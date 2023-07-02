蛲虫感染由进入肠道内的微小蠕虫引起。

通过吞咽微小的蛲虫卵获得感染

虫卵在肠道内孵化并生长

大约2至6周后，成虫从肛门出来，并在附近的皮肤上产微小的虫卵

虫卵可以人传人

虫卵会使肛门瘙痒。抓挠时，会在指甲下藏匿蛲虫虫卵，并将其传播给其他人。虫卵也会贴在床单上，并可感染人。蛲虫在儿童中更常见，因为他们不像成人那样经常洗手。