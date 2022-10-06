膝关节扭伤是指固定您膝关节的其中一根或多根韧带被撕裂或疼痛性拉伸。韧带是短而坚韧的带状组织，可将关节处的骨头固定在一起。

膝关节扭伤：

通常在您扭到腿时发生

根据韧带是被拉伸、部分撕裂还是被完全撕裂，可分为轻度、中度或重度

通常累及多根韧带

引起疼痛和肿胀

不会在 X 光片上显示，但医生可以行 MRI

治疗方法为 保护该部位、 休息、 冰敷、 压迫和 抬高（“PRICE”）

通常需要膝关节支架

有时需要手术

膝关节内的软骨“减震垫”也可能会受伤。

如果您无法站立或行走，请去看医生。