就CT来说，受检者躺在机械驱动的活动平台上，通过打开圆形扫描仪操控体位。当仪器旋转时，受检者经由扫描仪转换投照体位。对一些CT扫描而言，拍摄每一层面时，是通过操控检查台的运动和停止实现的。而另一些CT扫描时，检查台持续移动。由于人体沿直线运动，而检测器沿圆周运动，因此一系列测量似乎是围绕人体以螺旋方式进行。

患者应在要扫描的区域穿没有金属纽扣、按扣、拉链或其他金属物体的衣服，并除去任何珠宝。这些装饰并不危险但可阻挡 X 线穿过，干扰图像。检查期间，受检者应保持静止，并在 X 线摄影时间段屏气，以获取不模糊的图像。人们也许听到呼呼声响。

根据受检部位和扫描仪现代化程度，操作时间从仅数秒钟到数分钟不等。胸部CT检查时间少于1分钟，需要一次屏气动作（仅几秒钟）。

根据需要，CT 检查也会注射不透 X 线造影剂。造影剂是在 X 线下显影的物质，用来帮助区分不同组织。造影剂可经静脉注射、口服或经肛门插入。造影剂的用法取决于检查的类型和部位。

CT通常用于门诊检查。检查结束后，可以立即恢复日常活动。

计算机断层成像（CT）扫描 视频