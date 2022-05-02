铅中毒的最常见原因是进食或饮用含铅物质。通常见于

住在铅油漆或铅管会剥落的老房子里的孩子

在房屋翻新期间，为重新刷油漆而对表面进行准备时，人们可能暴露于大量被刮下来或用砂纸磨下来的含铅微粒中。尤其是在翻新装修期间，幼儿可能误食大量的油漆而产出现铅中毒症状。管道和安全壳水箱所用的铅管可能将铅过滤到供水中，人会通过水龙头摄入铅。

铅中毒还有其他各种来源：

有些陶瓷的釉含有铅。陶瓷器皿，如水罐、杯子和盘子，用这些釉（在美国以外的国家常见）制成，可浸出铅，尤其是当接触酸性物时（如水果、可乐饮料、番茄、酒和苹果汁）。

沾染铅的月光酿威士忌和民间偏方也是可能的来源。

偶尔，胃或组织内会有含铅异物（如子弹、窗帘或渔具重物）。在软组织内的子弹可能会增加血中铅的水平，但这个过程需要数年。

在生产或再循环电池、擦金、制铜、玻璃制造、切管、焊接、熔炼或用陶器或颜料工作时可能发生职业暴露。

某些民族的装饰品、进口的草本产品及草药中含有铅，在移民社区已经引起了铅中毒的群体爆发。