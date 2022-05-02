铁是生命所必需的矿物质，但摄入过多的铁会导致严重的症状、肝损伤甚至死亡。

症状分阶段出现，开始表现为呕吐、腹泻和腹痛。

随后数天可发生肝功能衰竭。

诊断依据患者的病史、症状和血液中的铁含量。

铁中毒的患者需要住院治疗。

（另请参见中毒概述。）

含铁的药物通常用于治疗某种类型的贫血。在一些多种维生素补充剂中也含有铁。过量服用这些药物可引起铁中毒，尤其是幼儿。由于很多家庭都有成人用含铁多种维生素补充剂，所以铁过量很常见。但是，过量服用含铁维生素，尤其是儿童用的咀嚼片，由于铁含量不高，即使吃一整瓶也不会引起严重的铁中毒。然而，过量服用纯的铁补充剂可引起严重的铁中毒。产前维生素含铁量高，可能引起幼童中毒。

对于小于 5 岁的儿童，铁中毒是中毒死亡的一个潜在原因。它最先刺激胃和消化道，有时引起出血。数小时内，铁使细胞中毒，干扰细胞内的化学反应。数天内引起肝脏损害。胃、消化道和肝脏在康复后几周，因先前受到刺激可形成瘢痕。

铁中毒的症状 严重的铁中毒通常在铁摄入过量后6小时内出现症状。铁中毒症状的发生通常分 5 个阶段： 第一阶段（摄入过量后 6 小时内）：症状包括呕吐、呕血、腹泻、腹痛、烦躁和嗜睡。如果中毒非常严重，可能出现呼吸加快、心率升高、昏迷、无意识、癫痫发作和低血压。

第二阶段（摄入过量后 6-48 小时）：患者的病情可能出现改善。

第三阶段（摄入过量后 12-48 小时）：可出现血压非常低（休克）、发热、出血、黄疸、肝功能衰竭、代谢性酸中毒和癫痫发作。

第四阶段（摄入过量后 2-5 天）：肝衰竭，患者可死于休克、出血和凝血功能异常。血糖水平可能下降。可出现意识错乱、嗜睡或昏迷。

第五阶段（摄入过量后 2-5 周）：胃或肠道可能被瘢痕阻塞。胃或肠道的瘢痕可引起腹部痉挛性疼痛和呕吐。随后肝脏可能出现严重瘢痕化（肝硬化）。

铁中毒的诊断 铁含量和其他血液检查

有时行 X 光检查 铁中毒的诊断基于患者病史、症状和存在代谢性酸中毒（中毒细胞释放酸到血流中的酸）和血液中的含铁量。如果患者吞服了很多含铁药丸，有时可以通过胃肠道X线检查看到。

铁中毒的治疗 全肠灌洗

螯合疗法（对于严重病例） 出现症状或血中铁含量水平高的患者需要住院治疗。即使是呕吐后，胃中仍可能残留大量的铁。可通过口服或从胃管注入一种特殊的聚乙二醇溶液来排出胃肠道内容物（全肠道灌洗），但其疗效尚不明确。重度中毒时，可静脉输入去铁胺，这种药可在血中与铁结合（即螯合疗法）并随之进入尿液。