蓖麻中含有的蓖麻毒素是一种极度强效的毒素。蓖麻毒素曾被用于暗杀，它是一种大规模杀伤性武器。蓖麻籽的壳非常硬，因此蓖麻必须咀嚼方可释放毒素。

相思豆中含有的相思豆毒素是一种毒性甚至比蓖麻毒素更强的相关毒素。如果吞下，可能会致命。儿童仅需咀嚼一颗豆即可死亡。

蓖麻或相思豆中毒可延迟一段时间后导致严重的呕吐和腹泻（通常为血性）。中毒者晚期出现神智错乱和癫痫发作。进而可能昏迷甚至死亡。

有时医生会尝试在毒物被身体吸收之前将这些豆子清除出胃和小肠。目前尚无解毒剂，但医生会通过静脉（静脉内）和其他治疗方式为患者补液，以治疗他们的症状。