什么是血管性水肿？
血管性水肿是您的脸、嘴唇、舌头和喉咙肿胀。血管性水肿通常由过敏反应引起。
肿胀可能变得非常糟糕，以至于无法呼吸
取决于原因，血管神经性水肿可能会突然开始并持续数周或数月
医生可能会给您肾上腺素和抗组胺药以减轻您的症状
如果您的脸部或喉咙肿胀，请去急诊室。
什么原因导致血管性水肿？
血管性水肿可能是您身体对以下情况的反应：
医学，特别是一种称为ACE抑制剂的血压药物
昆虫叮咬
脱敏针
食物，如鸡蛋、鱼、坚果和水果
血管性水肿可能是由另一个健康问题引起的。它也可以在家族遗传（遗传性血管性水肿）。
血管性水肿的症状是什么？
血管性水肿通常会导致您的脸、嘴唇和舌头肿胀。有时您的嘴巴内和喉咙肿胀，导致难以吞咽或呼吸。您的声音可能听起来很嘶哑。
随着肿胀，您也可能有这些症状：
荨麻疹反复（皮肤上发红、发痒、凸起的斑块）
感到胃部不适、呕吐或腹部抽筋
这张图显示遗传性血管性水肿患者的唇肿胀。
经出版商允许。摘自Joe E, Soter N.当代皮肤病诊断和治疗，由I Freedberg、IM Freedberg和MR Sanchez编辑。费城，《当代医学》，2001年。
此人由于血管性水肿导致舌肿胀。
科学图片库
此人由于血管性水肿导致唇肿胀。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张图显示遗传性血管性水肿患者的唇肿胀。
经出版商允许。摘自Joe E, Soter N.当代皮肤病诊断和治疗，由I Freedberg、IM Freedberg和MR Sanchez编辑。费城，《当代医学》，2001年。
此人由于血管性水肿导致舌肿胀。
科学图片库
此人由于血管性水肿导致唇肿胀。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
医生如何判断我是否有血管性水肿？
医生可以根据您的症状和检查您的情况来判断。如果医生找不到原因，他们会问您问题，您是否停止服用您可能会过敏的药物，并且可能会做测试。
医生如何治疗血管性水肿？
最重要的是要保持呼吸道畅通。如果呼吸困难，医生可能会：
将呼吸管放在喉咙下
给您一针肾上腺素
其它治疗取决于血管性水肿的病因。医生可能会给您：
抗组胺药可以减轻瘙痒和肿胀
皮质类固醇
如果您有遗传性血管性水肿，医生可能会通过静脉（IV）给您提供特殊药物。
避免血管性水肿的病因可以帮助防止未来发病。如果您出现重度反应，您应随身携带一针肾上腺素和抗组胺药片，以防您开始再次出现反应。然后前往医院急诊室，以防您需要更多治疗。