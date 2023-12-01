什么是蘑菇中毒？
某些蘑菇含有有毒的化学物质。这些蘑菇中的毒物（毒素）可能会使您生病。
许多类型的蘑菇是有毒的
最常见的症状是呕吐和腹部疼痛
很难分辨蘑菇是否有毒
不要食用您在户外找到的蘑菇
有些类型的蘑菇毒性很强，可能会导致死亡
如果您或其他人可能食用了有毒的蘑菇，请致电寻求紧急医疗救助（在美国大部分地区为 911），或致电中毒控制中心寻求建议（美国：1-800-222-1222）。世界卫生组织提供了一份世界中毒控制中心目录。
蘑菇中毒有哪些症状？
食用有毒蘑菇后的症状多样，但几乎始终包括：
呕吐
腹痛
根据蘑菇的类型，您可能还会出现其他症状。
对于迅速（2小时内）引起症状的蘑菇，其危险性低于较晚（通常 6 小时后）引起症状的蘑菇。
绿褶菇型蘑菇
症状通常在 24 小时内消退：
腹泻（频繁稀便或水样便），可能带血
身体疼痛
头痛
光盖伞型蘑菇
在 15~30 分钟内开始出现症状：
感觉极度兴奋和快乐（欣快症）
特别有想象力
幻觉（听见或看见根本不存在的东西）
心跳快速
丝盖伞型蘑菇和一些杯伞属
眼睛流泪
瞳孔（眼睛中心的黑色区域）异常小
呕吐
腹部痉挛
出汗
腹泻（频繁稀便或水样便）
肌肉抽搐
意识模糊
昏迷（失去意识且无法唤醒）
治疗后，症状通常在 12 小时内消退。如果不治疗，您可能在几个小时内死亡。
毒鹅膏型蘑菇
在 6~12 小时内开始出现症状：
呕吐
腹泻（频繁稀便或水样便）
皮肤和眼睛变黄
排尿（小便）极少
鹅膏菌蘑菇和相关蘑菇是非常危险的。约有一半出现这种蘑菇中毒的人在 5~8 天内死亡。
医生如何治疗蘑菇中毒？
治疗取决于您所食用的蘑菇的类型。
医生将会：
如果您产生幻觉（看到或听到不存在的东西），给您使用镇静剂（一种让您身体放松的药）
通过静脉给药（进入您的静脉）
使用一种专门的过滤器去除您的血液中的毒物（一种称为透析的程序）