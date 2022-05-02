许多蘑菇种类有毒，根据蘑菇的类型，可导致不同的症状。
不同种类的蘑菇会产生不同作用的不同毒素。
即使同种蘑菇根据生长季的不同时期，以及烹饪的不同阶段，其潜在毒性可有差别。
很难区分有毒和无毒的蘑菇，即便对于相关知识渊博的人也是如此——民俗规则并不可靠。
因为很难识别中毒者食用的蘑菇，医生通常只根据患者的症状进行治疗。
（另请参见中毒概述。）
所有有毒的蘑菇都会导致呕吐和腹痛。其他症状可因蘑菇种类不同而出现较大差别。一般情况下，吞食后早期（2 小时内）即出现症状的蘑菇其危险性小于仅导致晚期（通常 6 小时后）出现症状的蘑菇。
你知道吗……
早期胃肠道症状
导致早期胃肠道症状的蘑菇（比如绿褶菇和常生长在草地中的小棕菇）通常在 1 至 6 小时内会导致呕吐和腹泻。偶尔腹泻会带血。一些患者会出现头痛或身体疼痛。症状通常在24小时内消除。
累及脑和脊柱的早期症状
导致累及脑和脊髓的早期症状的蘑菇包括致幻蘑菇，其中包含致幻剂裸盖菇素。最常见的是裸盖菇类别中的成员，但其他的一些蘑菇也含有裸盖菇素。它们会在食用后 15-45 分钟内引起恶心和呕吐。摄入后 20-90 分钟内会开始出现症状，包括欣快、想象力增强和幻觉。通常会出现心跳加速及高血压，某些儿童会发热。然而，这些症状不用治疗也会消除，极少出现严重后果，因此通常不用特别治疗。而如果患者出现极度焦虑不安，医生可给予镇静剂（比如劳拉西泮）。
含有毒蕈碱的蘑菇引起的早期症状
许多种丝盖伞属和某几种杯伞属可导致中毒，其毒素为蕈毒碱。毒蕈碱是一种类似于乙酰胆碱的化学物质，乙酰胆碱是身体用来在神经之间发送信息的物质之一（一种神经递质）。食用后 30 分钟内开始出现的症状可能包括
流泪和唾液分泌增加
瞳孔变窄（收缩）
出汗
呕吐、胃痉挛、腹泻
头晕
肌肉抽搐（自发性收缩）
意识模糊、昏迷和癫痫发作（偶尔）
尽管其中一些症状严重，但大部分人只有轻微症状，可在 12 小时内消退。有严重症状的患者可静脉给予阿托品，这是一种可阻断乙酰胆碱的药物，几乎所有患者在 24 小时内恢复。患者发生重度中毒时如果不治疗，可在几个小时内死亡。
延迟性胃肠道症状和其他症状
导致延迟性胃肠道症状的蘑菇有毒鹅膏和相关蘑菇类型（伞型毒菌、鹿花菌和丝膜菌属的成员）。
95% 的蘑菇中毒死亡是由毒鹅膏引起的。6到12小时内开始出现呕吐和腹泻。有时血糖会下降到危险的水平（低血糖）。症状在几天内消退，但之后患者会发生肝功能衰竭，有时会有肾衰。肝衰竭导致皮肤变黄（黄疸）。肾衰竭的患者可能尿量减少或停止排尿。有时症状会自行消失，但这类中毒患者中约有一半会在5到8天内死亡。肝衰竭的患者如果进行肝移植可能会存活。
毒伞蕈蘑菇易导致延迟性呕吐和腹泻（食用后约6到12小时）。食用蘑菇后 3 天到 1 周或 2 周内可能出现肾衰，中毒者通常需要临时血液透析。
鹿花菌蘑菇也会导致延迟性呕吐和腹泻以及低血糖。其他问题包括对大脑的毒性（比如癫痫发作），以及几天后出现的肝衰竭和肾衰竭。
绝大多数丝膜菌蘑菇来源于欧洲。呕吐和腹泻可能持续3天。食用这种蘑菇后3到20天可能发生肾衰竭，症状表现为侧腹疼痛以及尿量减少。肾衰竭通常会自行消退。
几种蘑菇种属（如口蘑属和红菇属）导致肌肉迟发性分解（横纹肌溶解），在某些情况下可致命。目前尚无特殊治疗方法，因此医生会集中精力治疗特定症状并使患者舒适。
一些其他蘑菇种属（如杯伞属、Hapalopilus rutilans 和贝形圆孢侧耳）可引起脑和神经疾病，包括手、手指、脚和／或脚趾麻木至烧灼感、头晕、视力障碍、意识改变、癫痫发作、呼吸衰竭和死亡。
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