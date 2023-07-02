扁桃体是位于咽喉后部的小块组织。扁桃体有助于抵抗感染，但有时自己会被感染。
正常和异常的扁桃体和咽喉
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什么是扁桃体脓肿？
脓肿是一个脓袋。扁桃体脓肿是处在一边扁桃体后方的脓包。
扁桃体脓肿最常见于青少年和青壮年
常见的症状包括咽喉痛、吞咽时疼痛、发烧、咽喉肿胀和充血
医生通过抗生素和切开脓肿让脓液流出治疗扁桃体脓肿
扁桃体脓肿的原因是什么？
扁桃体脓肿是由感染你的扁桃体的细菌（通常是链球菌和葡萄球菌）引起的。有时细菌会侵入扁桃体后面的组织。如果感染未得到治疗，可能会形成脓肿。
扁桃体脓肿的症状是什么？
扁桃体脓肿通常以单纯喉部感染开始，逐渐恶化并可能导致：
严重咽喉痛，特别是在吞咽时 - 有时会感觉到耳朵疼痛，需要倾斜头部以缓解疼痛
扁桃体发红肿大
发热
感到恶心
有时难以张口
扁桃体脓肿有时也会导致：
说话困难和改变你的声音
流涎
口臭
你脖子上的隆起
医生如何分辨我是否有扁桃体脓肿？
医生可以通过查看咽喉里的下列情况来判断你是否患有扁桃体脓肿：
有白色斑块的红肿扁桃体，可能阻塞咽喉后部
悬雍垂（在咽喉后面垂下的一小块组织）严重肿胀，以至于将它推到一边
有时，医生使用CT（计算机断层扫描）或超声波来判断你是否有扁桃体脓肿。有时，他们可能会插入一根针，看看是否有脓液。
医生如何治疗扁桃体脓肿？
医生通过以下方式治疗扁桃体脓肿：
静脉(IV)给予抗生素
止痛药
你的医生还将：
麻醉你的咽喉
将针头插入脓肿或切开脓腔以排出脓液
如果你之后有过几次感染，医生可能会做手术来切除你的扁桃体。