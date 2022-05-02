对乙酰氨基酚是许多处方药和非处方药中常见的成分，在正常剂量中是安全的，但严重过量可导致肝功能衰竭和死亡。

有时，人们摄入过量的含有对乙酰氨基酚的药品，而意外中毒。

症状取决于血液中对乙酰氨基酚的含量，可无症状，也可出现呕吐、腹痛、肝衰竭，甚至死亡。

依据血液中对乙酰氨基酚的含量和肝功能检测结果进行诊断。

乙酰半胱氨酸用于减轻对乙酰氨基酚的毒性。

（另请参见中毒概述。）

对乙酰氨基酚是一种常见的非处方止痛药，有一百多种药品含有对乙酰氨基酚，许多种复合性处方药中也含有这一成分。如果同时服用了几种相似的药品，就可能在无意中摄入过多的对乙酰氨基酚。许多供儿童用的药物制剂有溶液、片剂和胶囊等剂型，父母可能为了治疗发热或疼痛同时或几个小时内给予孩子服用多种制剂，却没有意识到它们中都含有对乙酰氨基酚。

对乙酰氨基酚常常是一种非常安全的药物，但并不是无害的。服用相当于推荐剂量几倍的对乙酰氨基酚，才可以引起中毒。例如，体重为 155 磅（70 千克）的人的推荐剂量是每 6 小时服用两到三片 325 毫克片剂。此人的毒性剂量是一次服用全部至少约 30 片。除非服用超过 40 片 325 毫克的片剂，否则极少可能引起死亡。因此，单次对乙酰氨基酚服药过量导致严重中毒通常不是偶然事件。

如果一段时间内多次小剂量服用对乙酰氨基酚，也可能中毒。中毒剂量的对乙酰氨基酚可以损害肝脏。继之可引起肝功能衰竭。

对乙酰氨基酚中毒的症状 对乙酰氨基酚过量，大多数不会立即出现症状。如果超量非常大，症状分 4 个阶段出现： 第一阶段（服药后几个小时），可能出现呕吐，但不像是生病。许多人在第一阶段没有症状。

在第二阶段（24-72 小时后），可能会出现恶心、呕吐和腹痛。这个阶段血液检查可显示肝功能异常。

第三阶段（3～4天后），呕吐加重。检查显示肝功能差，出现黄疸（眼睛和皮肤发黄）和出血。有时出现肾衰竭，胰腺发炎（胰腺炎）。

第四阶段（5天后），患者可能康复，也可能出现肝脏和其他器官衰竭，危及生命。 一段时间内多次小剂量服用对乙酰氨基酚导致的中毒，首先出现的征兆可能为肝功能异常，有时伴有黄疸和/或出血。

对乙酰氨基酚中毒的诊断 血液中的对乙酰氨基酚水平

肝功能检查异常 对于可能正尝试自杀的人、服用含对乙酰氨基酚的咳嗽和感冒制剂的儿童、以及可能意外摄入对乙酰氨基酚的人，医生会考虑对乙酰氨基酚中毒。 医生根据摄入的量（或者更准确地说是人体血液中对乙酰氨基酚的水平）来预测对乙酰氨基酚中毒的可能性。在摄入后 4 小时到 24 小时之间测量的血液水平可能有助于预测肝损的严重程度。肝功能血液检查有时会有帮助，尤其是如果中毒是长时间反复用药所致。

对乙酰氨基酚中毒的治疗 炭和/或乙酰半胱氨酸

有时，用于治疗肝功能衰竭或进行肝移植 若为几个小时之前服用对乙酰氨基酚，可给予活性炭。 如果血液中对乙酰氨基酚的水平高，通常可口服或静脉给予药物乙酰半胱氨酸，以减少对乙酰氨基酚的毒性。在一天到几天内，可多次给予乙酰半胱氨酸。这种解毒剂有助于防止肝脏损伤，但对于已经形成的肝损伤无逆转作用。因此，必须在发生肝损伤之前给予乙酰半胱氨酸。可能还需要治疗肝功能衰竭或进行肝移植。 如果中毒是由于久而久之服用多次小剂量所致，那么预测肝损病程是很困难的。如果检查表明可能有肝损，以及有时如果已发生肝损，则给予乙酰半胱氨酸。