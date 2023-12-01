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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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蘑菇中毒

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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什么是蘑菇中毒？

某些蘑菇含有有毒的化学物质。这些蘑菇中的毒物（毒素）可能会使您生病。

  • 许多类型的蘑菇是有毒的

  • 最常见的症状是呕吐和腹部疼痛

  • 很难分辨蘑菇是否有毒

  • 不要食用您在户外找到的蘑菇

  • 有些类型的蘑菇毒性很强，可能会导致死亡

如果您或其他人可能食用了有毒的蘑菇，请致电寻求紧急医疗救助（在美国大部分地区为 911），或致电中毒控制中心寻求建议（美国：1-800-222-1222）。世界卫生组织提供了一份世界中毒控制中心目录。

蘑菇中毒有哪些症状？

食用有毒蘑菇后的症状多样，但几乎始终包括：

  • 呕吐

  • 腹痛

根据蘑菇的类型，您可能还会出现其他症状。

对于迅速（2小时内）引起症状的蘑菇，其危险性低于较晚（通常 6 小时后）引起症状的蘑菇。

绿褶菇型蘑菇

症状通常在 24 小时内消退：

  • 腹泻（频繁稀便或水样便），可能带血

  • 身体疼痛

  • 头痛

光盖伞型蘑菇

在 15~30 分钟内开始出现症状：

  • 感觉极度兴奋和快乐（欣快症）

  • 特别有想象力

  • 幻觉（听见或看见根本不存在的东西）

  • 心跳快速

丝盖伞型蘑菇和一些杯伞

  • 眼睛流泪

  • 瞳孔（眼睛中心的黑色区域）异常小

  • 呕吐

  • 腹部痉挛

  • 出汗

  • 腹泻（频繁稀便或水样便）

  • 肌肉抽搐

  • 意识模糊

  • 昏迷（失去意识且无法唤醒）

治疗后，症状通常在 12 小时内消退。如果不治疗，您可能在几个小时内死亡。

毒鹅膏型蘑菇

在 6~12 小时内开始出现症状：

  • 呕吐

  • 腹泻（频繁稀便或水样便）

  • 皮肤和眼睛变黄

  • 排尿（小便）极少

鹅膏菌蘑菇和相关蘑菇是非常危险的。约有一半出现这种蘑菇中毒的人在 5~8 天内死亡。

医生如何治疗蘑菇中毒？

治疗取决于您所食用的蘑菇的类型。

医生将会：

  • 如果您产生幻觉（看到或听到不存在的东西），给您使用镇静剂（一种让您身体放松的药）

  • 通过静脉给药（进入您的静脉）

  • 使用一种专门的过滤器去除您的血液中的毒物（一种称为透析的程序）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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