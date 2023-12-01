食用有毒蘑菇后的症状多样，但几乎始终包括：

呕吐

腹痛

根据蘑菇的类型，您可能还会出现其他症状。

对于迅速（2小时内）引起症状的蘑菇，其危险性低于较晚（通常 6 小时后）引起症状的蘑菇。

绿褶菇 型蘑菇 症状通常在 24 小时内消退： 腹泻（频繁稀便或水样便），可能带血

身体疼痛

头痛

光盖伞型 蘑菇 在 15~30 分钟内开始出现症状： 感觉极度兴奋和快乐（欣快症）

特别有想象力

幻觉（听见或看见根本不存在的东西）

心跳快速

丝盖伞 型蘑菇和一些 杯伞 属 眼睛流泪

瞳孔（眼睛中心的黑色区域）异常小

呕吐

腹部痉挛

出汗

腹泻（频繁稀便或水样便）

肌肉抽搐

意识模糊

昏迷（失去意识且无法唤醒） 治疗后，症状通常在 12 小时内消退。如果不治疗，您可能在几个小时内死亡。