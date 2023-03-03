中暑是一种可危及生命的疾病，可导致体温过高和多个器官系统的功能障碍，这可能致命。

（另见高温损害概述。）

中暑可发生于数小时剧烈运动的年轻运动员，或在没有空调的室内高温环境中劳动数天的老年人。

体温高于40℃，并出现脑功能障碍。

患者应迅速降温。

中暑是最严重的热致疾病形式。中暑的患者比其他高温损害患者病情严重。尤其要通过以下特征区分中暑和其他高温损害：

体温通常高于 40°C

出现脑功能障碍的症状

人们在极高温或封闭炎热环境下竭尽全力时可能会迅速发生中暑。比如，中暑可发生于年轻健康的运动员和士兵，尤其是还没有适应环境的人，在高温潮湿的天气仅进行数小时高强度训练就可发生。在高温环境下的工人，尤其是那些必须穿着厚重防护衣的消防员和铸造工人，有相似的中暑风险。中暑是运动员死亡的常见原因。

中暑也可发生于在高温环境里待了数天的人们，尤其是久坐不动的老年人呆在通风差及没有空调的室内。患有某些疾病（比如心、肺、肾、肝功能不全）的老年人，以及幼儿最容易中暑。被留在闷热汽车中的儿童会迅速发生中暑。

温度很高时，如果身体不能很快地、充分地散热，就可能导致中暑。由于身体不能自动降温，体温可很快地升高到危险水平。影响散热的疾病也会增加此风险，包括某些皮肤病和某些导致出汗减少的药物。

中暑可使一些重要器官发生暂时性或永久性的损害，如心脏、肺、肾脏、肝脏和脑。体温越高，特别是超过41℃，产生的损害也越快。可能死亡。

中暑的症状 眩晕、头重脚轻、无力、动作笨拙和协调性差、疲劳、头痛、视力模糊、肌肉疼痛、恶心和呕吐（也是热衰竭的症状）是常见的中暑警示症状。使患者感觉不到体温已经很高。 中暑时皮肤发烫、发红、有时干燥。尽管很热，可能出汗，也可能不会出汗。 因为脑功能障碍，患者可出现意识模糊、定向力障碍，并可出现癫痫和昏迷。心率和呼吸频率加快。脉率通常很快。血压可能升高或降低。 体温通常会超过 40°C，甚至可能高到超出普通温度计的刻度。

中暑的诊断 症状和高温高湿暴露史 中暑的诊断通常很明显。患者有高热、脑功能障碍的症状以及高热高湿暴露史。 如果诊断不明确，可进行检查排除引起类似症状的其他疾病，比如感染、休克、吸毒以及甲状腺功能亢进（甲亢）。

中暑的治疗 冷水浸泡

蒸发降温措施

有时静脉注射冷却液体 对于中暑者，必须立即降温，并呼叫救护车。在等待送往医院时，应让患者浸泡在冷水中，如湖泊、溪流或浴缸里。为降低溺水的风险，如果患者意识模糊或不能配合，则不应将其浸入水中。如果无法实现，应用水喷雾喷身体并用风扇吹全身（蒸发式降温），从而给身体降温。对于喷雾，略温或温的水比冷水更好，因为这样患者才不太可能发抖，从而产生更多热量。 使用本用于治疗感染引起的发热的药物（阿司匹林或对乙酰氨基酚）来降温是无效的，应予避免。 你知道吗…… 在医院，通过移除衣物以及用水（温水或微温水）或间断用冰擦拭裸露的皮肤，可迅速降低体温。为加快蒸发和身体降温速度，可以使用一个大型工业风扇（通常由卫生部门使用）向身体吹风。经常测量体温，通常需连续。可静脉输入经冷却的液体。为了避免过度降温，当体温降到约39℃时，应停止降温。 患者出现抽搐、昏迷以及其他器官的功能障碍也需要救治。中暑最好在医院的重症监护室内治疗。