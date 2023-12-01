一氧化碳是一种无色、无嗅、无味的气体。它由燃烧物质产生，包括汽车发动机、加热系统和壁炉。
什么是一氧化碳中毒？
一氧化碳中毒是吸入过多一氧化碳导致的疾病。一氧化碳会对您造成伤害，因为它可以阻止血液中的氧气到达您的细胞。
吸入过多一氧化碳的人可能会死亡。
症状包括头痛，胃部感觉不适、意识混乱、动作笨拙（动作协调性差）和疲倦
您可能会误以为您有流感或其他疾病
在您的家中安装一氧化碳探测器—如果空气中有一氧化碳，它们会提醒您
如果您认为自己可能正在吸入一氧化碳，请马上转移到空气新鲜处，并致电寻求紧急医疗救助（在美国大部分地区为 911）。
什么会导致一氧化碳中毒？
一氧化碳是物质燃烧产生的。任何涉及物质燃烧的东西都会产生一氧化碳：房屋着火、汽车发动机、壁炉、火炉、煤气加热器、煤油加热器和炉灶。为防止一氧化碳中毒，必须正确排放烟雾（外排）。
一氧化碳中毒有哪些症状？
首发症状包括：
头痛或头晕
胃部不适
呕吐
感觉疲倦或难以集中注意力
动作协调性差（笨拙）
之后，对于更严重的一氧化碳中毒，您可能会
感到意识混乱
无意识或无反应
有癫痫发作（您的身体不受控制地活动和抽搐）
胸部疼痛
感觉您无法呼吸
感到头晕或虚弱
严重中毒会导致死亡。
医生如何判断我是否出现一氧化碳中毒？
医生会抽取您的血液样本来检查是否含有一氧化碳。
医生如何治疗一氧化碳中毒？
医生会给予您吸氧治疗。氧气将有助于清除血液中的一氧化碳。
如果您为轻度中毒，您可能只需要呼吸新鲜空气
如果您为严重中毒，您可能需要使用面罩吸氧
我如何能够预防一氧化碳中毒？
在您的家中安装一氧化碳探测器
确保所有的壁炉、火炉和炉灶都已正确安装并排气得当
不要在封闭的车库里启动您的汽车