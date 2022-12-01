防止过敏反应的最重要方式有：

避免您过敏的东西

如果您不能避免您过敏的东西，向医生询问脱敏针

避免过敏原的可能措施有：

停用某种药物

保持宠物出门或限制它们到某些房间

安装高效空气过滤器

不吃某些食物

去除容易积灰的器具，如有套子的家具、地毯和小装饰品

在床垫和枕头上放上特别的盖子以防尘螨

使用合成纤维枕头

经常用热水清洗床单、枕套和毯子

经常清扫房屋，包括除尘、吸尘和湿拖

在地下室和其它潮湿房间应用除湿装置

杀灭蟑螂

使用脱敏针，医生会给您注射过敏物质。首先，注射液只有极微量的物质。因为量小，所以不会引起重度反应。然后，医生会给您注射越来越多物质。这样，您的身体就会适应物质，而不会对其产生反应。脱敏针并不总是有效。当它们有效时，您可能必须继续接受这些注射。