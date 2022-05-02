某些类型的新鲜或冷冻鱼或贝类可能含有毒素，可引起各种症状。
毒素引起的呕吐和腹泻（胃肠炎）与食用被致病细菌或病毒污染的鱼（或任何其他食物）引起的胃肠炎不同。
食用鱼会导致三种常见类型的中毒：
西加鱼毒
河豚毒素
鲭亚目鱼
（另见贝类中毒。）
西加鱼毒中毒
食用佛罗里达、西印度群岛或太平洋热带珊瑚礁的超过 400 种鱼类的任一种后均可发生西加鱼毒中毒。毒素由某种腰鞭毛虫产生，它是鱼类会吞食的微小海洋生物。毒素在鱼肉中积聚。年纪大和体积大的鱼（如石斑鱼、鲷鱼和无鳔石首鱼）的毒性比小的年轻的鱼毒性大。鱼的味道不会受到影响。食物的处理流程，包括烹饪，并不能破坏毒素。
初始症状——腹部绞痛、恶心、呕吐和腹泻——可能在吃下鱼后2到8小时发生并持续6到17个小时。之后的症状可能包括
瘙痒
针扎感
头痛
肌肉疼痛
冷热感觉颠倒
颜面部疼痛
在之后的几个月里，异常感觉和紧张情绪可能会持续存在。
医生静脉注射甘露醇（一种减轻肿胀和压力的药物）来治疗中毒者，但是否有效仍不清楚。
河豚毒素中毒
河豚毒素中毒在日本最常见，因为食用某些器官自然含有这种毒素的河豚（日本河豚）所致。然而，另外 100 多种淡水和盐水物种也含有河豚毒素。
早期症状包括面部和四肢麻木，随后出现流涎、恶心、呕吐、腹泻和腹痛加剧。如果进食大量毒素，肌肉可能瘫痪并且因呼吸肌瘫痪可导致死亡。烹饪或冷冻均不能破坏毒素。
河豚毒素中毒没有特异性治疗，但呼吸瘫痪的患者可能需要使用呼吸机（呼吸器）。
鲭亚目鱼中毒
在捕捉到鲭鱼、金枪鱼、狐鲣、鲣鱼、飞鱼和蓝海豚（鲯鳅）等鱼后，鱼的组织会分解产生大量的组胺。进食后，组胺会导致即刻面部潮红。食用鱼几分钟后组胺还会导致恶心、呕吐、胃痛和风团（荨麻疹）。这些症状通常会被误认为海鲜过敏，持续不超过24小时。鱼的味道可能是辛辣和苦涩的。与其他鱼类中毒不同的是，这类鱼在捕捉后可通过恰当的储存方式来防止中毒。
由于症状是由组胺引起的，因此抗组胺药如苯海拉明可缓解症状。
贝类中毒
美国水生贝类中毒可在六到十月发生，特别是太平洋和新英格兰海岸区域。当海水变为红色，即所谓赤潮出现时，水生贝类比如蚌、蛤、牡蛎和扇贝等可能在某些特定时间摄入某些有毒的腰鞭毛虫。
腰鞭毛虫会产生一种可损伤神经的毒素（即神经毒素）。这种毒素，即蛤蚌毒素可导致麻痹性贝类中毒，即便对食物进行烹饪后仍可持续。
首发症状在进食后5到30分钟出现，为口周的针刺感。随后会出现恶心、呕吐和腹部绞痛，进而出现肌无力。偶尔肌无力会进展为手脚瘫痪。呼吸肌出现肌无力可严重到导致死亡，除非患者使用呼吸机（呼吸器）。存活的中毒者通常可完全康复。