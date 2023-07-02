什么是胃食管反流病 (GERD)？
胃食管反流病（酸反流）是一种由胃内容物和胃酸流回食管引起的疾病。食管是连接喉咙和胃的管道。酸反流是一种不良状况，因为胃酸会损伤食管。
胃食管反流病是一种常见疾病
最典型的症状是烧心（胸部有烧灼痛）
胃食管反流病会永久性损伤食道内壁
胃食管反流病也会影响喉、气管和肺
经过治疗，大多数患者的症状可缓解
是什么导致了胃食管反流病？
一个肌肉环可使食管末端保持闭合。当该肌肉无法正常工作时，会发生胃食管反流病。当该肌肉薄弱或在错误时间松弛时，或者胃部压力过大时，胃内容物会流回食管。
胃食管反流病通常不是由胃酸过多引起的。问题在于胃酸流回食管。与胃不同，食管没有可以保护其免受胃酸侵蚀的黏膜。
胃食管反流病的风险因素有哪些？
如果您存在以下情况，则更容易发生胃食管反流病：
体重大幅增加
饮酒、饮用碳酸饮料或含咖啡因饮料
吸烟
服用某些药物
孕妇
不论风险因素如何，躺下时都更有可能出现胃食管反流病的症状。
胃食管反流病的症状有哪些？
胸部中间出现烧灼痛或不适（称为烧心），多发生在饭后
口内有苦味
喉咙痛、声音嘶哑、咳嗽或感觉喉咙有肿块
如果饭后很快躺下，可能会感觉症状加重。
胃食管反流病的并发症有哪些？
随着时间的推移，酸反流会伤害食管，并导致：
长期炎症（食管炎）
溃疡（开口疮）
食管狭窄（食管缩窄）
食管内有可能癌变的异常细胞（称为巴雷特食管）
胃食管反流病也会影响喉、气管和肺。
医生如何判断我是否有胃食管反流病？
通常，医生根据症状作出判断，不需做任何检查
医生可能需要使用一根柔性导管向下查看食管（内镜检查）
罕见情况下，医生需要使用末端有传感器的一根柔性细管来测量食管中的酸量（食管 pH 检测）
有时，医生可能会检测食管末端的肌肉，明确其是否功能正常（食管测压术）
医生如何治疗胃食管反流病？
医生可能会建议患者采取以下措施：
不吃使胃食管反流病加重的食物，如巧克力、番茄酱、油腻或油炸食物以及用醋制成的色拉酱
不要喝酒、咖啡和酸性饮料（如可乐和橙汁）
睡前 2 至 3 小时不要进食
戒烟
将床头抬高 6 英寸左右
如果超重，请减肥
如果这些措施没有效果，您可能需要服用减少胃酸的药物。
减少胃酸的药物是质子泵抑制剂和 H2-受体阻断剂
您将服药 4 至 12 周或更长时间，以使食管有时间愈合
如果药物治疗无效，医生可能会建议手术。这种手术被称为胃底折叠术。外科医生将部分胃部包裹在食道底部，阻止胃内容物回流。