铅是一种可在某些水管、旧油漆（美国 1978 年以前）、某些陶器釉料、子弹以及某些种类的电池等物质中发现的金属。
铅笔不含铅，因此无毒。汽车汽油不再含铅。
什么是铅中毒？
随着铅在您体内积聚，就会慢慢发生铅中毒。
铅中毒主要影响您的脑部
婴儿和幼儿最危险，因为他们的脑部仍在发育
铅中毒可能会对儿童的思维和学习造成终生问题
对于老旧的房屋，要修复剥落的油漆并保持表面清洁，这样儿童就不会吞食或吸入铅油漆灰尘
如果您或您的孩子可能接触到铅，请询问您的医生是否需要进行血液检查
对于居住在可能有含铅涂料的老房子（建于 1978 年之前）里的儿童，即使他们没有任何症状，也应该进行铅中毒检查。
请致电当地卫生部门或中毒控制中心寻求建议（美国：1-800-222-1222）。世界卫生组织提供了一份世界中毒控制中心目录。
您怎么会出现铅中毒？
您可能通过以下途径出现铅中毒：
含铅旧油漆的油漆尘或油漆屑
在处理铅的工厂工作
饮用流经铅制管道的水
使用含铅釉料制成的陶瓷罐、杯子或盘子
幼儿可能会将油漆屑放入嘴中。旧油漆灰尘遍布您的房屋。任何人都可能接触有油漆灰尘的表面，灰尘可能进入口中或食物中。即使您没有看到足够多的灰尘，但它仍然会随时间的推移对您造成影响。
很多城市仍用铅制管道将水从街道引流到住户。房屋内的水管不是用铅制成的。如果水通过铅管进入您家中，并且水的酸性比平常更强，那么酸就可能溶解管道中的铅并释放到水中。
酸性食物和饮料（如西红柿和橙汁）会溶解某些陶器釉料中的铅。美国制造的陶器不含铅。美国境外制造的陶器可能含铅。
子弹含铅。如果枪伤后子弹留在您的体内，含铅量通常很低，不会中毒。
铅中毒有哪些症状？
症状取决于您的体内的含铅量以及它的积攒速度。许多轻度铅中毒的患者没有症状。症状通常开始缓慢，在几周后或更长时间才会出现。
儿童
儿童首先会出现以下症状：
注意力集中时间缩短
不如平时好玩
偏执
若出现更为严重的铅中毒，儿童会出现脑损伤迹象。他们可能有如下症状：
呕吐
动作笨拙和行走困难
嗜睡和意识混乱
若出现严重中毒，儿童会出现癫痫发作（抽搐）并进入昏迷状态。
随着时间的推移，未经铅中毒治疗的儿童可能会出现：
智力低下、学习困难和攻击性行为
癫痫发作
持续腹痛
贫血（红细胞计数低）
成人
铅中毒的成年人可能会出现：
性格、情绪或行为改变
头痛
麻木、虚弱和行走困难
口腔内有金属味
腹部疼痛、呕吐和便秘
贫血
医生如何判断我是否出现铅中毒？
医生会根据您的症状怀疑铅中毒。他们会检测您血液中的含铅量。
如果您认为自己可能出现铅中毒，则要求检查您的血液。
医生如何治疗铅中毒？
医生将会：
给您使用一种能结合铅的药物，让它通过尿液（小便）排出体外
轻度中毒时，您可以口服该药物。中毒更严重时，您可以通过静脉给药 (IV)。去除铅的药物也可能会去除重要的矿物质。您可能需要服用补充剂来补充这些矿物质。
即使接受了治疗，儿童也可能出现长期脑损伤或肾损伤。
我如何能够预防铅中毒？
如果水通过铅管进入：
购买一个套件来检测水中的含铅量
使用过滤器去除饮用水中的大部分铅
如果您家中可能有含铅油漆：
立即去除碎裂或剥落的油漆
定期清洗孩子的玩具或安抚奶嘴
定期清洁，每周用湿布清除窗台灰尘
请专业人员进行改造，以免您自己吸入铅末
如果您的工作与铅有关：
穿戴保护装备
回家之前换衣服和鞋子
睡前淋浴