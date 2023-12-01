症状取决于使您中毒的杀虫剂的类型。有两种主要类型的杀虫剂：

有机磷酸酯和氨基甲酸酯

除虫菊酯

有机磷酸酯和氨基甲酸酯可能会引起：

眼睛流泪或视野模糊

出汗

口腔内唾液（口水）过多

咳嗽

呕吐

频繁排便（大便）或排尿（小便）

心率异常

呼吸困难

除虫菊酯通常对人的毒性较弱。除虫菊酯中毒的症状包括：