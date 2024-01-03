睑板腺囊肿或麦粒肿有什么症状？

睑板腺囊肿或麦粒肿有什么症状？

您的眼睑上会长出一个小肿块，它会：

发红

疼痛

肿胀

受刺激或压痛

睑板腺囊肿的症状通常会在数天后消失，但肿块可能会持续存在长达 8 周。

麦粒肿通常在 2~4 天后破溃，脓液流出后消退。