什么是蛲虫感染？
蛲虫是通常感染儿童的寄生虫，但成人也可感染。蛲虫生活在肠道内，并在肛门（粪便 [大便] 排出的开口处）周围的皮肤上产卵，引起瘙痒。
肛周瘙痒是蛲虫感染的一个症状
吮吸拇指的儿童发生蛲虫感染的风险更大，因为他们更有可能吞噬蛲虫卵
如果您怀疑孩子有蛲虫感染，晚上可用手电筒照看其肛门周围，从而发现很小的白色且蠕动的蠕虫。
医生使用抗寄生虫药物治疗蛲虫感染
什么会导致蛲虫感染？
蛲虫感染由进入肠道内的微小蠕虫引起。
通过吞咽微小的蛲虫卵获得感染
虫卵在肠道内孵化并生长
大约2至6周后，成虫从肛门出来，并在附近的皮肤上产微小的虫卵
虫卵可以人传人
虫卵会使肛门瘙痒。抓挠时，会在指甲下藏匿蛲虫虫卵，并将其传播给其他人。虫卵也会贴在床单上，并可感染人。蛲虫在儿童中更常见，因为他们不像成人那样经常洗手。
蛲虫感染的症状是什么？
许多人携带蛲虫而无症状。如果有症状，可以包括：
肛门周围区域瘙痒
女孩阴道周围瘙痒和刺激
医生如何诊断蛲虫感染？
如果医生认为您的孩子可能有蛲虫，他们通常要求您寻找蛲虫或其虫卵。
孩子入睡后大约1或2个小时，检查其肛门周围的可以用肉眼看到的白色蠕动的，如毛发样纤细的蛲虫成虫
早上第一件事是在孩子的肛门周围贴一条粘性胶带粘取虫卵——将胶带带到医生办公室，在显微镜下观察
医生如何治疗蛲虫感染？
医生使用下列方法治疗蛲虫感染：
抗寄生虫药物——通常立即服用一剂药物，在两周后再服用另一剂
有时候，会给家中的每个人服用抗寄生虫药，使蛲虫不会传播
肛门上或肛门周围使用止痒霜
感染后在家中清除蛲虫卵：
仔细吸尘清理整个房子
清洗感染者触摸的每样东西，如玩具、床单和衣服