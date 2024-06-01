乳糖是牛奶和乳制品中的一类糖。
乳糖酶是小肠中可消化乳糖以便身体将其吸收的一种酶。
什么是乳糖不耐受？
乳糖不耐受是指您不能忍受食用乳糖，这是因为您不能消化它。当小肠不能生成足够的乳糖酶来消化乳糖时，就会发生无法消化乳糖的情况。
乳糖不耐受非常常见
喝牛奶或吃乳制品可能会引起症状
症状包括胃胀和痉挛、腹泻、排气和胃部不适
治疗方法包括避免摄入乳制品或服用乳糖酶片
对牛奶过敏与乳糖不耐受不同。牛奶过敏者可以正常消化牛奶，但牛奶中的蛋白质会触发过敏反应。
是什么原因导致了乳糖不耐受？
所有婴儿的肠道内都有乳糖酶，所以他们才能消化母乳。随着年龄的增长，几乎所有人的乳糖酶生成量都会减少。一旦乳糖酶的数量不再够用，人们在摄入乳制品后就会开始出现乳糖不耐受的症状。但是，北欧裔人群是一个例外。这个区域的许多人终生都能消化乳制品。
肠道损伤、接受肠道手术或发生其他肠道问题之后，也可能会开始出现乳糖不耐受。
乳糖不耐受的症状有哪些？
乳糖不耐受可能导致：
腹胀和痉挛
水样泻
气体相关症候群
胃部不适
腹部有隆隆声或汩汩声
在摄入含乳制品餐食后 30 分钟至 2 小时突然需要排便
通常需至少喝 250 至 375 毫升（8 至 12 盎司）的牛奶才会出现症状。如果只是喝了几小口牛奶就出现症状，很可能不是乳糖不耐受。
医生如何判断我是否存在乳糖不耐受？
医生会让您停止进食或饮用乳制品一段时间。如果症状消失并在再次摄入乳制品时重新出现，则您很可能存在乳糖不耐受。
除非有以下情况，否则很少需要做其他检查：
停止摄入乳制品后症状仍然存在
医生认为您可能存在其他问题并伴有乳糖不耐受
有时医生会进行呼气试验。医生会让您喝下一杯乳糖饮料，然后检测您呼出的空气。这可显示乳糖消化程度。
医生如何治疗乳糖不耐受？
您应停止食用引起症状的食物。酸奶和奶酪中的乳糖含量较少，可能不会引起症状。您可以选择乳糖含量较少的特制牛奶。
当您计划吃或喝牛奶或乳制品时，也可服用乳糖酶片以帮助分解乳糖。
禁食乳制品的人可能需要服用钙补充剂，以预防钙缺乏症。