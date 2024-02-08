外耳道可能会被耳垢（耵聍）、瘢痕、肿瘤、异物或昆虫堵塞。
异物是常见原因，尤其是儿童，他们通常会将异物（尤其是珠子、橡皮擦和豆类）放入耳道。
耳堵塞的症状
耳堵塞可能会导致
瘙痒
疼痛
耳朵内胀满感
暂时性听力损失
耳垢过多的症状可包括从瘙痒到耳内胀满感再到听力损失。但即使大量耳垢通常也不会引起任何症状。
异物可能会一直被忽视，直到引起疼痛、瘙痒、感染或恶臭的脓液流出。
耳堵塞的诊断
医生的检查
医生通常根据症状和体格检查的结果识别堵塞。
耳堵塞的治疗
消除耳堵塞的方法
医生通常可根据症状和体格检查识别堵塞。
在尝试清除耳垢、异物或昆虫前后，医生可能会进行听力测试，特别是如果患者还表示听力损失。如果在清除堵塞物后，患者听力没有恢复，表明堵塞物（或之前想要去除堵塞物的操作）已损坏中耳或内耳。如果患者在取出堵塞物后听力损失加重，可能是因为取出过程导致了伤害。在以小心安全的方式通过充足照明和适当器械取出耳垢或异物时，永久性的耳道或鼓膜损伤、疼痛和听力损伤是很罕见的。
去除耳垢
为了去除耳垢，医生可以使用
耳垢刮匙 —一个末端带圈的器械
吸引装置
这些方法比使用水冲出耳垢（灌洗）更快速和安全。有时会进行灌洗并可能联用软化耳垢的药物。如果患者患有或曾经患有鼓膜穿孔（鼓膜上有洞），绝对不能使用灌洗法，因为水会进入中耳（鼓膜另一侧的含气腔隙）并使中耳感染。同样，如果耳中存在任何排出物，请勿使用冲洗法，因为排出物可能会来自穿孔鼓膜。冲洗不能用于有耳部感染、糖尿病、任何削弱人免疫系统的疾病、既往头颈部放疗、某些耳道畸形和使用抗凝药物的人。使用小型吸引装置和显微镜取出耳中排出物是最安全的方式。
在医生尝试取出前，某些溶剂（例如液体多库酯钠、过氧化氢、甘油或矿物油）有助于软化耳垢。但这些溶剂不得长期使用，因为可能会刺激皮肤或引起耳道内的过敏反应。人们不应该在家里试着用棉签、发夹、铅笔、耳烛或任何其它工具清除耳垢。此类尝试通常仅会导致耳垢处于更深的耳道位置，并会损伤鼓膜。在耳道内放置点燃的耳蜡清除耳垢既不有效也不安全。非常不建议这样做。
一些人需要医生定期清理，因为他们的耳道狭窄，耳垢粘稠，或他们有慢性耳道皮肤病。
你知道吗……
去除异物
耳道内的异物应由医疗保健人员和（某些情况下）耳鼻喉科医师（耳、鼻和喉咙医生）取出。医生使用显微镜和特殊工具小心地取出异物。对于某些异物，医生使用小钝钩子或小型真空装置。使用小镊子可以取出带有边缘的物体（例如纸）。深入耳道的物体更难以取出，因为在这个过程中可能损伤耳膜。
对很多儿童而言，通常在手术室里取出异物最为安全。在手术室中，可对儿童进行镇静或给予麻醉，以减轻疼痛并帮助他们保持不动，从而防止耳朵的额外损伤。
昆虫（特别是蟑螂）可能堵塞耳道。为了杀死昆虫，医生会向耳道内注入浓稠的利多卡因（一种能够立即缓解疼痛的麻醉剂）或酒精（如果鼓膜完好无损）。几分钟后，昆虫死亡，医生就可以将其移除。