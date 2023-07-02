是什么导致了胃食管反流病？

是什么导致了胃食管反流病？

一个肌肉环可使食管末端保持闭合。当该肌肉无法正常工作时，会发生胃食管反流病。当该肌肉薄弱或在错误时间松弛时，或者胃部压力过大时，胃内容物会流回食管。

胃食管反流病通常不是由胃酸过多引起的。问题在于胃酸流回食管。与胃不同，食管没有可以保护其免受胃酸侵蚀的黏膜。