食用佛罗里达、西印度群岛或太平洋热带珊瑚礁的超过 400 种鱼类的任一种后均可发生西加鱼毒中毒。毒素由某种腰鞭毛虫产生，它是鱼类会吞食的微小海洋生物。毒素在鱼肉中积聚。年纪大和体积大的鱼（如石斑鱼、鲷鱼和无鳔石首鱼）的毒性比小的年轻的鱼毒性大。鱼的味道不会受到影响。食物的处理流程，包括烹饪，并不能破坏毒素。

初始症状——腹部绞痛、恶心、呕吐和腹泻——可能在吃下鱼后2到8小时发生并持续6到17个小时。之后的症状可能包括

瘙痒

针扎感

头痛

肌肉疼痛

冷热感觉颠倒

颜面部疼痛

在之后的几个月里，异常感觉和紧张情绪可能会持续存在。

医生静脉注射甘露醇（一种减轻肿胀和压力的药物）来治疗中毒者，但是否有效仍不清楚。