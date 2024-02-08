为了去除耳垢，医生可以使用

耳垢刮匙 —一个末端带圈的器械

吸引装置

这些方法比使用水冲出耳垢（灌洗）更快速和安全。有时会进行灌洗并可能联用软化耳垢的药物。如果患者患有或曾经患有鼓膜穿孔（鼓膜上有洞），绝对不能使用灌洗法，因为水会进入中耳（鼓膜另一侧的含气腔隙）并使中耳感染。同样，如果耳中存在任何排出物，请勿使用冲洗法，因为排出物可能会来自穿孔鼓膜。冲洗不能用于有耳部感染、糖尿病、任何削弱人免疫系统的疾病、既往头颈部放疗、某些耳道畸形和使用抗凝药物的人。使用小型吸引装置和显微镜取出耳中排出物是最安全的方式。

在医生尝试取出前，某些溶剂（例如液体多库酯钠、过氧化氢、甘油或矿物油）有助于软化耳垢。但这些溶剂不得长期使用，因为可能会刺激皮肤或引起耳道内的过敏反应。人们不应该在家里试着用棉签、发夹、铅笔、耳烛或任何其它工具清除耳垢。此类尝试通常仅会导致耳垢处于更深的耳道位置，并会损伤鼓膜。在耳道内放置点燃的耳蜡清除耳垢既不有效也不安全。非常不建议这样做。

一些人需要医生定期清理，因为他们的耳道狭窄，耳垢粘稠，或他们有慢性耳道皮肤病。