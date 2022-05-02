导致延迟性胃肠道症状的蘑菇有毒鹅膏和相关蘑菇类型（伞型毒菌、鹿花菌和丝膜菌属的成员）。

95% 的蘑菇中毒死亡是由毒鹅膏引起的。6到12小时内开始出现呕吐和腹泻。有时血糖会下降到危险的水平（低血糖）。症状在几天内消退，但之后患者会发生肝功能衰竭，有时会有肾衰。肝衰竭导致皮肤变黄（黄疸）。肾衰竭的患者可能尿量减少或停止排尿。有时症状会自行消失，但这类中毒患者中约有一半会在5到8天内死亡。肝衰竭的患者如果进行肝移植可能会存活。

毒伞蕈蘑菇易导致延迟性呕吐和腹泻（食用后约6到12小时）。食用蘑菇后 3 天到 1 周或 2 周内可能出现肾衰，中毒者通常需要临时血液透析。

鹿花菌蘑菇也会导致延迟性呕吐和腹泻以及低血糖。其他问题包括对大脑的毒性（比如癫痫发作），以及几天后出现的肝衰竭和肾衰竭。

绝大多数丝膜菌蘑菇来源于欧洲。呕吐和腹泻可能持续3天。食用这种蘑菇后3到20天可能发生肾衰竭，症状表现为侧腹疼痛以及尿量减少。肾衰竭通常会自行消退。

几种蘑菇种属（如口蘑属和红菇属）导致肌肉迟发性分解（横纹肌溶解），在某些情况下可致命。目前尚无特殊治疗方法，因此医生会集中精力治疗特定症状并使患者舒适。

一些其他蘑菇种属（如杯伞属、Hapalopilus rutilans 和贝形圆孢侧耳）可引起脑和神经疾病，包括手、手指、脚和／或脚趾麻木至烧灼感、头晕、视力障碍、意识改变、癫痫发作、呼吸衰竭和死亡。