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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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海鲜中毒

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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什么是海鲜中毒？

某些海鲜含有有毒的化学物质。海鲜中毒是指因食用某些含毒素（毒物）的鱼或贝类而生病。

海鲜中毒有哪些症状？

症状取决于鱼体内的毒素的类型。

西加鱼毒中毒

西加鱼毒是一种在较老的鱼体内积存的毒素。烹饪鱼不会去除这种毒素。

食用鱼后约 2~8 小时，您会感到：

  • 胃部难受

  • 腹部痉挛

  • 腹泻（频繁、稀便、水样便）

之后，您会感到：

  • 发痒

  • 针扎样感觉

  • 头痛

  • 肌肉疼痛

  • 冷热不分

  • 面部疼痛

症状可持续数月。

河豚中毒

河豚 (fugu) 含有危险的毒素。烹饪或冷冻这种鱼不会去除毒素。

您会感到：

  • 胃部难受

  • 腹部痉挛

  • 腹泻（频繁水样便或稀便）

  • 瘫痪（无法活动您的肌肉）—这可能会导致您停止呼吸并死亡

如果您认为自己或其他人可能出现河豚鱼中毒，请立即致电寻求紧急医疗救助（在美国大部分地区为 911）或立即去医院。

鲭亚目鱼中毒

鲭亚目鱼毒是一种在某些鱼类（鲭鱼、金枪鱼和鲣鱼）未正确储存或冷藏时会产生的毒素。

鱼的味道可能尝起来发苦或辛辣。

鲭亚目鱼中毒的症状：

  • 皮肤发红温热（变红）

  • 胃部不适

  • 呕吐

  • 荨麻疹（突然出现淡红色皮肤肿块）

贝类中毒

贝类中毒是食用含有蛤蚌毒素的贝类（如贻贝、蛤蜊、牡蛎和扇贝）导致的。

烹调贝类不能防止中毒。

贝类中毒的症状：

  • 进食后几分钟口周有针刺感

  • 胃部不适

  • 呕吐

  • 腹部痉挛

  • 肌无力

  • 无法活动手臂和腿部肌肉

  • 呼吸困难

医生如何治疗海鲜中毒？

具体治疗取决于毒物的类型。

医生将会：

  • 给您使用药物（抗组胺药）

  • 让您喝很多液体

  • 如果您不能喝，就给您静脉输液（进入您的静脉）

  • 如果需要，给您使用药物以帮助您止吐

  • 通过治疗使您的体温、心率和呼吸恢复正常

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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