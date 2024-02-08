扁桃体蜂窝织炎及扁桃体脓肿

扁桃体周围蜂窝织炎是指扁桃体周围组织的细菌感染；扁桃体脓肿是指扁桃体周围区域的积脓。扁桃体周围蜂窝织炎是扁桃体后的脓包。
有时喉部的细菌感染可以向周围扩散。
典型症状包括喉痛、吞咽时疼痛、发烧、肿胀和发红。
诊断依靠喉部检查，有时依靠喉部影像学检查。
抗生素有利于清除感染。
脓肿可以用穿刺或切开引流。
（对于扁桃体炎，请参阅咽喉感染）
咽喉部细菌（尤其是链球菌和葡萄球菌的感染）能扩散至深层组织。这种情况称为蜂窝织炎。
如果细菌不受控地生长，可能会形成脓包（脓肿）。脓肿会在扁桃体周围或咽旁形成。通常，扁桃体周围脓肿会突入喉内，而咽旁脓肿可能突入颈内。咽旁脓肿比扁桃体周围脓肿更广泛、更危险。
扁桃体蜂窝织炎和扁桃体脓肿最常见于青少年和年轻成年人。
扁桃体周围蜂窝织炎及脓肿的症状
扁桃体蜂窝织炎或周围脓肿在吞咽时有严重疼痛，常放射到耳部。患者有严重的喉痛，感觉明显不适、发烧，头常偏向脓肿侧，以减轻疼痛。咀嚼肌痉挛会使开口非常困难（牙关紧闭）。
蜂窝组织炎会导致扁桃体和软腭上出现普遍红肿。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
扁桃体周围脓肿和一些咽旁脓肿会前推扁桃体。悬雍垂（悬挂在喉部后面的小而柔软的突出物）会肿胀，并被推向脓肿的相反一侧。其他常见症状包括声音含混不清（好像嘴里含着热东西说话）、流口水、扁桃体发红、白斑（分泌液）、颈部淋巴结肿胀和重度口臭。
扁桃体周围蜂窝织炎及脓肿的诊断
医师的评估
有时，需要进行计算机断层扫描或超声检查。
有时需要针刺来检查脓肿
重度咽喉痛加以下任何一种情况均可诊断为扁桃体周围脓肿（通常为蜂窝织炎）：
张口困难（牙关紧闭）
发出吃烫土豆的声音
悬雍垂被推至一侧（特别是脓肿患者）
如果怀疑扁桃体周围脓肿，可进行超声以确定脓肿。医生可能会将针头插入该区域，并尝试清除感染物质或脓液。
对感染物质或脓液样本进行培养（送至实验室培养细菌），以识别引起感染的细菌。
通常不需要进行其他检测，但如果不确定咽旁脓肿是否存在，则需要使用计算机断层扫描 (CT) 或超声进行识别。
扁桃体周围蜂窝织炎及脓肿的治疗
抗生素
引流脓液
有时行扁桃体切除术
扁桃体蜂窝织炎或扁桃体脓肿可通过静脉或经口给予液体和抗生素治疗，如青霉素或克林霉素。可根据培养结果更换抗生素。然后，抗生素应持续使用 10 天。
如无脓肿，抗生素常在48小时内开始清除感染。
如果有扁桃体周围脓肿，医生必须插入针或切开以引流脓液。首先用麻醉喷雾或注射液麻醉该区域。超声可以帮助定位脓肿，从而确定插入针的位置。继续通过口服或静脉使用抗生素治疗。虽然大多数患者可以在门诊进行治疗，但有些患者需要短时间住院，通过静脉给予抗生素并监测呼吸。
扁桃体脓肿有可能复发。通过切除扁桃体（扁桃体切除术）可以防止复发，通常在感染消失后4-6周执行，或者如果使用抗生素未能控制感染，则更早进行。罕见情况下，立即进行扁桃体切除术——例如，如果患者年轻且经常患有扁桃体炎或阻塞性睡眠呼吸暂停。
如果有咽旁脓肿存在, 通常进行手术以排出脓液。