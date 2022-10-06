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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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扭伤概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2022
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什么是扭伤？

扭伤是指您的其中一根韧带被撕裂或疼痛性拉伸。韧带是短而坚韧的带状组织，可将关节处的骨头固定在一起。

根据您的韧带是被拉伸、部分撕裂还是被完全撕裂，扭伤可分为轻度、中度或重度。被撕裂的肌肉或肌腱不被视为扭伤。

扭伤：

  • 引起疼痛和肿胀

  • X 光片上不会显示，但医生可能会进行 X 光片检查来查看附近是否有骨折

  • 治疗方法为保护该部位、休息、冰敷、压迫和抬高（“PRICE”）

  • 有时需要上夹板或石膏

  • 通常自行愈合

  • 如韧带被完全撕裂，可能需要进行手术

什么会导致扭伤？

如果关节扭曲、拉伸或弯曲过度，您就会扭伤，例如因：

  • 运动损伤

  • 跌倒

每个关节有好几根韧带。有时会扭伤多根韧带。

如果韧带被完全撕裂，关节内的骨骼可能会分离。这称为脱位。即使没有脱位，关节也可能不稳定。这称为不稳定关节。

扭伤有哪些症状？

最常见的症状包括：

  • 疼痛——触摸受伤身体部位、负重或使用该部位时疼痛

  • 水肿

  • 难以正常使用该受伤部位

被撕裂的韧带可能会发生皮下出血。您可能会在大约一天后出现瘀伤。

医生如何判断我是否有扭伤？

医生会检查您受伤的关节及其周围的区域。医生可能会轻轻地活动关节，看看它是否正常工作及其受伤严重程度。

如果医生怀疑骨折或脱位，他们会进行以下检查：

由于扭伤不能在 X 光片上显现，所以医生并不总是会进行 X 光片检查。如果医生需要了解韧带损伤程度，他们可能会行 MRI（磁共振成像）。

医生如何治疗扭伤？

在扭伤后的前 24 小时，医生会对您进行 PRICE 治疗，PRICE 表示：

  • 用压缩绷带或夹板保护损伤部位

  • 通过限制活动或不负重让您的受伤身体部位休息

  • 用毛巾包裹冰袋冰敷受伤部位

  • 用弹性绷带压迫（包裹）该部位以防肿胀

  • 抬高受伤的身体部位，与您的心脏平齐或更高，以减轻肿胀

为减轻疼痛，医生会告知您：

  • 服用对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药物 (NSAID)，如布洛芬

  • 每隔几小时冰敷一次，每次 15 或 20 分钟

  • 2 天后，使用热敷垫，每次 15 至 20 分钟

与您的医生讨论何时可以开始活动此身体部位：

  • 如果您发生轻度扭伤，医生可能会告诉您尽快开始活动扭伤的身体部位

  • 如果您发生中度扭伤，您可能需要上夹板或戴吊带数天

  • 严重扭伤可能需要上石膏或行手术

严重扭伤后，您可能需要进行康复训练。锻炼有助于加强关节周围的肌肉力量并缓解其僵硬程度。

扭伤的并发症有哪些？

  • 您的关节可能会僵硬，尤其是如果您必须上夹板或石膏的话

  • 即使在此次愈合之后，您的关节也可能更容易再次扭伤

  • 关节可能不稳定

您上夹板或石膏的时间越长，关节就越僵硬，肌肉越无力。之后您将更难恢复您的力量和灵活性。您的关节可能始终会有点僵硬，如果您再次受伤更可能会扭伤。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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