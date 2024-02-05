病毒是微生物，一种微小的活体生物。其它常见微生物包括细菌。病毒比细菌小得多，只能使用最强大的显微镜才能看到。
与细菌不同，病毒不能自行复制。所以当病毒进入身体时，会接管某些细胞并使用这些细胞中的结构来制造更多的病毒拷贝。这通常会损伤并杀死细胞。然而，一些病毒可以长期留在细胞内而不杀死细胞。
有上千种不同的病毒。有些病毒可感染人。其它病毒只感染动物。只有少数病毒会感染人和动物。
什么是病毒感染？
病毒感染是由病毒引起的一种疾病。
病毒可以通过呼吸空气（例如，导致新型冠状病毒肺炎 [COVID-19] 的病毒）、发生性行为、接触带有病毒的东西或被蚊子或蜱等虫子叮咬而进入人体内。
病毒通常只感染一种类型的细胞——例如，导致普通感冒的病毒只感染鼻腔、口腔和咽喉中的细胞
当感染病毒时，白细胞会攻击它——这些细胞还记得如果相同的病毒再次进入体内时如何抵抗它
感染后不久，许多病毒会致病，然后消失
有些病毒不会消失，并且在感染后长时间致病（例如艾滋病病毒[HIV]和疱疹病毒）
治疗细菌感染的抗生素不能治疗病毒性感染
某些病毒会改变细胞的工作方式，从而导致癌症。例如，乙型和丙型肝炎病毒可导致肝癌。 HPV（人乳头状瘤病毒）可导致宫颈癌。
医生如何诊断病毒性感染？
医生根据症状判断是否有某些常见的病毒性感染。也可以做：
血液化验
培养（当医生从身体中取样并尝试在实验室中培养出病原体时）