什么是超敏反应？
超敏反应（有时称为“过敏性反应”）是最严重、突然和危及生命的过敏反应。您出现重度症状，例如全身瘙痒性皮疹、咽喉肿胀和呼吸困难。您可能会昏倒。如果过敏反应不治疗，可能会致命。
当您接触或吃过敏的东西（过敏原）后，您可能会发生超敏反应。
在对某事物产生超敏反应之后，如果再次接触该过敏原，很可能会有另一次超敏反应
超敏反应的症状通常在15分钟内开始
为了防止超敏反应，避免过敏原，并随身携带一针肾上腺素和抗组胺药
如果您有超敏反应，去急诊室 。
什么可引起超敏反应？
任何您过敏的东西都可引起超敏反应。最常见的原因包括：
药物（诸如青霉素）
昆虫叮咬
食物（特别是蛋、海产品和坚果）
乳胶（某些手套和气球中的橡胶类型）
第一次接触过敏原时，通常您没有超敏反应。您的身体必须暴露于某些物质才会变得过敏。然而，许多病人不能回忆第一次暴露。
超敏反应有什么症状？
超敏反应一般在暴露于过敏原15分钟内快速开始。
症状各异，但同一病人通常每次症状一致。这些症状可能包括：
全身发痒，皮肤上有红色斑块（荨麻疹）
眼睛、嘴唇、舌头和喉咙肿胀
喘息和呼吸困难
腹部痉挛、胃部感觉不适和呕吐
由于血压下降导致头晕和昏厥
如果您没有得到帮助，您可能会停止呼吸，癫痫发作或者昏倒。超敏反应可危及生命。
医生如何判断我是否有超敏反应？
医生可以根据您的症状和检查您的情况来立刻判断。
有时候，您会知道是什么导致了您的超敏反应。例如，您可能不小心吃了您过敏的东西，比如您不知道的含有坚果的饼干。其它时候医生很难说出是什么引起了反应。
医生如何治疗超敏反应？
医生会给您一针肾上腺素（治疗严重过敏反应的药物）。如果您仍然呼吸困难，医生可能会将呼吸管放在您的鼻子或嘴中，并给您提供氧气。
有时他们也会给您：
升高血压的药物
静脉补液
采用药物通畅您的气道，并帮助您呼吸
减少肿胀的药物（抗组胺药）
我要如何防止超敏反应？
避免您过敏的东西
如果您对某些难以避免的东西过敏，如昆虫叮咬，请向您的医生咨询脱敏针
随身携带一针肾上腺素和抗组胺药片
您的医生可以给您开具一个充满肾上腺素的注射器的处方。始终随身携带注射器。如果您身处过敏原附近或开始发生超敏反应，给自己一针肾上腺素并服用抗组胺药。然后前往医院急诊室，以防您需要更多治疗。
佩戴医疗警报手镯，列出您的过敏情况，以防您昏倒并需要医疗帮助。