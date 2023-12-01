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小知识
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一氧化碳中毒

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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一氧化碳是一种无色、无嗅、无味的气体。它由燃烧物质产生，包括汽车发动机、加热系统和壁炉。

什么是一氧化碳中毒？

一氧化碳中毒是吸入过多一氧化碳导致的疾病。一氧化碳会对您造成伤害，因为它可以阻止血液中的氧气到达您的细胞。

吸入过多一氧化碳的人可能会死亡。

  • 症状包括头痛，胃部感觉不适、意识混乱、动作笨拙（动作协调性差）和疲倦

  • 您可能会误以为您有流感或其他疾病

  • 在您的家中安装一氧化碳探测器—如果空气中有一氧化碳，它们会提醒您

如果您认为自己可能正在吸入一氧化碳，请马上转移到空气新鲜处，并致电寻求紧急医疗救助（在美国大部分地区为 911）。

什么会导致一氧化碳中毒？

一氧化碳是物质燃烧产生的。任何涉及物质燃烧的东西都会产生一氧化碳：房屋着火、汽车发动机、壁炉、火炉、煤气加热器、煤油加热器和炉灶。为防止一氧化碳中毒，必须正确排放烟雾（外排）。

一氧化碳中毒有哪些症状？

首发症状包括：

  • 头痛或头晕

  • 胃部不适

  • 呕吐

  • 感觉疲倦或难以集中注意力

  • 动作协调性差（笨拙）

之后，对于更严重的一氧化碳中毒，您可能会

  • 感到意识混乱

  • 无意识或无反应

  • 有癫痫发作（您的身体不受控制地活动和抽搐）

  • 胸部疼痛

  • 感觉您无法呼吸

  • 感到头晕或虚弱

严重中毒会导致死亡。

医生如何判断我是否出现一氧化碳中毒？

医生会抽取您的血液样本来检查是否含有一氧化碳。

医生如何治疗一氧化碳中毒？

医生会给予您吸氧治疗。氧气将有助于清除血液中的一氧化碳。

  • 如果您为轻度中毒，您可能只需要呼吸新鲜空气

  • 如果您为严重中毒，您可能需要使用面罩吸氧

我如何能够预防一氧化碳中毒？

  • 在您的家中安装一氧化碳探测器

  • 确保所有的壁炉、火炉和炉灶都已正确安装并排气得当

  • 不要在封闭的车库里启动您的汽车

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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