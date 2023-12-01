您可能通过以下途径出现铅中毒：

含铅旧油漆的油漆尘或油漆屑

在处理铅的工厂工作

饮用流经铅制管道的水

使用含铅釉料制成的陶瓷罐、杯子或盘子

幼儿可能会将油漆屑放入嘴中。旧油漆灰尘遍布您的房屋。任何人都可能接触有油漆灰尘的表面，灰尘可能进入口中或食物中。即使您没有看到足够多的灰尘，但它仍然会随时间的推移对您造成影响。

很多城市仍用铅制管道将水从街道引流到住户。房屋内的水管不是用铅制成的。如果水通过铅管进入您家中，并且水的酸性比平常更强，那么酸就可能溶解管道中的铅并释放到水中。

酸性食物和饮料（如西红柿和橙汁）会溶解某些陶器釉料中的铅。美国制造的陶器不含铅。美国境外制造的陶器可能含铅。

子弹含铅。如果枪伤后子弹留在您的体内，含铅量通常很低，不会中毒。