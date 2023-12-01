铁是身体需要的矿物质；复合维生素含有铁。
什么是铁中毒？
铁中毒是指摄入太多的铁，以至于有害。服用太多含铁的药丸（如多种维生素）会导致铁中毒。铁中毒最常发生在幼儿中。
在不到 5 岁的儿童中，铁中毒是中毒身亡的一个主要原因
含铁药丸和多种维生素应放在儿童无法接触的地方
严重中毒的症状通常在 6 小时内出现，但即使症状尚未出现，也请立即打电话求助
铁中毒的患者需要住院治疗
如果您认为自己或其他人可能已发生铁中毒，请立即打电话寻求紧急医疗救助（美国大部分地区为 911）。
铁中毒有哪些症状？
首发症状通常在 6 小时内发生：
呕吐（可包括呕血）
腹泻（频繁稀便或水样便）
易激惹
嗜睡
如果严重中毒，早期症状还包括：
呼吸加快
快速心率
昏迷（失去意识且无法唤醒）
癫痫发作（您的身体不受控制地活动或抽搐）
有时候，您可能看起来好像好转了一段时间。然后，在过量服用 12~48 小时后，您会出现：
发热
休克（血压骤降）
出血
眼睛和皮肤发黄（黄疸）
意识模糊
昏迷
之后，您出现肝衰竭，并且可能死于休克、出血和凝血功能障碍。
如果您存活下来，过量服药后约 2~5 周，您的症状可能会再出现。患者可能会感觉：
腹部绞痛
胃部难受
在您的腹部和肠道被疤痕阻塞时，便会出现这些症状。
医生如何判断我是否出现铁中毒？
医生会测定您血液中的铁水平。在某些情况下，他们可能会行 X 光片检查，查看有无吞服药片。
医生如何治疗铁中毒？
医生可能会让您留院接受治疗。
他们会给您使用：
一种特殊溶液，以清除残留在胃或肠中的任何药片
一种吸附铁的药物，使铁通过尿液（小便）从您的身体排出