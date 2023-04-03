是什么原因导致了肠易激综合征？

是什么原因导致了肠易激综合征？

医生尚不清楚肠易激综合征的病因。肠易激综合征患者的消化系统似乎很敏感。肠易激综合征患者的检查结果不会显示任何特殊问题。

您吃的某些食物和您的饮食习惯可能会触发或加重症状，例如：

高脂肪餐，包括油炸食品

身体不易分解的食物，如小麦、乳制品（牛奶、奶酪等）、豆类、巧克力、咖啡、茶、人工甜味剂或某些水果（如杏子）和蔬菜（如芦笋或西兰花）

每餐食量过大

吃得太快或等待太久才吃饭

其他因素也可能触发症状，包括：

情绪，如压力、焦虑、抑郁和恐惧

药物

激素

接触平常的触发因素后，您并不总是会出现症状。症状经常会在没有任何已知诱因的情况下出现。