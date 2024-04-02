中暑是由于您的体温过高导致的医疗紧急情况。如果您不能快速降温，您可能会死亡或发生脑或器官损伤。

当您非常热但您的身体自身无法正常降温时则会发生中暑

您的体温通常会在 104°F (40°C) 以上

中暑会累及居住在无空调环境下的老年人或幼儿

运动员和在高温环境辛苦工作的人员也有中暑风险

如果不进行治疗，中暑可能会损害您的器官，如脑部、心脏和肺

医生会帮助使您的身体降温，并直接向您的静脉注入液体（静脉输液）

如果不进行治疗，约 80% 的中暑者会死亡

什么是中暑？ 视频

如有人出现中暑症状，立即叫救护车。等待救护车时，让其远离日晒或高温处。让患者浸泡在冷水中降温，如在湖泊、溪流或浴缸中。如果无法实现，则用温水湿润患者的皮肤，并对皮肤吹风。