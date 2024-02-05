什么是角膜擦伤或角膜异物？
角膜是眼睛前方的透明层。擦伤指的是浅表划伤。所以角膜擦伤指的是角膜划伤。
角膜异物指的是某一物体，例如沙粒，掉入角膜并刺激到角膜。它可能卡在上眼睑下方，导致难以清除。
轻微的角膜擦伤通常会在数天内自行愈合
角膜异物可能需要由医生清除
有时角膜受伤可能会感染——如果受伤是由一块土或植物造成的，则更可能发生这种情况
滴眼液或软膏有助于预防感染
如果您认为自己的角膜被划伤或角膜有异物，尽快去看医生。
眼球内部结构
什么会导致角膜擦伤或异物？
任何可能进入眼睛的物体都可能会导致角膜问题。细小物质（如空气中的微粒）可能会通过以下方式被吹到您的眼睛中：
强风
爆炸
使用工具工作，尤其是钻头、锯子和磨削工具
您的角膜还可能被以下物体划伤：
树枝
指甲
发刷
化妆刷
隐形眼镜是此类问题的常见来源。如果您有以下情况，您可能会出现角膜问题：
佩戴不适合的隐形眼镜
眼睛干涩时戴上镜片
戴脏污的镜片
长期佩戴隐形眼镜不摘下或睡觉时佩戴
在取下镜片时划伤角膜
有干眼症的人出现角膜擦伤的风险更高。在空气中有小颗粒四处飞扬的地方工作的人发生角膜擦伤或角膜异物的风险更高。
角膜擦伤或异物有哪些症状？
常见症状包括：
感觉眼内有异物
流泪增多
眨眼和眯眼增多
发红
如果您有大面积或较深的擦伤，您可能还会有：
眼痛
视力模糊
强光引起不适
头痛
医生如何判断我是否有角膜擦伤或异物？
医生可以通过检查您的眼睛来判断您是否有角膜损伤。在医生检查视力之后，他们会向您的眼睛滴一滴染料，然后用专用的灯观察您的眼睛。该染料进入擦伤处，专用灯使其发光，这有助于在角膜中显示划伤或异物。眼科医生使用专用的放大镜（裂隙灯）查看角膜。
医生如何治疗角膜擦伤或异物？
医生通过以下方式治疗角膜擦伤：
抗生素滴眼液或软膏
缓解炎症的滴眼液
止痛药，如对乙酰氨基酚
医生通过取出异物来治疗角膜异物。医生将会：
首先给您使用一种药物来麻醉您的眼睛
用水冲掉异物将其去除或用无菌棉签轻轻将其取出
有时，如有需要，用针或专用工具取出异物
给您使用药物预防感染并缓解疼痛
如果您佩戴隐形眼镜，请在一段时间内不要佩戴。您的角膜需要愈合。您的医生会让您知道何时可以再次佩戴。
我如何能预防角膜擦伤和异物？
您可以通过以下方式预防角膜擦伤和角膜异物：
如有需要，佩戴安全眼镜，它可保护您的眼睛
化妆或佩戴隐形眼镜时要小心谨慎
如果您感觉自己的眼睛里有异物：
用清水冲洗眼睛
眨几次眼
不要揉眼睛