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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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植物中毒

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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什么是植物中毒？

某些类型的植物天然含有可能会对您造成伤害的化学物质（毒素）。其他植物可能会因喷洒了杀虫剂而变得有毒。

  • 一些常见的植物如果食用会有毒

  • 避免食用在户外发现的不熟悉的植物

  • 在吃水果和蔬菜前务必要进行清洗，以去除杀虫剂和化学物质

  • 有人可能会死于植物中毒，但大多数人都会恢复正常

如果您或其他人可能食用了有毒植物并且看起来病情很严重，请致电寻求紧急医疗救助（美国大部分地区为 911），或致电中毒控制中心寻求建议（美国：1-800-222-1222）。世界卫生组织提供了一份世界中毒控制中心目录。

哪些植物会让您中毒？

以下植物毒性很强，可能会导致死亡：

  • 蓖麻子

  • 相思豆

  • 钩吻叶芹

  • 水毒芹

  • 夹竹桃

  • 毛地黄

其他许多植物的毒性不那么强。

植物中毒有哪些症状？

蓖麻子、相思豆和水毒芹可能会导致：

  • 严重呕吐

  • 腹泻（频繁稀便、水样便），可能带血

  • 意识模糊

  • 癫痫发作（您的身体不受控制地活动或抽搐）

  • 昏迷（失去意识且无法唤醒）

  • 死亡

钩吻叶芹中毒会在 15 分钟内引发以下症状：

  • 口干

  • 心跳快速

  • 自发颤抖（震颤）

  • 出汗

  • 癫痫发作

  • 肌无力

夹竹桃、毛地黄和铃兰（毒性较低）会导致：

  • 呕吐

  • 腹泻（频繁、稀便、水样便）

  • 意识模糊

  • 心跳异常

医生如何治疗植物中毒？

治疗取决于使您中毒的植物。

医生将会：

  • 让您喝很多液体

  • 如果您喝不下，就给您静脉输液（进入您的静脉）

  • 如有需要，用一根小管子通过鼻子或口腔清空您的胃

  • 根据毒物类型给您特定治疗

  • 如果植物毒素刺激皮肤，请用肥皂和水清洗

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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