医生可能会让您：

在家休息

多喝水

晚上使用加湿器或蒸发器，以更舒适地睡觉

医生还可能建议使用非处方药，以帮助您在等待感冒消失时感觉好些：

对乙酰氨基酚或布洛芬可以减轻咽喉痛或肌肉酸痛，还可以减轻发热

减充血药可以使鼻塞缓解

抗组胺药可使减少鼻涕并停止打喷嚏

某些止咳药可以使粘液变稀，使咳嗽更容易或使您停止咳嗽

用盐水漱口可帮助缓解咽喉痛

您可能会在一种产品中找到 2 种或 2 种以上这些药物，如止咳药和感冒药。如果您对感冒药有疑问，请咨询您的医生或药剂师。

减充血药和抗组胺药可能在很小的孩子中引起副作用。不应该给 4 岁以下的孩子服用这些药物。可以给幼儿使用盐水滴鼻剂，这可以帮助缓解鼻塞。

抗生素和现有的抗病毒药对感冒无效。