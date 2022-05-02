角膜异物可导致擦伤，引起疼痛和发红，并导致感染，甚至在去除后也是如此。绝大部分损伤都很轻微。
（另见眼外伤概述。）
涉及眼睛前表面的透明穹顶层（角膜）的最常见损伤有
刮伤（擦伤）
异物（物体）
病因
症状
角膜擦伤和异物通常会导致疼痛、流泪及眼内异物感。它们还可能会导致眼睛和眼睑发红（因眼表面血管扩张）或偶尔的肿胀。视觉可能变模糊。光线可能会导致收缩瞳孔的肌肉疼痛性痉挛。
穿透眼球（眼内异物）的损伤可能会造成类似症状。如果异物穿透眼球内部，可能会流出液体。
诊断
医师的评估
及时诊断和适当治疗角膜擦伤和异物可能有助于预防感染。根据患者症状、受伤情况和体格检查作出诊断。
预后
幸运的是，角膜上皮细胞能迅速再生。较大的角膜擦伤也能在 1～3 天内愈合。划伤后至少5天不能配戴隐形眼镜。在损伤后 1 或 2 天由眼科医生进行随访检查是明智之举，但时间范围可能会根据损伤的大小和严重程度而有所不同。
治疗
去除异物
抗生素
疼痛缓解
角膜异物
在去除角膜异物前，医生通常使用麻醉滴眼液（比如丙美卡因）麻醉眼睛表面。医生还会给予含有染料（荧光素）的滴眼液，这种染料可在特定光照下发光，使得表面物体可见度增强并显示擦伤。医生之后使用裂隙灯或其他放大仪器去除任何剩余的异物。通常，可用消毒棉签轻轻蘸取用消毒盐水冲洗异物。若患者能很好地配合医生固视某点而不转动眼球，医生可用针头或其他特殊工具挑出异物。
当铁质或钢质异物被移除后，可能会留下锈环，这需要用无菌皮下注射针或低速旋转式无菌钻（一种小型手术器械，有微小可研磨的钻面）。
有时异物可能嵌顿在上睑后方。此时需翻转上睑（无痛操作）剔除异物。医生还会用无菌棉签在眼睑内轻轻擦除掉那些不可见的微粒。
角膜擦伤
不管是否移除异物，角膜擦伤的治疗类似。通常会使用几天抗生素软膏（例如多粘菌素B加杆菌肽）以预防感染。大面积擦伤可能需要其他治疗。如患者对光敏感，用睫状肌麻痹滴眼液（比如环喷托酯或后马托品）维持瞳孔扩张状态。这类眼药水可防止瞳孔收缩肌的疼痛性痉挛。
可口服药物，如对乙酰氨基酚或偶尔用羟考酮加对乙酰氨基酚治疗疼痛。有的医生会使用双氯芬酸或酮咯酸眼药水帮助缓解疼痛，但需要小心，因为这些药物在极少数情况下可能导致并发症，比如某种角膜瘢痕（称为角膜融化）。虽然将麻醉剂直接用于眼部可有效缓解疼痛，但因其对愈合有损，所以在评估并治疗后不应使用麻醉剂。
眼贴可增加感染风险，因而不能用于角膜划伤的患者，尤其不能用于因隐形眼镜或混有植物、泥土的异物划伤者。