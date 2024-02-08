睑板腺囊肿和麦粒肿（睑腺炎）

睑板腺囊肿是由腺开口处阻塞引起的、眼睑深处脂腺（与丘疹类似）的增大。麦粒肿通常是受感染的睫毛毛囊。

睑板腺囊肿发炎，但不感染。麦粒肿通常由葡萄球菌感染引起，有些患者可同时伴有睑缘炎（见）。有时候，患者还会出现睑缘炎（眼睑边缘发炎）。人一生可能发生 1 或 2 次麦粒肿，有些患者可反复发生。罕见情况下，麦粒肿（睑腺炎）发生于眼睑其中一个较深的腺体（内麦粒肿）。

睑板腺囊肿和麦粒肿的症状 霰粒肿 霰粒肿 图片 科学图片库 首先，睑板腺囊肿有眼睑水肿、轻度眼睑胀痛及刺激症状。数天后症状消失，在眼睑上遗留一个圆形、无痛性肿块，此肿块在第一周缓慢长大。有时，肿块持续增长可能压迫眼球导致视物模糊。肿块位于在眼睑内侧面，呈一红色或灰色块状物。 麦粒肿（睑腺炎） 麦粒肿初发期常表现为眼睑红肿、压痛及睑缘疼痛。而后形成一个小圆形有触痛感的肿胀区。患者常有流泪、畏光及异物感等不适症状。眼睑肿胀多较局限，有时也可累及整个眼睑，后期在睑缘肿胀区中心可形成一个黄色小脓点。通常在睑缘肿胀区中心可形成一个黄色小脓点。麦粒肿一般在 2～4 天后破溃，释放出少量其内的物质（通常为脓液），此时病程即告结束。 麦粒肿 图片 CHRIS HALE 博士/科学图片库 内麦粒肿的疼痛和其他症状通常比外麦粒肿更为严重。疼痛、充血、肿胀往往出现在眼睑下方。感染较严重者，偶可伴有发热和寒战。

睑板腺囊肿和麦粒肿的诊断 医生的检查 医生根据检查结果做出睑板腺囊肿和麦粒肿的诊断。