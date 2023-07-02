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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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扁桃体脓肿

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
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扁桃体是位于咽喉后部的小块组织。扁桃体有助于抵抗感染，但有时自己会被感染。

什么是扁桃体脓肿？

脓肿是一个脓袋。扁桃体脓肿是处在一边扁桃体后方的脓包。

  • 扁桃体脓肿最常见于青少年和青壮年

  • 常见的症状包括咽喉痛、吞咽时疼痛、发烧、咽喉肿胀和充血

  • 医生通过抗生素和切开脓肿让脓液流出治疗扁桃体脓肿

扁桃体脓肿的原因是什么？

扁桃体脓肿是由感染你的扁桃体的细菌（通常是链球菌和葡萄球菌）引起的。有时细菌会侵入扁桃体后面的组织。如果感染未得到治疗，可能会形成脓肿。

扁桃体脓肿的症状是什么？

扁桃体脓肿通常以单纯喉部感染开始，逐渐恶化并可能导致：

  • 严重咽喉痛，特别是在吞咽时 - 有时会感觉到耳朵疼痛，需要倾斜头部以缓解疼痛

  • 扁桃体发红肿大

  • 发热

  • 感到恶心

  • 有时难以张口

扁桃体脓肿有时也会导致：

  • 说话困难和改变你的声音

  • 流涎

  • 口臭

  • 你脖子上的隆起

医生如何分辨我是否有扁桃体脓肿？

医生可以通过查看咽喉里的下列情况来判断你是否患有扁桃体脓肿：

  • 有白色斑块的红肿扁桃体，可能阻塞咽喉后部

  • 悬雍垂（在咽喉后面垂下的一小块组织）严重肿胀，以至于将它推到一边

有时，医生使用CT（计算机断层扫描）或超声波来判断你是否有扁桃体脓肿。有时，他们可能会插入一根针，看看是否有脓液。

医生如何治疗扁桃体脓肿？

医生通过以下方式治疗扁桃体脓肿：

  • 静脉(IV)给予抗生素

  • 止痛药

你的医生还将：

  • 麻醉你的咽喉

  • 将针头插入脓肿或切开脓腔以排出脓液

如果你之后有过几次感染，医生可能会做手术来切除你的扁桃体。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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