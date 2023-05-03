什么是晕动症？
晕动症是您在移动或看着物体移动时感到头晕或胃部不适。
晕动症是一种常见的疾病
您会感到胃部不适和头晕，并且可能会呕吐
您会在运动停止后逐渐地感觉好些
医生可以给您药物治疗严重晕动症
什么导致晕动症？
当船只在汹涌的水面前行时，几乎每个人都会出现晕动症。乘船时的晕动症称为晕船。有些人在坐车或乘飞机时会有晕动症。在车辆转弯频繁时，更容易出现晕动症。例如，在客机上没有晕动症的人可能在乘坐特技飞机时感到不舒服。
您还可能在不移动时出现晕动症。例如，在玩视频游戏或观看 3D 电影中的动作场景时，您可能会出现晕动症。
晕动症有哪些症状？
晕动症的主要症状是：
感觉想吐（恶心）
恶心可能非常严重。绝大多数人会感到非常难受。通常，您会呕吐。即使呕吐后，恶心也不会消退。
其他症状可能有：
头晕
冷汗
口中唾液过多
晕动症开始后，通常不会开始好转，直到您停止移动。但是，大多数长时间乘船的人在旅行开始几天后，会习惯在船上活动，感觉会好转，但有些人会感觉晕船几天。人们在船上或飞机上工作一段时间后，很少会犯晕动症。
医生如何预防和治疗晕动症？
医生建议采用相同的方法来预防和治疗晕动症。预防晕动症比在起病后治疗更容易。
为帮助预防和治疗轻度晕动症：
保持向前看，眼睛盯着远处的物体
尽量保持头及躯干不动
坐在您感觉最平稳的地方，例如汽车前排、船接近水位的中间位置，或远离飞机机翼的位置
吃少量低脂清淡食物
呼吸新鲜空气
行车途中不要阅读
出行前不要吸烟或喝酒
如果您有严重的晕动症，您的医生可能会让您出行前服药。医生在晕动症开始后使用相同的药物。您可以服用若干种不同的药物，也可以在耳后贴药贴。无需处方就可以买到大部分药物。用于晕动症的药物包括：
乘晕宁 (Dramamine)
苯海拉明 (Benadryl)
Meclizine
您需要贴片处方。如果您频繁呕吐，医生可能会给您开具处方药来帮助您缓解恶心。
随着时间的推移，您的晕动症发作就不那么频繁了。您的身体可能会适应长途出行。