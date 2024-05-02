贾第虫病是由单细胞原虫贾第鞭毛虫引起的小肠感染。主要症状为腹部痉挛性绞痛和腹泻。

可有腹部绞痛、肠气过多、嗳气、腹泻、恶心及感觉疲乏等症状。

人们通过饮用或食用被含有 贾第鞭毛虫 的粪便污染的水或食物或者与感染者的粪便接触而获得感染。

医生通过检查或化验大便确定感染诊断。

感染者可用抗寄生虫药治疗，如口服替硝唑、甲硝唑、塞克硝唑或硝唑尼特。

将水烧开即可杀死贾第鞭毛虫原虫，因而是徒步旅行者确保溪流和湖泊中的水可以安全饮用的最安全的方法。

（也请参见寄生虫感染概述。）

贾地虫病是一种世界范围内的原虫感染，是美国最常见的肠道寄生虫感染。贾第鞭毛虫可形成一个外壳（称作包囊）。包囊可以在体外生存很长时间（例如，在湖水和溪流中），而且不容易被氯杀死（例如，在游泳池中）。这些包囊可随大便排出，引发感染。

贾第鞭毛虫常污染淡水，包括许多湖泊和溪流——即使是看起来很干净的水。滤过差的市政水可引起爆发流行。大多数人因饮用被污染的水而获得感染。但是，进食被污染的食物或接触感染者的粪便也可导致人获得感染，这可发生于儿童或性伴侣之间。

贾第鞭毛虫病更常见于

日托中心的儿童

口-肛性交者

曾去卫生条件落后国家旅游者

直接饮用溪水和湖水的背包旅行者和徒步旅行者

在污染的池塘或湖泊中游泳的人

贾第鞭毛虫可生活在野生动物体内。

你知道吗……

贾第虫病的症状 某些被感染的人没有症状，但是这些人可以在粪便中排出贾第鞭毛虫包囊，从而感染其他人。症状出现在感染后约1～2周。 典型症状包括腹部绞痛、肠气过多（胃肠气胀）、嗳气以及恶臭的水样便。恶心可时有时无。患者可感到疲倦和隐约不适，并丧失食欲。如不治疗，腹泻可持续数周。贾第虫病患者常常发生乳糖不耐受（无法消化乳糖，乳汁中的糖类），可导致腹泻、肠气过多和腹胀。 少数贾第虫病患者的腹泻可持续更长时间。这些人可能无法充分吸收食物中的营养（称作吸收不良），导致显著的体重减轻。 偶尔，慢性贾第虫病可导致儿童生长发育缓慢（称作生长发育迟滞）。

贾第虫病的诊断 便检 这些症状通常提示贾第虫病。 贾第虫病的最简单诊断方法是，检测粪便中由肠兰伯式鞭毛虫释放的蛋白质（抗原）或其DNA。 显微镜检查粪便样本也可查见寄生虫。不过，长时间感染者会不定期地排出寄生虫，所以常常需要反复进行粪便显微镜检。 如果这些检测不能确定导致肠道症状的原因，医生可用柔性可视导管（内窥镜）检查消化道上部，包括小肠的第一部分（十二指肠）。医生可使用此程序获取小肠内容物样本进行检查。

贾第虫病的治疗 替硝唑、甲硝唑、塞克硝唑或硝唑尼特 有症状的感染者可口服替硝唑、甲硝唑、塞克硝唑或硝唑尼特治疗。 替硝唑只需服用一剂，甲硝唑需要服用 5 至 7 天，前者的副作用比后者少。 塞克硝唑以单剂量口服。 硝唑尼特有液体剂型，适用于儿童，也有片剂形式。需要服用 3 天。它的副作用少。 即使在治愈感染之后，患者也可能经历乳糖不耐受或肠易激综合征。避免乳制品对于乳糖不耐受的患者有帮助。

贾第虫病的预防 贾第虫病的预防措施包括 对公共用水妥善消毒（包括饮用水和游泳池内的水）

准备食物时严格注意卫生

良好的个人卫生习惯（例如，如厕后彻底洗手）

避免在性交时接触粪便 将水烧开即可杀死该寄生虫，因而是徒步旅行者确保溪流和湖泊中的水可以安全饮用的最安全的方法。 来自溪流和湖泊的水有时可以使用含氯化合物或碘进行消毒。不过，这种方法不太可靠，因为它的效果取决于水的浑浊或泥泞程度（浊度）和温度。常规饮用水中的氯不足以杀死包囊。 使用反渗透或带有“经 NSF／ANSI 标准第 53 号或第 58 号测试和认证可以去除／减少包囊”标注的滤水器可以从水中去除贾第鞭毛虫的包囊和其它原虫以及细菌，但是其它过滤器系统可能无效。 （另见美国疾病控制与预防中心 [CDC]：寄生虫 - 贾第鞭毛虫：预防和控制及 CDC 黄皮书：贾第虫病）。