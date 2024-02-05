病毒是微生物，一种微小的活体生物。其它常见微生物包括细菌。病毒比细菌小得多，只能使用最强大的显微镜才能看到。

与细菌不同，病毒不能自行复制。所以当病毒进入身体时，会接管某些细胞并使用这些细胞中的结构来制造更多的病毒拷贝。这通常会损伤并杀死细胞。然而，一些病毒可以长期留在细胞内而不杀死细胞。

有上千种不同的病毒。有些病毒可感染人。其它病毒只感染动物。只有少数病毒会感染人和动物。

医生如何诊断病毒性感染？ 医生根据症状判断是否有某些常见的病毒性感染。也可以做： 血液化验

培养（当医生从身体中取样并尝试在实验室中培养出病原体时）