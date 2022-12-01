超敏反应（有时称为“过敏性反应”）是最严重、突然和危及生命的过敏反应。您出现重度症状，例如全身瘙痒性皮疹、咽喉肿胀和呼吸困难。您可能会昏倒。如果过敏反应不治疗，可能会致命。

当您接触或吃过敏的东西（过敏原）后，您可能会发生超敏反应。

在对某事物产生超敏反应之后，如果再次接触该过敏原，很可能会有另一次超敏反应

超敏反应的症状通常在15分钟内开始

为了防止超敏反应，避免过敏原，并随身携带一针肾上腺素和抗组胺药

如果您有超敏反应，去急诊室 。