医生建议采用相同的方法来预防和治疗晕动症。预防晕动症比在起病后治疗更容易。

为帮助预防和治疗轻度晕动症：

保持向前看，眼睛盯着远处的物体

尽量保持头及躯干不动

坐在您感觉最平稳的地方，例如汽车前排、船接近水位的中间位置，或远离飞机机翼的位置

吃少量低脂清淡食物

呼吸新鲜空气

行车途中不要阅读

出行前不要吸烟或喝酒

如果您有严重的晕动症，您的医生可能会让您出行前服药。医生在晕动症开始后使用相同的药物。您可以服用若干种不同的药物，也可以在耳后贴药贴。无需处方就可以买到大部分药物。用于晕动症的药物包括：

乘晕宁 (Dramamine)

苯海拉明 (Benadryl)

Meclizine

您需要贴片处方。如果您频繁呕吐，医生可能会给您开具处方药来帮助您缓解恶心。

随着时间的推移，您的晕动症发作就不那么频繁了。您的身体可能会适应长途出行。