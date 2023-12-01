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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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铁中毒

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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铁是身体需要的矿物质；复合维生素含有铁。

什么是铁中毒？

铁中毒是指摄入太多的铁，以至于有害。服用太多含铁的药丸（如多种维生素）会导致铁中毒。铁中毒最常发生在幼儿中。

  • 在不到 5 岁的儿童中，铁中毒是中毒身亡的一个主要原因

  • 含铁药丸和多种维生素应放在儿童无法接触的地方

  • 严重中毒的症状通常在 6 小时内出现，但即使症状尚未出现，也请立即打电话求助

  • 铁中毒的患者需要住院治疗

如果您认为自己或其他人可能已发生铁中毒，请立即打电话寻求紧急医疗救助（美国大部分地区为 911）。

铁中毒有哪些症状？

首发症状通常在 6 小时内发生：

  • 呕吐（可包括呕血）

  • 腹泻（频繁稀便或水样便）

  • 易激惹

  • 嗜睡

如果严重中毒，早期症状还包括：

  • 呼吸加快

  • 快速心率

  • 昏迷（失去意识且无法唤醒）

  • 癫痫发作（您的身体不受控制地活动或抽搐）

有时候，您可能看起来好像好转了一段时间。然后，在过量服用 12~48 小时后，您会出现：

  • 发热

  • 休克（血压骤降）

  • 出血

  • 眼睛和皮肤发黄（黄疸）

  • 意识模糊

  • 昏迷

之后，您出现肝衰竭，并且可能死于休克、出血和凝血功能障碍。

如果您存活下来，过量服药后约 2~5 周，您的症状可能会再出现。患者可能会感觉：

  • 腹部绞痛

  • 胃部难受

在您的腹部和肠道被疤痕阻塞时，便会出现这些症状。

医生如何判断我是否出现铁中毒？

医生会测定您血液中的铁水平。在某些情况下，他们可能会行 X 光片检查，查看有无吞服药片。

医生如何治疗铁中毒？

医生可能会让您留院接受治疗。

他们会给您使用：

  • 一种特殊溶液，以清除残留在胃或肠中的任何药片

  • 一种吸附铁的药物，使铁通过尿液（小便）从您的身体排出

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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