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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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过敏反应概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
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免疫系统是您身体的防御系统。有助于保护您免受疾病和感染。免疫系统通常会对细菌、病毒和癌细胞起反应并攻击它们。当您的身体的免疫系统对诸如食物、植物或药物等无害的物质起反应时，可发生过敏。

什么是过敏反应？

当您触摸、吃东西或呼吸您过敏的东西时会发生过敏反应。过敏反应可分为轻度或重度。

  • 轻度反应是令人不快和烦人的

  • 重度反应可危及生命

什么可引起过敏反应？

医生不确定为什么有些接触过某种物质的人会对此产生过敏反应，而另一些则不会。

  • 过敏有家族发病倾向

  • 您小时候接触和吃过的东西可能会影响您是否过敏

引发过敏反应的常见物质包括：

  • 房屋灰尘

  • 动物毛屑

  • 花粉（树木、草地、杂草）

  • 霉菌

  • 某些食物

  • 某些药物

过敏反应有哪些症状？

轻度过敏反应可能会导致：

  • 眼睛流泪、瘙痒

  • 流鼻涕和打喷嚏

  • 皮肤瘙痒，有时会出现皮疹（荨麻疹

重度过敏反应过敏性反应）可引起：

  • 眼睛、嘴唇、舌头和喉咙肿胀

  • 喘息和呼吸困难

  • 腹部痉挛、胃部感觉不适和呕吐

  • 由于血压下降导致头晕和昏厥

  • 死亡

医生如何判断我是否有过敏反应？

医生通常可以根据您的症状和检查您的情况来判断。但是，医生很难确切地告诉您对什么过敏。他们可能会做皮肤测试或血液检查以查明。

医生如何治疗过敏反应？

对于轻度反应,您的医生可能会给您：

  • 皮质类固醇鼻喷雾剂

  • 抗组织胺药

  • 减轻充血剂

  • 眼药水

对于重度反应, 您可能需要：

  • 一针肾上腺素

  • 静脉（IV）给予抗组胺药和皮质类固醇

  • 通过静脉给药和补液以提高血压

  • 采用药物通畅您的气道，并帮助您呼吸

  • 有时将呼吸管插入喉咙，这样医生就可以用呼吸机来帮助您呼吸

如何防止过敏反应？

防止过敏反应的最重要方式有：

  • 避免您过敏的东西

  • 如果您不能避免您过敏的东西，向医生询问脱敏针

避免过敏原的可能措施有：

  • 停用某种药物

  • 保持宠物出门或限制它们到某些房间

  • 安装高效空气过滤器

  • 不吃某些食物

  • 去除容易积灰的器具，如有套子的家具、地毯和小装饰品

  • 在床垫和枕头上放上特别的盖子以防尘螨

  • 使用合成纤维枕头

  • 经常用热水清洗床单、枕套和毯子

  • 经常清扫房屋，包括除尘、吸尘和湿拖

  • 在地下室和其它潮湿房间应用除湿装置

  • 杀灭蟑螂

使用脱敏针，医生会给您注射过敏物质。首先，注射液只有极微量的物质。因为量小，所以不会引起重度反应。然后，医生会给您注射越来越多物质。这样，您的身体就会适应物质，而不会对其产生反应。脱敏针并不总是有效。当它们有效时，您可能必须继续接受这些注射。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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