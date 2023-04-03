晕动症（又可称为晕车、晕船、晕机等）是指在旅行中由运动所引起的一组综合症状，特别是呕吐。

旅行时，人们感到恶心、头晕、可能突发出冷汗或者过度换气。

医生根据症状和发病时所处环境作出诊断。

防止晕动症的方法包括尽量保持凝视和头部不动，呼吸新鲜空气，不要看书，出行前不抽烟或不喝酒精饮料，有时可口服药物或使用皮肤贴片。

吃苏打饼干或喝姜汁汽水可能会有助于缓解恶心，但一旦开始呕吐，可能需要服用昂丹司琼或格拉司琼等药物。

晕动症在控制平衡的内耳（包括半规管）过度受刺激时发生，这种情况在大幅运动时或者运动过度时出现。大脑接受来自眼、内耳半规管、肌肉（在肌肉和关节内有感知身体位置信息的神经末梢）等运动感受器的姿位信息，当这些信息相互矛盾时出现晕动症。例如，晕动症通常发生于乘船旅行途中，当船在摇摆颠簸时患者看到不会移动的物体，如墙壁。此时，船的摇摆和颠簸与静止不动的墙出现了信息错配。

如果人自己不动而看到移动过快的物体，大脑也会接收到相互矛盾的信息。例如，在观看一部用摇晃的镜头拍摄的影片或玩视频游戏时，就可能接收到这种类型的矛盾信息。在行驶的汽车或其他车辆上，或在游乐场或游乐园游乐设施上也可能会发生晕动症。宇航员也可能受影响。

风险因素 某些人比其他人更易发生晕动症。晕动症在女性和 2-12 岁儿童以及易患偏头痛、有内耳炎（一种累及内耳的疾病）或怀孕或使用激素类避孕药的人中更为常见。担心、焦虑及环境通风差时更易发病。遗传因素也可能增加晕动症的易感性。 晕动症的症状有时会随着年龄增长而减轻，而 50 岁以后，新发晕动症并不常见。晕动症在 2 岁以下儿童中也很罕见。

晕动症的症状 晕动症的症状开始时可能相对突然。典型症状有恶心、呕吐和隐隐的腹部不适感。另外，面色可能会变苍白，患者可能会冒冷汗。可能会发生头晕、头痛和乏力，患者可能会感到困倦或无法集中注意力。其他症状（通常是呕吐的前奏）可能包括唾液分泌增多、吞下过多空气（吞气症）及异常快速的深呼吸（过度换气）。过度换气可能导致晕厥。 恶心、呕吐使患者感到虚弱。长时间呕吐可引起低血压及脱水。但是，当运动停下或患者下车（船等）时症状会逐渐缓解。患者长时间旅行，如坐船，也可逐渐适应（在现代船只的稳定器的帮助下将晃动减到最小），症状逐渐缓解。

晕动症的诊断 医师的评估 根据症状的特点及症状发生的环境可以诊断晕动症。