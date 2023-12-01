对乙酰氨基酚是一种非处方药，用于退烧和减轻疼痛。它以许多品牌名出售，例如 Tylenol。它还见于许多咳嗽和感冒药中。

对乙酰氨基酚通常是安全的，但量太大也会对您造成伤害。

什么是对乙酰氨基酚中毒？ 对乙酰氨基酚中毒是服用太多对乙酰氨基酚导致的结果。 如果您在短时间内服用过多，比如不慎服用多种不同含有对乙酰氨基酚的药物或产品，或者您故意过量服用药物，则可能会发生对乙酰氨基酚中毒

如果您因为严重慢性疼痛而长时间服用高剂量对乙酰氨基酚药物，也会发生对乙酰氨基酚慢性中毒

即使是常规剂量的对乙酰氨基酚在某些情况下也可能是危险的，例如您有肝损伤

对乙酰氨基酚中毒可严重损害您的肝脏，并可能导致肝衰竭

对乙酰氨基酚中毒在您的肝脏受损前可能不会引起症状

仔细阅读咳嗽和感冒药的标签

阅读止痛药标签，不要服用超过推荐剂量的药物 如果您正在照顾感冒或咳嗽的孩子，请注意，不要给孩子使用太多对乙酰氨基酚。所有不同剂型（液体、丸剂、咀嚼剂）的各类药物都有对乙酰氨基酚这一种成分。如果儿童已经服用了另一种含对乙酰氨基酚的药物，请不要再给孩子使用任何含对乙酰氨基酚的药物。 如果您认为自己或其他人可能发生对乙酰氨基酚中毒，立即致电寻求紧急医疗救助（美国大部分地区为 911），或致电中毒控制中心（美国：1-800-222-1222）寻求建议。世界卫生组织提供了一份世界中毒控制中心目录。

对乙酰氨基酚中毒有哪些症状？ 通常不会立刻出现症状。 如果超量非常大，症状发生有以下几个阶段： 首先，您可能会呕吐，另外会感到恶心

1 至 3 天后，您可能会感到胃部不适、呕吐和腹部疼痛

3 到 4 天后，您可能会呕吐加重，发生皮肤和眼睛变黄（黄疸），并出现皮肤下、鼻子或牙龈出血

大约 5 天后，您要么恢复，要么器官衰竭导致死亡 如果服用较小剂量后随着时间的推移出现中毒，首发症状可能是肝衰竭： 皮肤和眼睛发黄（黄疸）

出血

医生如何判断我是否出现对乙酰氨基酚中毒？ 医生通过血液检查来确定有无对乙酰氨基酚中毒。医生还可通过做血液检查来确定肝功能程度。

医生如何治疗对乙酰氨基酚中毒？ 医生将会： 如果您是在过去几小时内服用对乙酰氨基酚，您应使用活性炭阻止对乙酰氨基酚进入您的血液

给您使用解毒剂（抵消对乙酰氨基酚药效的药物）来保护您的肝脏 如果您的肝脏受损，您可能需要治疗肝功能衰竭，甚至要进行肝移植。