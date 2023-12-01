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小知识
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铅中毒

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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铅是一种可在某些水管、旧油漆（美国 1978 年以前）、某些陶器釉料、子弹以及某些种类的电池等物质中发现的金属。

铅笔不含铅，因此无毒。汽车汽油不再含铅。

什么是铅中毒？

随着铅在您体内积聚，就会慢慢发生铅中毒。

  • 铅中毒主要影响您的脑部

  • 婴儿和幼儿最危险，因为他们的脑部仍在发育

  • 铅中毒可能会对儿童的思维和学习造成终生问题

  • 对于老旧的房屋，要修复剥落的油漆并保持表面清洁，这样儿童就不会吞食或吸入铅油漆灰尘

  • 如果您或您的孩子可能接触到铅，请询问您的医生是否需要进行血液检查

对于居住在可能有含铅涂料的老房子（建于 1978 年之前）里的儿童，即使他们没有任何症状，也应该进行铅中毒检查。

请致电当地卫生部门或中毒控制中心寻求建议（美国：1-800-222-1222）。世界卫生组织提供了一份世界中毒控制中心目录。

您怎么会出现铅中毒？

您可能通过以下途径出现铅中毒：

  • 含铅旧油漆的油漆尘或油漆屑

  • 在处理铅的工厂工作

  • 饮用流经铅制管道的水

  • 使用含铅釉料制成的陶瓷罐、杯子或盘子

幼儿可能会将油漆屑放入嘴中。旧油漆灰尘遍布您的房屋。任何人都可能接触有油漆灰尘的表面，灰尘可能进入口中或食物中。即使您没有看到足够多的灰尘，但它仍然会随时间的推移对您造成影响。

很多城市仍用铅制管道将水从街道引流到住户。房屋内的水管不是用铅制成的。如果水通过铅管进入您家中，并且水的酸性比平常更强，那么酸就可能溶解管道中的铅并释放到水中。

酸性食物和饮料（如西红柿和橙汁）会溶解某些陶器釉料中的铅。美国制造的陶器不含铅。美国境外制造的陶器可能含铅。

子弹含铅。如果枪伤后子弹留在您的体内，含铅量通常很低，不会中毒。

铅中毒有哪些症状？

症状取决于您的体内的含铅量以及它的积攒速度。许多轻度铅中毒的患者没有症状。症状通常开始缓慢，在几周后或更长时间才会出现。

儿童

儿童首先会出现以下症状：

  • 注意力集中时间缩短

  • 不如平时好玩

  • 偏执

若出现更为严重的铅中毒，儿童会出现脑损伤迹象。他们可能有如下症状：

  • 呕吐

  • 动作笨拙和行走困难

  • 嗜睡和意识混乱

若出现严重中毒，儿童会出现癫痫发作（抽搐）并进入昏迷状态。

随着时间的推移，未经铅中毒治疗的儿童可能会出现：

  • 智力低下、学习困难和攻击性行为

  • 癫痫发作

  • 持续腹痛

  • 贫血（红细胞计数低）

成人

铅中毒的成年人可能会出现：

  • 性格、情绪或行为改变

  • 头痛

  • 麻木、虚弱和行走困难

  • 口腔内有金属味

  • 腹部疼痛、呕吐和便秘

  • 贫血

医生如何判断我是否出现铅中毒？

医生会根据您的症状怀疑铅中毒。他们会检测您血液中的含铅量。

如果您认为自己可能出现铅中毒，则要求检查您的血液。

医生如何治疗铅中毒？

医生将会：

  • 给您使用一种能结合铅的药物，让它通过尿液（小便）排出体外

轻度中毒时，您可以口服该药物。中毒更严重时，您可以通过静脉给药 (IV)。去除铅的药物也可能会去除重要的矿物质。您可能需要服用补充剂来补充这些矿物质。

即使接受了治疗，儿童也可能出现长期脑损伤或肾损伤。

我如何能够预防铅中毒？

如果水通过铅管进入：

  • 购买一个套件来检测水中的含铅量

  • 使用过滤器去除饮用水中的大部分铅

如果您家中可能有含铅油漆：

  • 立即去除碎裂或剥落的油漆

  • 定期清洗孩子的玩具或安抚奶嘴

  • 定期清洁，每周用湿布清除窗台灰尘

  • 请专业人员进行改造，以免您自己吸入铅末

如果您的工作与铅有关：

  • 穿戴保护装备

  • 回家之前换衣服和鞋子

  • 睡前淋浴

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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