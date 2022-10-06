什么是膝关节扭伤？
膝关节扭伤是指固定您膝关节的其中一根或多根韧带被撕裂或疼痛性拉伸。韧带是短而坚韧的带状组织，可将关节处的骨头固定在一起。
膝关节扭伤：
通常在您扭到腿时发生
根据韧带是被拉伸、部分撕裂还是被完全撕裂，可分为轻度、中度或重度
通常累及多根韧带
引起疼痛和肿胀
不会在 X 光片上显示，但医生可以行 MRI
治疗方法为保护该部位、休息、冰敷、压迫和抬高（“PRICE”）
通常需要膝关节支架
有时需要手术
膝关节内的软骨“减震垫”也可能会受伤。
如果您无法站立或行走，请去看医生。
将膝关节支撑在一起
侧副韧带（膝关节两侧各一根）可防止膝关节左右活动过度。这个关节内的交叉韧带可防止膝关节前后活动过度。
半月板是在大腿骨（股骨）和较大的小腿骨（胫骨）之间的软骨“减震垫”，也是膝关节的一部分。
什么会导致膝关节扭伤？
在膝关节向着错误方向扭曲或弯曲过度时，通常会发生膝关节扭伤。膝关节扭伤的常见原因包括：
膝盖侧受到强力撞击
扭转膝关节，同时突然改变方向
膝关节扭伤有哪些症状？
症状包括：
在受伤时听到或感觉到有咯噔声
膝关节疼痛和肿胀
感觉膝关节不稳，似乎会弯曲变形
您的膝关节不能弯曲，或只能弯曲一点
医生如何判断我是否有膝关节扭伤？
医生如何治疗膝关节扭伤？
治疗取决于您扭伤的程度。
轻度或中度膝关节扭伤不需要特殊治疗。在扭伤后的前 24 小时，医生会对您进行 PRICE 治疗，PRICE 表示：
用支架保护您的膝关节
通过不靠膝关节行走和使用拐杖来让您的膝关节休息
用毛巾包裹冰袋冰敷您的膝关节
用弹性绷带压迫（包裹）您的膝关节以防肿胀
抬高您的腿，以免肿胀
您可能需要上夹板或佩戴一种支撑膝关节并防止膝关节弯曲的装置（膝关节固定器）。医生可能让您做增强膝关节力量的训练。
对于重度膝关节扭伤，医生可能会：
让您戴膝关节支架，以让您的膝关节弯曲 4~6 周或更久
做手术
重度扭伤时，在医生允许之前不要训练您的膝关节。
如果膝关节内有大量积液，医生有时会用一根针来引流积液并减轻疼痛。