某些类型的植物天然含有可能会对您造成伤害的化学物质（毒素）。其他植物可能会因喷洒了杀虫剂而变得有毒。

一些常见的植物如果食用会有毒

避免食用在户外发现的不熟悉的植物

在吃水果和蔬菜前务必要进行清洗，以去除杀虫剂和化学物质

有人可能会死于植物中毒，但大多数人都会恢复正常

如果您或其他人可能食用了有毒植物并且看起来病情很严重，请致电寻求紧急医疗救助（美国大部分地区为 911），或致电中毒控制中心寻求建议（美国：1-800-222-1222）。世界卫生组织提供了一份世界中毒控制中心目录。