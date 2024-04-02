什么是中暑？
中暑是由于您的体温过高导致的医疗紧急情况。如果您不能快速降温，您可能会死亡或发生脑或器官损伤。
当您非常热但您的身体自身无法正常降温时则会发生中暑
您的体温通常会在 104°F (40°C) 以上
中暑会累及居住在无空调环境下的老年人或幼儿
运动员和在高温环境辛苦工作的人员也有中暑风险
如果不进行治疗，中暑可能会损害您的器官，如脑部、心脏和肺
医生会帮助使您的身体降温，并直接向您的静脉注入液体（静脉输液）
如果不进行治疗，约 80% 的中暑者会死亡
如有人出现中暑症状，立即叫救护车。等待救护车时，让其远离日晒或高温处。让患者浸泡在冷水中降温，如在湖泊、溪流或浴缸中。如果无法实现，则用温水湿润患者的皮肤，并对皮肤吹风。
什么会导致中暑？
您可能会在以下情况下中暑：
在高温环境下辛苦工作或锻炼
被锁在闷热的汽车中
在炎热的房间中呆几天
只需在高温环境下工作或锻炼几小时即可发生中暑，尤其是当您的身体尚未适应高温时。
儿童在烈日下被锁进汽车中（或年龄太小无法打开门）则可能会发生中暑，并在一小时内死亡。汽车内部很快升温，尤其是在阳光下。
老年人夏季被关在炎热房间内几天后可能会发生中暑，即使房间似乎不是很热。患者的身体逐渐发生热量过载。
中暑有哪些症状？
如果您因高温感觉不适，您可能不会意识到您的体温过高。您可能会出现以下中暑警示体征：
虚弱、头晕和眩晕
头痛
感觉胃部不适或呕吐
如发生中暑，您可能会也可能不会出汗，且您的：
体温超过 104°F (40°C)
皮肤发热、发红，有时干燥
脑部受累，您的意识变得非常模糊，可能会出现癫痫发作，或可能会昏迷
医生如何判断我是否出现中暑？
医生可以根据您发生的情况、症状和体温来进行判断
他们将进行血液和尿液测试，检查您的器官是否正常工作
医生如何治疗中暑？
医生会让您住院，并且可能会：
脱掉您的衣服，用水擦拭或用冰敷皮肤
用风扇对您的身体吹风
静脉补充冰凉液体
我该如何预防中暑？
为了防止在炎热户外环境下中暑，请务必要：
穿着宽松的轻便衣物
尽可能避免照射日光
即使您感觉不渴，也要饮用大量液体
避免在一天中最热的时段锻炼
如果您的任何健康问题或药物可能会增加您的中暑风险，请咨询您的医生
对老年人进行检查，尤其是那些没有空调的人
切勿将幼儿留在停放的车辆中
如果您知道自己要在高温环境下工作或锻炼，应该让身体逐渐适应高温。不要全天工作或马上进行高强度锻炼。
在大约 10 天内，逐渐增加您在高温环境下工作的强度和时间
在这段时间结束时，您应该能在炎热环境中进行 90 分钟的剧烈活动
进行此训练后，您的身体能够更好地应对炎热环境下的运动。
身体健康不同于能适应高温。即使您的身体很好，您仍然应该遵循这些步骤来适应高温环境。