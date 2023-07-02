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小知识
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贾第虫病

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
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什么是贾第虫病？

贾第虫病是一种称为贾第鞭毛虫的微小寄生虫引起的小肠感染。

  • 可能因饮用不洁净水而发生贾第虫病

  • 有时会从其他感染者获得贾第虫病

  • 主要症状为腹部绞痛和腹泻

  • 医生通过检测粪便（大便）样本来诊断感染

  • 为避免贾第虫病，在饮用前煮沸感染的水，尤其是来自溪流或湖泊的水

  • 医生用抗寄生虫药物治疗贾第虫病

什么会导致贾第虫病？

贾第虫病由称为贾第鞭毛虫的小寄生虫引起。

贾第鞭毛虫在全世界的湖泊、河流和溪流中常见。它们甚至可以存在于看起来干净安全的水中。有时也存在于城市供水或游泳池处理不良的水中。

多数人从含有寄生虫的饮用水中获得贾第虫病。由于贾第虫病患者可以在粪便中排出寄生虫，因此如果其触摸您随后入口的某些东西，则会意外传播感染。

贾第虫病有哪些症状？

症状通常在感染后大约一或两周开始。它们包括：

  • 腹部痉挛

  • 排气

  • 水样恶臭腹泻，可持续数周

  • 感觉胃部不适——可能会间断出现

  • 感觉疲倦和不适、不饿

如果腹泻持续时间超过数周，可以妨碍身体获得需要的营养。体重可能减轻。持续腹泻的儿童可出现生长问题。

医生如何诊断贾第虫病？

医生将询问症状并进行：

  • 便检

医生如何治疗贾第虫病？

医生采用以下方法治疗贾第虫病：

  • 抗寄生虫药物

医生仅治疗有症状的患者。

如何预防贾第虫病？

个人和社区可以通过以下方式预防贾第虫病：

  • 对公共用水（包括饮用水和游泳池内的水）进行妥善消毒

  • 准备食物前洗手

  • 使用厕所后彻底洗手

  • 避免在性交时接触粪便

  • 饮用溪水或湖水前将其煮沸

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