铅中毒影响身体的很多部位，包括大脑、神经、肾、肝和血液。儿童对铅特别敏感，因为他们的神经系统仍在发育。
铅中毒的一些原因包括摄入了含铅油漆，使用某些进口、不当处理的铅釉陶瓷饮食而摄入铅。
血中铅水平非常高可能引起性格改变、头痛、丧失知觉、乏力、口腔内金属味、行走不协调、消化系疾病和贫血。
根据症状和血液检查得出诊断。
检测家用用水、陶瓷和涂料的铅含量可有助于识别潜在的铅中毒来源。
治疗方面包括停止铅暴露，以及去除体内累积的铅。
（另请参见中毒概述。）
自从 1978 年美国禁止使用含铅涂料，以及 1986 年美国以及 2011 年发展中国家除 6 个国家/地区外全都杜绝在汽油中使用铅以来，铅中毒已经很少见。但在美国东海岸城市以及其他偏远城市，铅中毒仍是一个重要的公共健康问题。
铅的来源
铅中毒的最常见原因是进食或饮用含铅物质。通常见于
住在铅油漆或铅管会剥落的老房子里的孩子
在房屋翻新期间，为重新刷油漆而对表面进行准备时，人们可能暴露于大量被刮下来或用砂纸磨下来的含铅微粒中。尤其是在翻新装修期间，幼儿可能误食大量的油漆而产出现铅中毒症状。管道和安全壳水箱所用的铅管可能将铅过滤到供水中，人会通过水龙头摄入铅。
铅中毒还有其他各种来源：
有些陶瓷的釉含有铅。陶瓷器皿，如水罐、杯子和盘子，用这些釉（在美国以外的国家常见）制成，可浸出铅，尤其是当接触酸性物时（如水果、可乐饮料、番茄、酒和苹果汁）。
沾染铅的月光酿威士忌和民间偏方也是可能的来源。
偶尔，胃或组织内会有含铅异物（如子弹、窗帘或渔具重物）。在软组织内的子弹可能会增加血中铅的水平，但这个过程需要数年。
在生产或再循环电池、擦金、制铜、玻璃制造、切管、焊接、熔炼或用陶器或颜料工作时可能发生职业暴露。
某些民族的装饰品、进口的草本产品及草药中含有铅，在移民社区已经引起了铅中毒的群体爆发。
有意吸入加铅汽油（仍然可用的国家里）的烟雾以达到大脑的沉醉效应，可导致铅中毒。
铅对身体的影响
铅影响身体的很多部位，包括大脑、神经、肾、肝、血液、消化道和性器官。儿童对铅特别敏感，因为铅对正在发育中的神经系统危害最大。
如果血铅水平高，通常会出现脑损害的症状（脑病）。如果血铅水平长期处于轻度增高的水平，有时会引起长期的智力缺陷。
铅中毒的症状
许多轻度铅中毒的患者没有症状。症状通常在暴露几周后或更长时间才出现。有时症状会周期性发作。
铅中毒的典型症状有性格改变、头痛、感觉丧失、无力、口中金属味、行走不协调、食欲减退、呕吐、便秘、痉挛性腹痛、骨或关节疼痛、高血压和贫血。肾脏损害通常没有症状。
幼儿在接触铅数周后会变得易发脾气，他们的注意力集中时间变短，游戏活动减少。随后，脑病可突然开始出现，接下的数天后脑病加重，导致持续性剧烈呕吐、协调性差且步行困难、意识模糊、嗜睡，最后抽搐和昏迷。儿童慢性铅中毒可能引起智力障碍、癫痫发作、攻击行为、发育退化、慢性腹痛和贫血。
在工作中暴露于铅的成年人通常会在数周或更长的时间内出现症状（如性格改变、头痛、腹痛和神经损伤、腿脚麻木和感觉丧失）。成人常出现性欲减退、不育、男性勃起功能障碍（阳痿）。成人几乎不会发生中毒性脑病。
儿童和成人均可能出现贫血。
成人和儿童吸入加铅汽油的烟雾后除典型的铅中毒症状外还可出现精神症状。
如果铅暴露停止，一些症状可以减轻，仅当再次暴露时加重。
铅中毒的诊断
血液中的铅含量
有时候是腹部 X 线检查
有时进行长骨 X 线检查（在怀疑长期铅暴露的儿童中）
根据症状和测量铅水平的血液检查来诊断铅中毒。从事接触铅工种的成人，需要经常进行血液检查。有很多老房子的社区经常有含铅的涂料剥落，居住在那里的儿童，也应该进行血铅含量检测，即使他们没有任何症状。儿童的骨和腹部X线检查常可显示铅中毒的影像。
你知道吗……
铅中毒的预防
市售的试剂盒应该被用来测试家用房屋涂料（除了在1978年以后建造的房屋），在美国以外制成的陶瓷，和供水的铅含量。减少家庭中毒风险的措施包括定期清洁，例如
洗手
洗涤儿童玩具和奶嘴
清洁家庭物件表面
每周用湿布清洁窗台
有缺损的含铅涂漆应该修复。清除含铅涂漆的大型维修项目会向屋内释放大量的铅尘，应该由专业人员进行。市售的水龙头过滤器可以清除饮用水中的大部分铅。
工作中暴露于铅尘的成人应
使用适当的个人防护设备
回家之前更换衣服和鞋子
睡前淋浴
铅中毒的治疗
停止接触铅
有时进行全肠灌洗
有时给予螯合疗法和矿物质补充剂
治疗方面包括停止铅暴露，以及去除体内累积的铅。如果腹部 X 线片显示铅碎片，可经口或胃管给予特定的聚乙二醇溶液来排出胃肠内容物（称作全肠道灌洗）。
医生会给予能结合铅的药物（螯合疗法），让铅排入尿液，以此将铅排出体内。所有能清除铅的药物，作用都很慢，而且可以引起严重的不良反应。
琥巯酸是螯合疗法中使用的一种药物。轻度铅中毒者可给予琥巯酸口服。较严重的中毒者应住院治疗，注射螯合剂，如二疏基丙醇、琥巯酸和依地酸钠钙。由于螯合剂也能排除体内有益的矿物质，如锌、铜和铁，所以通常应给予这些矿物质的补充剂。
即使经过治疗，很多脑病患儿仍然有某种程度的永久性脑损害。有时也存在永久性的肾脏损害。
了解更多信息
以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国毒物控制中心协会：代表美国毒物中心，通过中毒帮助热线 (1-800-222-1222) 提供全天候免费、保密的服务
美国国家环境保护署建议的铅检测试剂盒：有关评估和消除含铅涂料危害的信息，以及获取若干经批准的铅检测试剂盒的信息