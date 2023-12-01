什么是植物中毒？
某些类型的植物天然含有可能会对您造成伤害的化学物质（毒素）。其他植物可能会因喷洒了杀虫剂而变得有毒。
一些常见的植物如果食用会有毒
避免食用在户外发现的不熟悉的植物
在吃水果和蔬菜前务必要进行清洗，以去除杀虫剂和化学物质
有人可能会死于植物中毒，但大多数人都会恢复正常
如果您或其他人可能食用了有毒植物并且看起来病情很严重，请致电寻求紧急医疗救助（美国大部分地区为 911），或致电中毒控制中心寻求建议（美国：1-800-222-1222）。世界卫生组织提供了一份世界中毒控制中心目录。
哪些植物会让您中毒？
以下植物毒性很强，可能会导致死亡：
蓖麻子
相思豆
钩吻叶芹
水毒芹
夹竹桃
毛地黄
其他许多植物的毒性不那么强。
植物中毒有哪些症状？
蓖麻子、相思豆和水毒芹可能会导致：
严重呕吐
腹泻（频繁稀便、水样便），可能带血
意识模糊
癫痫发作（您的身体不受控制地活动或抽搐）
昏迷（失去意识且无法唤醒）
死亡
钩吻叶芹中毒会在 15 分钟内引发以下症状：
口干
心跳快速
自发颤抖（震颤）
出汗
癫痫发作
肌无力
夹竹桃、毛地黄和铃兰（毒性较低）会导致：
呕吐
腹泻（频繁、稀便、水样便）
意识模糊
心跳异常
医生如何治疗植物中毒？
治疗取决于使您中毒的植物。
医生将会：
让您喝很多液体
如果您喝不下，就给您静脉输液（进入您的静脉）
如有需要，用一根小管子通过鼻子或口腔清空您的胃
根据毒物类型给您特定治疗
如果植物毒素刺激皮肤，请用肥皂和水清洗