一氧化碳是一种无色、无味的气体，许多物质燃烧时会产生一氧化碳，大量吸入可能中毒

一氧化碳中毒很常见。

症状可能有头痛、恶心、困倦、意识错乱。

诊断基于血液检查。

一氧化碳检测仪，火炉和其他室内燃烧炉充分通风，以及避免在密闭空间（例如关闭的车库）中运行车辆，有助于预防一氧化碳中毒。

治疗包括给予新鲜空气和高浓度氧，有时使用高压（高压力）氧舱。

（另请参见中毒概述。）

吸入的一氧化碳会与血红蛋白结合，血红蛋白是红细胞中的蛋白质，使血液呈红色，能够携带氧气。一氧化碳可阻止血液携带氧气，因此身体组织得不到足够的氧气。少量的一氧化碳通常无害，但如果血中一氧化碳水平太高就会引起中毒。一氧化碳从肺部呼出，几个小时后从血液中消失。

火燃烧产生的烟雾通常含有一氧化碳，特别是燃料燃烧不完全时。如果通风不当，汽车、暖气炉、热水器、燃气加热器、煤油加热器和火炉（包括木柴火炉和煤炉）都可以引起一氧化碳中毒。例如，当行驶汽车的排气管被积雪或其他物品堵住时，车内的一氧化碳水平迅速增高，可能致死。吸入烟草的烟雾会在血中产生一氧化碳，但通常不足以引起中毒症状。

你知道吗……

一氧化碳中毒的症状 轻度一氧化碳中毒会引起头痛、恶心、头晕、注意力难以集中、呕吐、嗜睡和协调性差。大多数轻度一氧化碳中毒者在转移到空气新鲜的地方后，都能很快恢复。 中度或重度一氧化碳中毒可引起判断力减退、意识模糊、意识丧失、癫痫发作、胸痛、呼吸短促、低血压和昏迷。因此，大多数中毒者不能自己移动而需要得到救助。 严重一氧化碳中毒通常是致命的。极少数情况下，严重一氧化碳中毒者明显恢复后数周又出现失忆、协调性差、活动障碍、抑郁和精神错乱等症状（称为迟发性神经精神症状）。 由于出现嗜睡症状时常常不能意识到是一氧化碳中毒，所以一氧化碳中毒很危险。因此，轻度中毒者可能入睡而继续吸入一氧化碳，直到严重中毒，甚至死亡。有些人长期处于由火炉或加热器引起的轻度一氧化碳中毒的状态，而把这些症状误认为其他疾病，如流感或其他病毒感染。

一氧化碳中毒的诊断 血液检查 测定血中一氧化碳水平可诊断一氧化碳中毒。 症状可能不明确且多变，因此轻微一氧化碳中毒可能会被误认为是流感。如果来自同一住宅的人（特别是高温住宅）都同时出现不明确的流感样症状，医生可能会怀疑一氧化碳暴露是原因。

一氧化碳中毒的预防 为了预防一氧化碳中毒，室内燃烧源，如煤气加热器和木柴火炉，应当适当安装和通风。如果安装通风设施不可行，可以打开窗户，让一氧化碳逸出室外，减少室内一氧化碳浓度。应该定期检查炉子和其他加热器的排气管，看是否有破裂或泄漏。 可使用家庭用化学探测仪，监测空气中的一氧化碳，当空气中有一氧化碳时，可发出报警声。如果怀疑室内有一氧化碳，应该打开窗户，排空一氧化碳，并寻找其来源。用这种探测仪连续监测，可在中毒发生前就发现一氧化碳。如烟雾检测仪一样，建议所有家庭使用一氧化碳检测仪。 你知道吗……

一氧化碳中毒的治疗 新鲜空气

补充吸氧

可能使用高压氧 对于轻度一氧化碳中毒，仅需要呼吸新鲜空气就可以。治疗更加严重的一氧化碳中毒，通常经面罩给予高浓度氧。氧气促使一氧化碳从血液中消除，并缓解症状。高压氧治疗（高压氧舱）的价值尚不确定。医生通常对中度或重度中毒患者和怀孕女性考虑高压氧治疗，即便孕妇血液中的一氧化碳水平并未明显升高。