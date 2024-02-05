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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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病毒感染概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2024
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病毒是微生物，一种微小的活体生物。其它常见微生物包括细菌。病毒比细菌小得多，只能使用最强大的显微镜才能看到。

与细菌不同，病毒不能自行复制。所以当病毒进入身体时，会接管某些细胞并使用这些细胞中的结构来制造更多的病毒拷贝。这通常会损伤并杀死细胞。然而，一些病毒可以长期留在细胞内而不杀死细胞。

有上千种不同的病毒。有些病毒可感染人。其它病毒只感染动物。只有少数病毒会感染人和动物。

什么是病毒感染？

病毒感染是由病毒引起的一种疾病。

  • 病毒可以通过呼吸空气（例如，导致新型冠状病毒肺炎 [COVID-19] 的病毒）、发生性行为、接触带有病毒的东西或被蚊子或蜱等虫子叮咬而进入人体内。

  • 病毒通常只感染一种类型的细胞——例如，导致普通感冒的病毒只感染鼻腔、口腔和咽喉中的细胞

  • 当感染病毒时，白细胞会攻击它——这些细胞还记得如果相同的病毒再次进入体内时如何抵抗它

  • 感染后不久，许多病毒会致病，然后消失

  • 有些病毒不会消失，并且在感染后长时间致病（例如艾滋病病毒[HIV]疱疹病毒

  • 治疗细菌感染的抗生素不能治疗病毒性感染

某些病毒会改变细胞的工作方式，从而导致癌症。例如，乙型和丙型肝炎病毒可导致肝癌。 HPV（人乳头状瘤病毒）可导致宫颈癌。

医生如何诊断病毒性感染？

医生根据症状判断是否有某些常见的病毒性感染。也可以做：

  • 血液化验

  • 培养（当医生从身体中取样并尝试在实验室中培养出病原体时）

医生如何治疗病毒性感染？

通常许多病毒性感染医生无法治疗。主要建议使用药物治疗症状，并帮助感觉好一些。例如，如果您鼻子发闷，医生可能会告诉您服用减充血剂。

对于某些病毒，医生可以给您一种抗病毒药物。抗病毒药物仅用于少数病毒，包括：

抗生素是杀死细菌的药物。抗生素不会杀死病毒。

如何预防病毒性感染？

  • 好好照顾自己的健康——例如，经常用肥皂和水洗手，并进行安全的性行为

  • 接受建议的疫苗接种

疫苗是教免疫系统如何抵御某些感染的药剂注射。通常在暴露于感染之前接种疫苗。

对于某些病毒，您可以在暴露之后接受注射。这些注射液含有帮助抵抗病毒的抗体（免疫球蛋白）。例如，有以下类型的免疫球蛋白注射：

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