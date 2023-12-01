杀虫剂（农药）是一种用于杀死虫子的物质。杀虫剂中的毒物（毒素）可能会使您生病。
什么是杀虫剂中毒？
杀虫剂中毒是一种因吞食、吸入或接触过多杀虫剂而引发的疾病。
如果过多杀虫剂溅到您的衣服或皮肤上，请立即脱掉衣服并清洗皮肤
您可能会咳嗽，且有呼吸困难
您的医生可能会抽取您的血液样本，以查看您体内是否有杀虫剂
有几种药物可用于治疗杀虫剂中毒
如果您或其他人可能发生了杀虫剂中毒，请致电寻求紧急医疗救助（美国大部分地区为 911），或致电中毒控制中心（美国：1-800-222-1222）寻求建议。世界卫生组织提供了一份世界中毒控制中心目录。
杀虫剂中毒有哪些症状？
症状取决于使您中毒的杀虫剂的类型。有两种主要类型的杀虫剂：
有机磷酸酯和氨基甲酸酯
除虫菊酯
有机磷酸酯和氨基甲酸酯可能会引起：
眼睛流泪或视野模糊
出汗
口腔内唾液（口水）过多
咳嗽
呕吐
频繁排便（大便）或排尿（小便）
心率异常
呼吸困难
除虫菊酯通常对人的毒性较弱。除虫菊酯中毒的症状包括：
打喷嚏
眼睛流泪
咳嗽
有时呼吸困难
医生如何判断我是否出现杀虫剂中毒？
医生会根据您的症状和发生情况的描述怀疑杀虫剂中毒。他们有时会检测您血液中是否有杀虫剂。
医生如何治疗杀虫剂中毒？
医生会让您脱掉所有接触过杀虫剂的衣服，并清洗您的皮肤。他们会根据使您中毒的杀虫剂的类型对症给药。