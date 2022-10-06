扭伤是指您的其中一根韧带被撕裂或疼痛性拉伸。韧带是短而坚韧的带状组织，可将关节处的骨头固定在一起。

根据您的韧带是被拉伸、部分撕裂还是被完全撕裂，扭伤可分为轻度、中度或重度。被撕裂的肌肉或肌腱不被视为扭伤。

扭伤：