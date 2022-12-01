血管性水肿的症状是什么？

血管性水肿的症状是什么？

血管性水肿通常会导致您的脸、嘴唇和舌头肿胀。有时您的嘴巴内和喉咙肿胀，导致难以吞咽或呼吸。您的声音可能听起来很嘶哑。

随着肿胀，您也可能有这些症状：

荨麻疹反复（皮肤上发红、发痒、凸起的斑块）

感到胃部不适、呕吐或腹部抽筋