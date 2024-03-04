耳堵塞指有东西堵塞在你的耳道里。耳道是将耳朵外侧与鼓膜连接起来的管道。

耳堵塞可能会令人不舒服、痛苦并且难以听到声音

医生需要移除堵塞耳朵的物体

不要试图移除你自己的耳朵或他人耳朵内的物体- 你可能会进一步将物体推入耳朵或伤害鼓膜。去看医生。