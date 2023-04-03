晕动症（又可称为晕车、晕船、晕机等）是指在旅行中由运动所引起的一组综合症状，特别是呕吐。
旅行时，人们感到恶心、头晕、可能突发出冷汗或者过度换气。
医生根据症状和发病时所处环境作出诊断。
防止晕动症的方法包括尽量保持凝视和头部不动，呼吸新鲜空气，不要看书，出行前不抽烟或不喝酒精饮料，有时可口服药物或使用皮肤贴片。
吃苏打饼干或喝姜汁汽水可能会有助于缓解恶心，但一旦开始呕吐，可能需要服用昂丹司琼或格拉司琼等药物。
晕动症在控制平衡的内耳（包括半规管）过度受刺激时发生，这种情况在大幅运动时或者运动过度时出现。大脑接受来自眼、内耳半规管、肌肉（在肌肉和关节内有感知身体位置信息的神经末梢）等运动感受器的姿位信息，当这些信息相互矛盾时出现晕动症。例如，晕动症通常发生于乘船旅行途中，当船在摇摆颠簸时患者看到不会移动的物体，如墙壁。此时，船的摇摆和颠簸与静止不动的墙出现了信息错配。
如果人自己不动而看到移动过快的物体，大脑也会接收到相互矛盾的信息。例如，在观看一部用摇晃的镜头拍摄的影片或玩视频游戏时，就可能接收到这种类型的矛盾信息。在行驶的汽车或其他车辆上，或在游乐场或游乐园游乐设施上也可能会发生晕动症。宇航员也可能受影响。
风险因素
某些人比其他人更易发生晕动症。晕动症在女性和 2-12 岁儿童以及易患偏头痛、有内耳炎（一种累及内耳的疾病）或怀孕或使用激素类避孕药的人中更为常见。担心、焦虑及环境通风差时更易发病。遗传因素也可能增加晕动症的易感性。
晕动症的症状有时会随着年龄增长而减轻，而 50 岁以后，新发晕动症并不常见。晕动症在 2 岁以下儿童中也很罕见。
晕动症的症状
晕动症的诊断
医师的评估
根据症状的特点及症状发生的环境可以诊断晕动症。
晕动症的预防和治疗
非药物治疗预防和治疗措施
预防性药物（如东莨菪碱和抗组胺药）
抗呕吐药物（如昂丹司琼或格拉司琼）
减弱患者运动知觉的措施包括以下内容：
眼睛盯住某个远处的物体上（例如，在船上时看地平线）
选择最平稳的座位（如车子前排座位、离飞机机翼较远的座位或前排/中间客舱、或船的上层甲板）
尽量保持头及躯干不动
面朝前方坐或平躺
不要看书看报
睡觉
降低患者晕动症易感性的措施包括以下内容：
呼吸新鲜空气（通过打开窗、打开飞机氧气罩、或到船的甲板顶部）
不喝含酒精饮料（可诱发恶心）
可吃少量低脂清淡的淀粉食物，避免大吃大喝，不食有刺激气味或刺激味道的食物
短途空中旅行避免饮食、喝水（特别是乘坐小型飞机时）
可能的话，不要吸烟
出行前，晕动症易感者可以让医生推荐一种非处方物，或开具处方药来预防晕动症。患者应在晕动症开始发作之前服药，因为这些药物在症状发作后效力会降低。这些药物包括东莨菪碱（贴剂或片剂）、赛克力嗪、茶苯海明、苯海拉明、氯苯甲嗪和异丙嗪（有时与咖啡因合用）。所有这些药物都会导致嗜睡。由于这些药物可能导致幼儿和婴儿烦躁不安，所以应尽量避免让幼儿和婴儿使用，必要时在医生指导下可服用。从事需要警觉或集中注意力的活动（包括驾驶）时不应服用这些药物。服用抗晕动药物的同时不能饮酒，服用安眠药、镇静剂，或者其他引起困倦或者减低警觉性的药物。
如果晕动症进一步发展，限制食品和饮料为清淡饮食（例如苏打饼干）和碳酸饮料（如姜汁）可帮助防止症状恶化。如果出现呕吐，可给予昂丹司琼或格拉司琼等止吐药，有时以注射或皮肤贴剂的方式给药。
适应可以作为治疗晕动症的一种特别有效的策略。患者越多暴露在会引发晕动症的刺激下，刺激就越不太可能引起反应。但是，这个反应是针对特异的刺激，所以即便已经习惯于大船颠簸的人，也可能在一艘小船上发生晕动症。
为了防止或治疗晕动症，有些患者会尝试替代疗法，例如戴上可以按摩穴位或进行电刺激的腕带，或食用生姜（少于一克）。这些疗法中的大多数未经证实，但有人认为它们很有帮助。