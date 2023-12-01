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小知识
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杀虫剂中毒

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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杀虫剂（农药）是一种用于杀死虫子的物质。杀虫剂中的毒物（毒素）可能会使您生病。

什么是杀虫剂中毒？

杀虫剂中毒是一种因吞食、吸入或接触过多杀虫剂而引发的疾病。

  • 如果过多杀虫剂溅到您的衣服或皮肤上，请立即脱掉衣服并清洗皮肤

  • 您可能会咳嗽，且有呼吸困难

  • 您的医生可能会抽取您的血液样本，以查看您体内是否有杀虫剂

  • 有几种药物可用于治疗杀虫剂中毒

如果您或其他人可能发生了杀虫剂中毒，请致电寻求紧急医疗救助（美国大部分地区为 911），或致电中毒控制中心（美国：1-800-222-1222）寻求建议。世界卫生组织提供了一份世界中毒控制中心目录。

杀虫剂中毒有哪些症状？

症状取决于使您中毒的杀虫剂的类型。有两种主要类型的杀虫剂：

  • 有机磷酸酯和氨基甲酸酯

  • 除虫菊酯

有机磷酸酯和氨基甲酸酯可能会引起：

  • 眼睛流泪或视野模糊

  • 出汗

  • 口腔内唾液（口水）过多

  • 咳嗽

  • 呕吐

  • 频繁排便（大便）或排尿（小便）

  • 心率异常

  • 呼吸困难

除虫菊酯通常对人的毒性较弱。除虫菊酯中毒的症状包括：

  • 打喷嚏

  • 眼睛流泪

  • 咳嗽

  • 有时呼吸困难

医生如何判断我是否出现杀虫剂中毒？

医生会根据您的症状和发生情况的描述怀疑杀虫剂中毒。他们有时会检测您血液中是否有杀虫剂。

医生如何治疗杀虫剂中毒？

医生会让您脱掉所有接触过杀虫剂的衣服，并清洗您的皮肤。他们会根据使您中毒的杀虫剂的类型对症给药。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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