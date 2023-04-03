什么是肠易激综合征 (IBS)？
肠就是肠道，它是消化系统的一部分。肠道是消化食物并将营养素吸收（摄取）入血的地方。未被吸收入血的那部分食物变为大便（粪便）。
肠易激综合征是一种常见疾病，令人不舒服但不危险
肠易激综合征可改变排便模式，并使下腹部疼痛
肠道运动可能增加（腹泻）或减少（便秘）
您吃的食物和您的情绪有时会触发（引发）症状
服用药物和改变所吃的食物可能会有助于缓解症状
消化系统
是什么原因导致了肠易激综合征？
医生尚不清楚肠易激综合征的病因。肠易激综合征患者的消化系统似乎很敏感。肠易激综合征患者的检查结果不会显示任何特殊问题。
您吃的某些食物和您的饮食习惯可能会触发或加重症状，例如：
高脂肪餐，包括油炸食品
身体不易分解的食物，如小麦、乳制品（牛奶、奶酪等）、豆类、巧克力、咖啡、茶、人工甜味剂或某些水果（如杏子）和蔬菜（如芦笋或西兰花）
每餐食量过大
吃得太快或等待太久才吃饭
其他因素也可能触发症状，包括：
情绪，如压力、焦虑、抑郁和恐惧
药物
激素
接触平常的触发因素后，您并不总是会出现症状。症状经常会在没有任何已知诱因的情况下出现。
肠易激综合征的症状有哪些？
症状反复出现。有时您感觉很好，有时您出现症状。症状通常包括：
下腹部钝痛或痉挛，排便后好转
感觉腹部膨胀或肿大
便秘或腹泻
大便的质地变化（如果您有便秘，粪便呈坚硬块状；如果您有腹泻，粪便为水样软便）
大便中有黏滑物质（黏液）
排便不尽感
医生如何判断我是否有肠易激综合征？
尚无可作为肠易激综合征诊断依据的检查项目。医生根据症状诊断肠易激综合征。但医生通常会做检查，以确保症状不是由其他更危险的问题引起的。
医生如何治疗肠易激综合征？
治疗因人而异。如果某些食物似乎会使您出现症状，医生可能会嘱咐您改变饮食。
如果您有腹泻或便秘，吃低脂食品
如果您有胀气，不要吃豆类和卷心菜
限制山梨糖醇（一种人工甜味剂，用于有些食物、药物和口香糖）的摄入量
限制果糖（水果和一些植物中的糖）的摄入量
如果您便秘，多吃纤维（可食用含纤维食物，或者购买粉末状纤维补充剂，并将其与水混匀）
医生还可能会告诉你：
细嚼慢咽
少食多餐（例如，每天吃 5 份小餐，而不是 3 份大餐）
服用药物以帮助缓解症状