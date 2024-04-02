什么是普通感冒？
普通感冒是一类病毒感染。它是人们就医最常见的疾病之一。
感冒容易在人与人之间传播，特别是症状出现的头2天内
症状包括鼻塞或流鼻涕、喉咙痛、疲倦，有时伴有轻微发热，并在4至10天内自行消失
寒冷或潮湿不会导致感冒或使您更容易生病
在感冒后期阶段有黄色或绿色粘液是正常的——这并不意味着您需要抗生素或感染更严重
减充血剂和抗组胺药可以帮助感冒症状好转，但不可用于 4 岁以下儿童
由于感冒是由病毒引起的，抗生素不会治愈感冒或使感冒更快消失
是什么原因导致感冒？
感冒是由许多不同病毒引起的。一组称为鼻病毒的病毒是最常见的原因。鼻病毒引起的感冒常发生在春季和秋季。
您可以通过以下方式患上感冒：
接触感染者的手（对方擦拭或擤鼻子之后）
触摸感染者刚触及的东西
擦拭受感染的孩子的鼻子
感染者咳嗽或打喷嚏后吸入他们的病毒
感冒的症状是什么？
起初，您会出现：
喉咙发痒或喉咙痛
流鼻涕，流清澈的稀鼻涕（液体）
有时轻度发热
后来，您会出现：
鼻塞或流鼻涕，有黄色或绿色浓分泌物
感觉累了，生病了
咳嗽，可能会持续长达 2 周
如果您有高烧、非常严重的头痛、皮疹、呼吸困难或胸痛，请立即就医。您的感染可能比感冒严重。
感冒会导致哮喘患者哮喘发作。感冒也会导致耳部或鼻窦感染。
医生如何分辨我是否患有感冒？
医师通常根据症状诊断您是否感冒。
感冒如何治疗？
医生可能会让您：
在家休息
多喝水
晚上使用加湿器或蒸发器，以更舒适地睡觉
医生还可能建议使用非处方药，以帮助您在等待感冒消失时感觉好些：
对乙酰氨基酚或布洛芬可以减轻咽喉痛或肌肉酸痛，还可以减轻发热
减充血药可以使鼻塞缓解
抗组胺药可使减少鼻涕并停止打喷嚏
某些止咳药可以使粘液变稀，使咳嗽更容易或使您停止咳嗽
用盐水漱口可帮助缓解咽喉痛
您可能会在一种产品中找到 2 种或 2 种以上这些药物，如止咳药和感冒药。如果您对感冒药有疑问，请咨询您的医生或药剂师。
减充血药和抗组胺药可能在很小的孩子中引起副作用。不应该给 4 岁以下的孩子服用这些药物。可以给幼儿使用盐水滴鼻剂，这可以帮助缓解鼻塞。
抗生素和现有的抗病毒药对感冒无效。
我该如何预防感冒？
经常用肥皂和水洗手是避免感冒的最佳方法。
如果您患感冒，请采取措施以防止他人感冒：
打喷嚏或咳嗽用纸巾遮挡，然后将用过的纸巾丢入垃圾桶
触摸用过的纸巾（甚至是自己的纸巾）后，洗手或使用洗手液
用消毒剂（杀死病原体的液体）清洁家用物品，例如玩具和门把手。
待在家里，不去工作或上学，直到症状消失——您可能需要和健康的家庭成员在不同房间里睡觉