贾第虫病由称为贾第鞭毛虫的小寄生虫引起。

贾第鞭毛虫在全世界的湖泊、河流和溪流中常见。它们甚至可以存在于看起来干净安全的水中。有时也存在于城市供水或游泳池处理不良的水中。

多数人从含有寄生虫的饮用水中获得贾第虫病。由于贾第虫病患者可以在粪便中排出寄生虫，因此如果其触摸您随后入口的某些东西，则会意外传播感染。