什么是海鲜中毒？
某些海鲜含有有毒的化学物质。海鲜中毒是指因食用某些含毒素（毒物）的鱼或贝类而生病。
海鲜中毒有哪些症状？
症状取决于鱼体内的毒素的类型。
西加鱼毒中毒
西加鱼毒是一种在较老的鱼体内积存的毒素。烹饪鱼不会去除这种毒素。
食用鱼后约 2~8 小时，您会感到：
胃部难受
腹部痉挛
腹泻（频繁、稀便、水样便）
之后，您会感到：
发痒
针扎样感觉
头痛
肌肉疼痛
冷热不分
面部疼痛
症状可持续数月。
河豚中毒
河豚 (fugu) 含有危险的毒素。烹饪或冷冻这种鱼不会去除毒素。
您会感到：
胃部难受
腹部痉挛
腹泻（频繁水样便或稀便）
瘫痪（无法活动您的肌肉）—这可能会导致您停止呼吸并死亡
如果您认为自己或其他人可能出现河豚鱼中毒，请立即致电寻求紧急医疗救助（在美国大部分地区为 911）或立即去医院。
鲭亚目鱼中毒
鲭亚目鱼毒是一种在某些鱼类（鲭鱼、金枪鱼和鲣鱼）未正确储存或冷藏时会产生的毒素。
鱼的味道可能尝起来发苦或辛辣。
鲭亚目鱼中毒的症状：
皮肤发红温热（变红）
胃部不适
呕吐
荨麻疹（突然出现淡红色皮肤肿块）
贝类中毒
贝类中毒是食用含有蛤蚌毒素的贝类（如贻贝、蛤蜊、牡蛎和扇贝）导致的。
烹调贝类不能防止中毒。
贝类中毒的症状：
进食后几分钟口周有针刺感
胃部不适
呕吐
腹部痉挛
肌无力
无法活动手臂和腿部肌肉
呼吸困难
医生如何治疗海鲜中毒？
具体治疗取决于毒物的类型。
医生将会：
给您使用药物（抗组胺药）
让您喝很多液体
如果您不能喝，就给您静脉输液（进入您的静脉）
如果需要，给您使用药物以帮助您止吐
通过治疗使您的体温、心率和呼吸恢复正常