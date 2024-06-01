医生会让您停止进食或饮用乳制品一段时间。如果症状消失并在再次摄入乳制品时重新出现，则您很可能存在乳糖不耐受。

除非有以下情况，否则很少需要做其他检查：

停止摄入乳制品后症状仍然存在

医生认为您可能存在其他问题并伴有乳糖不耐受

有时医生会进行呼气试验。医生会让您喝下一杯乳糖饮料，然后检测您呼出的空气。这可显示乳糖消化程度。