什么是睑板腺囊肿和麦粒肿？
霰粒肿
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麦粒肿
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CHRIS HALE 博士/科学图片库
睑板腺囊肿和麦粒肿均属于眼睑出现疼痛肿块。睑板腺囊肿和麦粒肿刚开始的症状相似，外观看起来很像
睑板腺囊肿是眼睑中的油脂腺受阻所致的丘疹，不属于感染。
而麦粒肿指的是睫毛根部出现葡萄球菌感染
睑板腺囊肿通常在 2~8 周内自行消失
而麦粒肿则通常在起病 2~4 天左右破溃，然后自行消失。
对眼睛进行热敷可促进睑板腺囊肿或麦粒肿较快消退。
有时医生需要用一把小手术刀片切开一个小口，将麦粒肿的脓液排出。
睑板腺囊肿或麦粒肿有什么症状？
您的眼睑上会长出一个小肿块，它会：
发红
疼痛
肿胀
受刺激或压痛
睑板腺囊肿的症状通常会在数天后消失，但肿块可能会持续存在长达 8 周。
麦粒肿通常在 2~4 天后破溃，脓液流出后消退。
医生如何判断我是否有睑板腺囊肿或麦粒肿？
医生可以通过检查眼睑来判断您是否有睑板腺囊肿或麦粒肿。
医生如何治疗睑板腺囊肿或麦粒肿？
睑板腺囊肿和麦粒肿通常会自行消失。要缓解疼痛，促进愈合：
在眼睑上放置一块干净、温热、湿润的敷布，敷 5~10 分钟，每天 2~3 次
切勿挤压肿块
使用温和的肥皂和清水清洗眼睑
痊愈之前请勿佩戴隐形眼镜、勿化眼妆
如果睑板腺囊肿持续时间超过 8 周，您的医生可能会：
排出液体
在眼睑中注射皮质类固醇
如果麦粒肿未能自行消失或疼痛剧烈，医生可能会：
给予抗生素
用一把小手术刀片切开一个小口排出脓液