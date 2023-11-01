什么是脊柱和脊髓？

什么是脊柱和脊髓？

脊柱指的是您的脊梁骨。它实际上是由一长排 24 块称为椎骨的骨头和尾骨（骶骨）组成。椎骨从您颈部的颅骨下方开始，一直贯穿到骨盆。椎骨承受您的大部分体重。

脊柱和脊髓 3D 模型

每根椎骨都有一个孔。这些孔对齐后形成一个通道，称为椎管，贯穿您的整个脊柱。脊髓位于椎管内。

脊髓是一束神经，像电缆一样，可以在脑部和身体其他部分之间来回传递消息。脊髓非常脆弱，这就是它被保护在椎管内的原因。

大脑 发出 的信号告诉身体该做什么，例如活动胳膊或腿

传输 到 大脑的信号携带着来自身体的信息，比如触摸了什么或者哪里受伤

大多数脊柱和脊髓损伤由车祸、跌倒和运动等引起

脊柱区域损伤会影响您的骨骼、神经或脊髓

脊柱损伤会出现疼痛

脊髓损伤可使您变得虚弱或瘫痪，导致知觉（感觉）减退，并导致性功能、排尿和排便问题

脊柱和脊髓损伤有时需要进行手术和物理治疗

如果您认为自己的脊柱或脊髓受伤，请立即就医。