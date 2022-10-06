什么是扭伤？
扭伤是指您的其中一根韧带被撕裂或疼痛性拉伸。韧带是短而坚韧的带状组织，可将关节处的骨头固定在一起。
根据您的韧带是被拉伸、部分撕裂还是被完全撕裂，扭伤可分为轻度、中度或重度。被撕裂的肌肉或肌腱不被视为扭伤。
扭伤：
引起疼痛和肿胀
X 光片上不会显示，但医生可能会进行 X 光片检查来查看附近是否有骨折
治疗方法为保护该部位、休息、冰敷、压迫和抬高（“PRICE”）
有时需要上夹板或石膏
通常自行愈合
如韧带被完全撕裂，可能需要进行手术
什么会导致扭伤？
如果关节扭曲、拉伸或弯曲过度，您就会扭伤，例如因：
运动损伤
跌倒
每个关节有好几根韧带。有时会扭伤多根韧带。
如果韧带被完全撕裂，关节内的骨骼可能会分离。这称为脱位。即使没有脱位，关节也可能不稳定。这称为不稳定关节。
扭伤有哪些症状？
最常见的症状包括：
疼痛——触摸受伤身体部位、负重或使用该部位时疼痛
水肿
难以正常使用该受伤部位
被撕裂的韧带可能会发生皮下出血。您可能会在大约一天后出现瘀伤。
医生如何判断我是否有扭伤？
医生如何治疗扭伤？
在扭伤后的前 24 小时，医生会对您进行 PRICE 治疗，PRICE 表示：
用压缩绷带或夹板保护损伤部位
通过限制活动或不负重让您的受伤身体部位休息
用毛巾包裹冰袋冰敷受伤部位
用弹性绷带压迫（包裹）该部位以防肿胀
抬高受伤的身体部位，与您的心脏平齐或更高，以减轻肿胀
为减轻疼痛，医生会告知您：
服用对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药物 (NSAID)，如布洛芬
每隔几小时冰敷一次，每次 15 或 20 分钟
2 天后，使用热敷垫，每次 15 至 20 分钟
与您的医生讨论何时可以开始活动此身体部位：
如果您发生轻度扭伤，医生可能会告诉您尽快开始活动扭伤的身体部位
如果您发生中度扭伤，您可能需要上夹板或戴吊带数天
严重扭伤可能需要上石膏或行手术
严重扭伤后，您可能需要进行康复训练。锻炼有助于加强关节周围的肌肉力量并缓解其僵硬程度。
扭伤的并发症有哪些？
您的关节可能会僵硬，尤其是如果您必须上夹板或石膏的话
即使在此次愈合之后，您的关节也可能更容易再次扭伤
关节可能不稳定
您上夹板或石膏的时间越长，关节就越僵硬，肌肉越无力。之后您将更难恢复您的力量和灵活性。您的关节可能始终会有点僵硬，如果您再次受伤更可能会扭伤。