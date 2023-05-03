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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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晕动症

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023 | 修改的 6月 2023
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什么是晕动症？

晕动症是您在移动或看着物体移动时感到头晕或胃部不适。

  • 晕动症是一种常见的疾病

  • 您会感到胃部不适和头晕，并且可能会呕吐

  • 您会在运动停止后逐渐地感觉好些

  • 医生可以给您药物治疗严重晕动症

什么导致晕动症？

当船只在汹涌的水面前行时，几乎每个人都会出现晕动症。乘船时的晕动症称为晕船。有些人在坐车或乘飞机时会有晕动症。在车辆转弯频繁时，更容易出现晕动症。例如，在客机上没有晕动症的人可能在乘坐特技飞机时感到不舒服。

您还可能在不移动时出现晕动症。例如，在玩视频游戏或观看 3D 电影中的动作场景时，您可能会出现晕动症。

晕动症有哪些症状？

晕动症的主要症状是：

  • 感觉想吐（恶心）

恶心可能非常严重。绝大多数人会感到非常难受。通常，您会呕吐。即使呕吐后，恶心也不会消退。

其他症状可能有：

  • 头晕

  • 冷汗

  • 口中唾液过多

晕动症开始后，通常不会开始好转，直到您停止移动。但是，大多数长时间乘船的人在旅行开始几天后，会习惯在船上活动，感觉会好转，但有些人会感觉晕船几天。人们在船上或飞机上工作一段时间后，很少会犯晕动症。

医生如何预防和治疗晕动症？

医生建议采用相同的方法来预防和治疗晕动症。预防晕动症比在起病后治疗更容易。

为帮助预防和治疗轻度晕动症：

  • 保持向前看，眼睛盯着远处的物体

  • 尽量保持头及躯干不动

  • 坐在您感觉最平稳的地方，例如汽车前排、船接近水位的中间位置，或远离飞机机翼的位置

  • 吃少量低脂清淡食物

  • 呼吸新鲜空气

  • 行车途中不要阅读

  • 出行前不要吸烟或喝酒

如果您有严重的晕动症，您的医生可能会让您出行前服药。医生在晕动症开始后使用相同的药物。您可以服用若干种不同的药物，也可以在耳后贴药贴。无需处方就可以买到大部分药物。用于晕动症的药物包括：

  • 乘晕宁 (Dramamine)

  • 苯海拉明 (Benadryl)

  • Meclizine

您需要贴片处方。如果您频繁呕吐，医生可能会给您开具处方药来帮助您缓解恶心。

随着时间的推移，您的晕动症发作就不那么频繁了。您的身体可能会适应长途出行。

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