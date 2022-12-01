免疫系统是您身体的防御系统。有助于保护您免受疾病和感染。免疫系统通常会对细菌、病毒和癌细胞起反应并攻击它们。当您的身体的免疫系统对诸如食物、植物或药物等无害的物质起反应时，可发生过敏。
什么是过敏反应？
当您触摸、吃东西或呼吸您过敏的东西时会发生过敏反应。过敏反应可分为轻度或重度。
轻度反应是令人不快和烦人的
重度反应可危及生命
什么可引起过敏反应？
医生不确定为什么有些接触过某种物质的人会对此产生过敏反应，而另一些则不会。
过敏有家族发病倾向
您小时候接触和吃过的东西可能会影响您是否过敏
引发过敏反应的常见物质包括：
房屋灰尘
动物毛屑
花粉（树木、草地、杂草）
霉菌
某些食物
某些药物
过敏反应有哪些症状？
医生如何判断我是否有过敏反应？
医生通常可以根据您的症状和检查您的情况来判断。但是，医生很难确切地告诉您对什么过敏。他们可能会做皮肤测试或血液检查以查明。
医生如何治疗过敏反应？
对于轻度反应,您的医生可能会给您：
皮质类固醇鼻喷雾剂
抗组织胺药
减轻充血剂
眼药水
对于重度反应, 您可能需要：
一针肾上腺素
静脉（IV）给予抗组胺药和皮质类固醇
通过静脉给药和补液以提高血压
采用药物通畅您的气道，并帮助您呼吸
有时将呼吸管插入喉咙，这样医生就可以用呼吸机来帮助您呼吸
如何防止过敏反应？
防止过敏反应的最重要方式有：
避免您过敏的东西
如果您不能避免您过敏的东西，向医生询问脱敏针
避免过敏原的可能措施有：
停用某种药物
保持宠物出门或限制它们到某些房间
安装高效空气过滤器
不吃某些食物
去除容易积灰的器具，如有套子的家具、地毯和小装饰品
在床垫和枕头上放上特别的盖子以防尘螨
使用合成纤维枕头
经常用热水清洗床单、枕套和毯子
经常清扫房屋，包括除尘、吸尘和湿拖
在地下室和其它潮湿房间应用除湿装置
杀灭蟑螂
使用脱敏针，医生会给您注射过敏物质。首先，注射液只有极微量的物质。因为量小，所以不会引起重度反应。然后，医生会给您注射越来越多物质。这样，您的身体就会适应物质，而不会对其产生反应。脱敏针并不总是有效。当它们有效时，您可能必须继续接受这些注射。