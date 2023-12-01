一氧化碳中毒是吸入过多一氧化碳导致的疾病。一氧化碳会对您造成伤害，因为它可以阻止血液中的氧气到达您的细胞。

吸入过多一氧化碳的人可能会死亡。

症状包括头痛，胃部感觉不适、意识混乱、动作笨拙（动作协调性差）和疲倦

您可能会误以为您有流感或其他疾病

在您的家中安装一氧化碳探测器—如果空气中有一氧化碳，它们会提醒您

如果您认为自己可能正在吸入一氧化碳，请马上转移到空气新鲜处，并致电寻求紧急医疗救助（在美国大部分地区为 911）。