什么是贾第虫病？
贾第虫病是一种称为贾第鞭毛虫的微小寄生虫引起的小肠感染。
可能因饮用不洁净水而发生贾第虫病
有时会从其他感染者获得贾第虫病
主要症状为腹部绞痛和腹泻
医生通过检测粪便（大便）样本来诊断感染
为避免贾第虫病，在饮用前煮沸感染的水，尤其是来自溪流或湖泊的水
医生用抗寄生虫药物治疗贾第虫病
什么会导致贾第虫病？
贾第虫病由称为贾第鞭毛虫的小寄生虫引起。
贾第鞭毛虫在全世界的湖泊、河流和溪流中常见。它们甚至可以存在于看起来干净安全的水中。有时也存在于城市供水或游泳池处理不良的水中。
多数人从含有寄生虫的饮用水中获得贾第虫病。由于贾第虫病患者可以在粪便中排出寄生虫，因此如果其触摸您随后入口的某些东西，则会意外传播感染。
贾第虫病有哪些症状？
症状通常在感染后大约一或两周开始。它们包括：
腹部痉挛
排气
水样恶臭腹泻，可持续数周
感觉胃部不适——可能会间断出现
感觉疲倦和不适、不饿
如果腹泻持续时间超过数周，可以妨碍身体获得需要的营养。体重可能减轻。持续腹泻的儿童可出现生长问题。
医生如何诊断贾第虫病？
医生将询问症状并进行：
便检
医生如何治疗贾第虫病？
医生采用以下方法治疗贾第虫病：
抗寄生虫药物
医生仅治疗有症状的患者。
如何预防贾第虫病？
个人和社区可以通过以下方式预防贾第虫病：
对公共用水（包括饮用水和游泳池内的水）进行妥善消毒
准备食物前洗手
使用厕所后彻底洗手
避免在性交时接触粪便
饮用溪水或湖水前将其煮沸