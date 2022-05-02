角膜异物可导致擦伤，引起疼痛和发红，并导致感染，甚至在去除后也是如此。绝大部分损伤都很轻微。

（另见眼外伤概述。）

涉及眼睛前表面的透明穹顶层（角膜）的最常见损伤有

刮伤（擦伤）

异物（物体）

病因 微粒是导致擦伤的常见原因。微粒可通过爆炸、风或用工具工作（例如研磨、捶打或钻孔）扩散。隐形眼镜是角膜擦伤的常见原因。隐形眼镜与角膜表面不匹配、戴镜时眼睛干涩、未清洗干净有异物附着、戴镜时间太长、睡觉时未取下、取戴眼镜时用力过猛等都可能导致眼表划伤。其他常见的擦伤来源是 树枝或掉落的碎片

指甲

发刷

化妆刷 多数角膜擦伤能自行愈合而并不发生感染（比如结膜炎和角膜溃疡），但对于与隐形眼镜相关或被土壤或植物污染的擦伤（例如树枝导致的损伤），则更可能发生感染。 角膜擦伤 3D 模型

症状 角膜擦伤和异物通常会导致疼痛、流泪及眼内异物感。它们还可能会导致眼睛和眼睑发红（因眼表面血管扩张）或偶尔的肿胀。视觉可能变模糊。光线可能会导致收缩瞳孔的肌肉疼痛性痉挛。 穿透眼球（眼内异物）的损伤可能会造成类似症状。如果异物穿透眼球内部，可能会流出液体。

诊断 医师的评估 及时诊断和适当治疗角膜擦伤和异物可能有助于预防感染。根据患者症状、受伤情况和体格检查作出诊断。

预后 幸运的是，角膜上皮细胞能迅速再生。较大的角膜擦伤也能在 1～3 天内愈合。划伤后至少5天不能配戴隐形眼镜。在损伤后 1 或 2 天由眼科医生进行随访检查是明智之举，但时间范围可能会根据损伤的大小和严重程度而有所不同。