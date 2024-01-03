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小知识
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睑板腺囊肿和麦粒肿（睑腺炎）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2024
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什么是睑板腺囊肿和麦粒肿？

睑板腺囊肿和麦粒肿均属于眼睑出现疼痛肿块。睑板腺囊肿和麦粒肿刚开始的症状相似，外观看起来很像

  • 睑板腺囊肿是眼睑中的油脂腺受阻所致的丘疹，不属于感染。

  • 而麦粒肿指的是睫毛根部出现葡萄球菌感染

  • 睑板腺囊肿通常在 2~8 周内自行消失

  • 而麦粒肿则通常在起病 2~4 天左右破溃，然后自行消失。

  • 对眼睛进行热敷可促进睑板腺囊肿或麦粒肿较快消退。

  • 有时医生需要用一把小手术刀片切开一个小口，将麦粒肿的脓液排出。

睑板腺囊肿或麦粒肿有什么症状？

您的眼睑上会长出一个小肿块，它会：

  • 发红

  • 疼痛

  • 肿胀

  • 受刺激或压痛

睑板腺囊肿的症状通常会在数天后消失，但肿块可能会持续存在长达 8 周。

麦粒肿通常在 2~4 天后破溃，脓液流出后消退。

医生如何判断我是否有睑板腺囊肿或麦粒肿？

医生可以通过检查眼睑来判断您是否有睑板腺囊肿或麦粒肿。

医生如何治疗睑板腺囊肿或麦粒肿？

睑板腺囊肿和麦粒肿通常会自行消失。要缓解疼痛，促进愈合：

  • 在眼睑上放置一块干净、温热、湿润的敷布，敷 5~10 分钟，每天 2~3 次

  • 切勿挤压肿块

  • 使用温和的肥皂和清水清洗眼睑

  • 痊愈之前请勿佩戴隐形眼镜、勿化眼妆

如果睑板腺囊肿持续时间超过 8 周，您的医生可能会：

  • 排出液体

  • 在眼睑中注射皮质类固醇

如果麦粒肿未能自行消失或疼痛剧烈，医生可能会：

  • 给予抗生素

  • 用一把小手术刀片切开一个小口排出脓液

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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