首发症状通常在 6 小时内发生：

呕吐（可包括呕血）

腹泻（频繁稀便或水样便）

易激惹

嗜睡

如果严重中毒，早期症状还包括：

呼吸加快

快速心率

昏迷（失去意识且无法唤醒）

癫痫发作（您的身体不受控制地活动或抽搐）

有时候，您可能看起来好像好转了一段时间。然后，在过量服用 12~48 小时后，您会出现：

发热

休克（血压骤降）

出血

眼睛和皮肤发黄（黄疸）

意识模糊

昏迷

之后，您出现肝衰竭，并且可能死于休克、出血和凝血功能障碍。

如果您存活下来，过量服药后约 2~5 周，您的症状可能会再出现。患者可能会感觉：

腹部绞痛

胃部难受

在您的腹部和肠道被疤痕阻塞时，便会出现这些症状。