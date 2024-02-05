什么是角膜擦伤或角膜异物？

什么是角膜擦伤或角膜异物？

角膜是眼睛前方的透明层。擦伤指的是浅表划伤。所以角膜擦伤指的是角膜划伤。

角膜异物指的是某一物体，例如沙粒，掉入角膜并刺激到角膜。它可能卡在上眼睑下方，导致难以清除。

轻微的角膜擦伤通常会在数天内自行愈合

角膜异物可能需要由医生清除

有时角膜受伤可能会感染——如果受伤是由一块土或植物造成的，则更可能发生这种情况

滴眼液或软膏有助于预防感染

如果您认为自己的角膜被划伤或角膜有异物，尽快去看医生。