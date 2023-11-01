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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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脊柱和脊髓损伤

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 11月 2023
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什么是脊柱和脊髓？

脊柱指的是您的脊梁骨。它实际上是由一长排 24 块称为椎骨的骨头和尾骨（骶骨）组成。椎骨从您颈部的颅骨下方开始，一直贯穿到骨盆。椎骨承受您的大部分体重。

每根椎骨都有一个孔。这些孔对齐后形成一个通道，称为椎管，贯穿您的整个脊柱。脊髓位于椎管内。

脊髓是一束神经，像电缆一样，可以在脑部和身体其他部分之间来回传递消息。脊髓非常脆弱，这就是它被保护在椎管内的原因。

  • 大脑发出的信号告诉身体该做什么，例如活动胳膊或腿

  • 传输大脑的信号携带着来自身体的信息，比如触摸了什么或者哪里受伤

  • 大多数脊柱和脊髓损伤由车祸、跌倒和运动等引起

  • 脊柱区域损伤会影响您的骨骼、神经或脊髓

  • 脊柱损伤会出现疼痛

  • 脊髓损伤可使您变得虚弱或瘫痪，导致知觉（感觉）减退，并导致性功能、排尿和排便问题

  • 脊柱和脊髓损伤有时需要进行手术和物理治疗

如果您认为自己的脊柱或脊髓受伤，请立即就医。

脊柱结构

脊柱由椎骨构成。椎骨保护脊髓，脊髓是一个长而脆弱的结构，包含在贯穿椎体中心的脊髓管中。椎骨之间为椎间盘，椎间盘由软骨组成，主要起缓冲作用，同时也使脊柱有一定灵活性。

脊神经： 从脊髓中发出31对脊神经。每根脊神经由2个短分支（神经根）构成。

运动根将来自脑和脊髓的指令传递到身体的其他部位，尤其是骨骼肌。

感觉根将身体其他部位的感觉信息传递至大脑。

马尾： 脊髓末端终止于脊柱下3/4处，但有一束神经往下延伸。该束神经类似于马的尾巴，故称为马尾。马尾传递往返下肢的神经冲动。

什么会导致脊柱和脊髓损伤？

脊柱和脊髓损伤有如下原因：

  • 车祸

  • 跌倒

  • 运动事故

  • 暴力（如枪击）

脊柱和脊髓损伤有哪些症状？

脊柱和脊髓损伤的症状取决于损伤的部位和损伤的严重程度。症状包括：

  • 颈部或背部疼痛

  • 无力或瘫痪（无法活动身体部位）

  • 感觉丧失（麻木）

  • 排尿或排便时控制困难

受累的身体部位取决于脊髓受伤部位。例如，如果您腰背部的脊髓受损，您可能会丧失腿部运动和感觉，但仍能够使用您的手臂。但是，如果颈部脊髓受损，则双臂和双腿都会受到影响。如果颈部脊髓高位损伤，您可能需要辅助才能呼吸。

您的无力和麻木可能持续很短时间，也可能是永久性的。

医生如何判断我的脊柱和脊髓是否受伤？

医生会询问症状并进行检查。他们将进行以下检查：

  • X 射线检查

  • CT（计算机断层扫描）

  • MRI（磁共振成像）

医生如何治疗脊柱和脊髓损伤？

不要自行移动脊髓损伤患者——等待急救人员到达。

急救人员会固定伤者的颈部（防止其移动），以防止对脊髓和椎骨造成进一步损伤。医师会：

  • 将患者绑在坚固的衬垫板上

  • 给患者戴上硬颈圈

医生还可以使用以下方法治疗脊髓和椎骨损伤：

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