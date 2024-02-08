扁桃体蜂窝织炎及扁桃体脓肿

扁桃体周围蜂窝织炎是指扁桃体周围组织的细菌感染；扁桃体脓肿是指扁桃体周围区域的积脓。扁桃体周围蜂窝织炎是扁桃体后的脓包。

有时喉部的细菌感染可以向周围扩散。

典型症状包括喉痛、吞咽时疼痛、发烧、肿胀和发红。

诊断依靠喉部检查，有时依靠喉部影像学检查。

抗生素有利于清除感染。

脓肿可以用穿刺或切开引流。

（对于扁桃体炎，请参阅咽喉感染）

咽喉部细菌（尤其是链球菌和葡萄球菌的感染）能扩散至深层组织。这种情况称为蜂窝织炎。

如果细菌不受控地生长，可能会形成脓包（脓肿）。脓肿会在扁桃体周围或咽旁形成。通常，扁桃体周围脓肿会突入喉内，而咽旁脓肿可能突入颈内。咽旁脓肿比扁桃体周围脓肿更广泛、更危险。

扁桃体蜂窝织炎和扁桃体脓肿最常见于青少年和年轻成年人。

扁桃体周围蜂窝织炎及脓肿的症状 扁桃体蜂窝织炎或周围脓肿在吞咽时有严重疼痛，常放射到耳部。患者有严重的喉痛，感觉明显不适、发烧，头常偏向脓肿侧，以减轻疼痛。咀嚼肌痉挛会使开口非常困难（牙关紧闭）。 蜂窝组织炎会导致扁桃体和软腭上出现普遍红肿。 扁桃体周围脓肿 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库 扁桃体周围脓肿和一些咽旁脓肿会前推扁桃体。悬雍垂（悬挂在喉部后面的小而柔软的突出物）会肿胀，并被推向脓肿的相反一侧。其他常见症状包括声音含混不清（好像嘴里含着热东西说话）、流口水、扁桃体发红、白斑（分泌液）、颈部淋巴结肿胀和重度口臭。

扁桃体周围蜂窝织炎及脓肿的诊断 医师的评估

有时，需要进行计算机断层扫描或超声检查。

有时需要针刺来检查脓肿 重度咽喉痛加以下任何一种情况均可诊断为扁桃体周围脓肿（通常为蜂窝织炎）： 张口困难（牙关紧闭）

发出吃烫土豆的声音

悬雍垂被推至一侧（特别是脓肿患者） 如果怀疑扁桃体周围脓肿，可进行超声以确定脓肿。医生可能会将针头插入该区域，并尝试清除感染物质或脓液。 对感染物质或脓液样本进行培养（送至实验室培养细菌），以识别引起感染的细菌。 通常不需要进行其他检测，但如果不确定咽旁脓肿是否存在，则需要使用计算机断层扫描 (CT) 或超声进行识别。