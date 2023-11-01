计算机断层成像（CT）

计算机断层扫描 (CT) 是一种医学影像学检查，结合一系列 X 线图像，创建体内结构横断面的详细图像。
在过去被称为计算机轴向断层扫描（CAT）的计算机断层扫描（CT）中，X-线源和X-线检测器会围绕人体旋转。在现代扫描仪中，X 线探测器通常具备 4 至 64 个或以上排数的感受器，可以记录穿过人体的 X 线。来自传感器的数据代表从整个人体的多角度进行的一系列 X 线测量。但是，无法直接查看测量结果，而是将其发送到计算机。计算机再转化为类似机体横断面（二维层面）的图像。计算机也能构建三维图像。
（另请参见影像学检查概述。）
图像由Jon A. Jacobson医学博士提供。
CT程序
就CT来说，受检者躺在机械驱动的活动平台上，通过打开圆形扫描仪操控体位。当仪器旋转时，受检者经由扫描仪转换投照体位。对一些CT扫描而言，拍摄每一层面时，是通过操控检查台的运动和停止实现的。而另一些CT扫描时，检查台持续移动。由于人体沿直线运动，而检测器沿圆周运动，因此一系列测量似乎是围绕人体以螺旋方式进行。
患者应在要扫描的区域穿没有金属纽扣、按扣、拉链或其他金属物体的衣服，并除去任何珠宝。这些装饰并不危险但可阻挡 X 线穿过，干扰图像。检查期间，受检者应保持静止，并在 X 线摄影时间段屏气，以获取不模糊的图像。人们也许听到呼呼声响。
根据受检部位和扫描仪现代化程度，操作时间从仅数秒钟到数分钟不等。胸部CT检查时间少于1分钟，需要一次屏气动作（仅几秒钟）。
根据需要，CT 检查也会注射不透 X 线造影剂。造影剂是在 X 线下显影的物质，用来帮助区分不同组织。造影剂可经静脉注射、口服或经肛门插入。造影剂的用法取决于检查的类型和部位。
CT通常用于门诊检查。检查结束后，可以立即恢复日常活动。
内部图像: CT
在CT检查时，随着扫描仪围绕躺于机械化平台的受检者旋转移动，它能生成并记录X-线。扫描仪一侧是 X 线管，可发出 X 线，另一侧是 X 线探测器。
CT的应用
与 X 线比较，CT 能提供更多有关组织密度和病变位置的高度细节化图像，因此医生可以精确地定位结构和异常。CT可使检查者区分不同组织类型，如肌肉、脂肪和结缔组织。因此，CT 可提供 X 线图像上不可见的特定组织的详细图像，对于大多数组织如脑、头颅、颈部、胸部和腹部的影像学检查更为有用。
CT能够检测和提供机体几乎各个部位疾病信息。例如，医生可以利用CT检测肿瘤，测量其大小，准确定位，并判定肿瘤转移到附近组织距离。CT还可以帮助医生监测治疗效果（如脑脓肿抗炎或肿瘤放疗的效果）。
CT的分类
CT血管造影
CT血管造影使用 CT和不透射线的造影剂产生血管的二维和三维影像，包括为心脏供血的动脉（冠状动脉）。将造影剂注入静脉中（而不是像传统血管造影术一样注入动脉中），一般是手臂上的静脉。快速定时拍摄图像，以便图像显示不透 X 线造影剂流经待评估血管的情况。利用数字减影技术，计算机可移去除血管图像以外的所有其他组织信号。（另见冠状动脉造影。）
CT血管造影用于检测下列信息：
由于CT血管造影术安全且微创（不需要在动脉中插入导管，动脉中插入导管比静脉中插入导管的风险略高），所以普遍用其代替传统血管造影术。它所显示血管病变与磁共振血管造影一样精确，但不如传统血管造影。
CT血管造影通常仅需1～2分钟。
其他变化
CT的缺点
通常，腹部 CT 所用的辐射量约为单次胸部 X 线检查所用辐射量的 300 到 400 倍。尽管较新的CT技术使用的辐射剂量要比既往使用的辐射剂量低得多，但CT仍占普通人群中人为辐射暴露的大多数，约占医学实践中辐射暴露的70％。因此，医生和患者应仔细权衡每种CT检查程序的获益与风险（请参阅辐射风险）。总之，除非别无选择，妊娠妇女应避免行CT检查。尽可能限制CT在儿童中的应用。
CT血管造影术中使用的不透射线造影剂包含碘，称为碘化造影剂。在注射此类药剂后，少数人会出现轻度至重度过敏反应或肾损害。对此类药剂有反应的患者应在进行CT血管造影术前告知医生。
在一些国家和美国的一些地区，CT检查并非容易获得。
你知道吗
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
CT 有哪些辐射风险？：美国食品药品监督管理局 (FDA) 资源解释了用于筛查和诊断的各种影像学检查，以及每种检查的风险和获益。