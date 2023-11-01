什么是脊柱和脊髓？
脊柱指的是您的脊梁骨。它实际上是由一长排 24 块称为椎骨的骨头和尾骨（骶骨）组成。椎骨从您颈部的颅骨下方开始，一直贯穿到骨盆。椎骨承受您的大部分体重。
每根椎骨都有一个孔。这些孔对齐后形成一个通道，称为椎管，贯穿您的整个脊柱。脊髓位于椎管内。
脊髓是一束神经，像电缆一样，可以在脑部和身体其他部分之间来回传递消息。脊髓非常脆弱，这就是它被保护在椎管内的原因。
大脑发出的信号告诉身体该做什么，例如活动胳膊或腿
传输到大脑的信号携带着来自身体的信息，比如触摸了什么或者哪里受伤
大多数脊柱和脊髓损伤由车祸、跌倒和运动等引起
脊柱区域损伤会影响您的骨骼、神经或脊髓
脊柱损伤会出现疼痛
脊髓损伤可使您变得虚弱或瘫痪，导致知觉（感觉）减退，并导致性功能、排尿和排便问题
脊柱和脊髓损伤有时需要进行手术和物理治疗
如果您认为自己的脊柱或脊髓受伤，请立即就医。
脊柱结构
脊柱由椎骨构成。椎骨保护脊髓，脊髓是一个长而脆弱的结构，包含在贯穿椎体中心的脊髓管中。椎骨之间为椎间盘，椎间盘由软骨组成，主要起缓冲作用，同时也使脊柱有一定灵活性。
脊神经： 从脊髓中发出31对脊神经。每根脊神经由2个短分支（神经根）构成。
运动根将来自脑和脊髓的指令传递到身体的其他部位，尤其是骨骼肌。
感觉根将身体其他部位的感觉信息传递至大脑。
马尾： 脊髓末端终止于脊柱下3/4处，但有一束神经往下延伸。该束神经类似于马的尾巴，故称为马尾。马尾传递往返下肢的神经冲动。
什么会导致脊柱和脊髓损伤？
脊柱和脊髓损伤有如下原因：
车祸
跌倒
运动事故
暴力（如枪击）
脊柱和脊髓损伤有哪些症状？
脊柱和脊髓损伤的症状取决于损伤的部位和损伤的严重程度。症状包括：
颈部或背部疼痛
无力或瘫痪（无法活动身体部位）
感觉丧失（麻木）
排尿或排便时控制困难
受累的身体部位取决于脊髓受伤部位。例如，如果您腰背部的脊髓受损，您可能会丧失腿部运动和感觉，但仍能够使用您的手臂。但是，如果颈部脊髓受损，则双臂和双腿都会受到影响。如果颈部脊髓高位损伤，您可能需要辅助才能呼吸。
您的无力和麻木可能持续很短时间，也可能是永久性的。
医生如何判断我的脊柱和脊髓是否受伤？
医生会询问症状并进行检查。他们将进行以下检查：
X 射线检查
CT（计算机断层扫描）
MRI（磁共振成像）