什么是耳堵塞？
耳堵塞指有东西堵塞在你的耳道里。耳道是将耳朵外侧与鼓膜连接起来的管道。
耳堵塞可能会令人不舒服、痛苦并且难以听到声音
医生需要移除堵塞耳朵的物体
不要试图移除你自己的耳朵或他人耳朵内的物体- 你可能会进一步将物体推入耳朵或伤害鼓膜。去看医生。
外耳
是什么原因导致耳堵塞？
耳堵塞可能是由耳道内自然产生的物质造成的，例如：
耳垢
受伤后形成的瘢痕组织
耳堵塞也可能由不属于耳道的物体引起，例如：
儿童可能会放到耳朵里的小物件（例如珠子、豆子或食物）
一只昆虫
耳堵塞的症状是什么？
耳堵塞可引起如下症状：
瘙痒
疼痛
你耳内的饱满感
听力下降
那些不属于你耳朵的物体可能会在停留几天后导致感染。感染会导致疼痛和浓稠难闻的液体从耳朵流出。
医生如何治疗耳堵塞？
如果你有听力损失，医生可能在取出阻塞物之前和之后测试你的听力，看看你的听力是否有所改善。
掏出耳垢
医生将会：
将过氧化氢、甘油或矿物油滴入耳中以软化耳垢
用特殊的耳垢工具、吸引工具或冲洗器（用水冲洗耳朵以冲出耳垢）取出耳垢
如果你的耳道狭窄、耳垢粘稠或厚重，或者耳道存在长期皮肤问题，你可能需要看医生进行定期的耳垢清洁，以防止更多耳堵塞。
不要试图在家中用棉签、发夹、铅笔或耳烛清除耳垢- 这会将耳垢推入耳道深处，并可能会损伤鼓膜或引起感染。
从耳朵中取出物体
最好由医生取出耳内的物体。有些物体很难去除，应该由耳鼻喉科医生（ENT）取出。
医生使用显微镜和专用工具（如小钩子或镊子）取出物体
如果你的耳朵里有昆虫，医生会将矿物油或利多卡因滴入耳道内杀死昆虫，然后将其取出
医生可能会让孩子吃药使他们昏昏欲睡，籍此让他们在医生取出物品时保持静止 - 这样可以降低对耳朵造成伤害的几率