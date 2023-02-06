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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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尿路结石（肾结石）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2023
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什么是尿路？

您的尿路包括：

  • 肾脏，制造尿液的两个豆形器官

  • 输尿管，将尿液从每侧肾脏排出到膀胱的管道

  • 膀胱，一个中空的器官，容纳尿液直到您排尿（小便）

  • 尿道，连接到膀胱的管道，可将尿液排出体外

泌尿道

什么是肾结石？

肾结石是在您的肾脏里形成的较硬的小石头。结石可能太小以致于无法看到或大小超过一英寸。有时结石停留在肾脏内，不会引起任何问题。有时结石离开肾脏并沿尿路下行。如果结石离开肾脏，它会卡在您的尿路的某个部位或者随小便排出。

当结石在尿路中穿行时，会导致疼痛和出血。如果它们被卡住，也可能导致感染或阻止尿液流动。如果尿液长时间堵塞，肾脏就会膨胀到足以造成损伤。

当结石穿过您的尿路时，可能会根据它们所在的位置被称为不同的名字：

  • 输尿管的结石可被称为输尿管结石

  • 膀胱中的结石可被称为膀胱结石

肾结石的病因是什么？

许多不同的病因导致形成了许多不同种类的结石。如果有以下情况，您更有可能患有结石：

  • 尿液中含有过多的钙（矿物质）或其他物质

  • 有某些医疗问题，包括某些癌症

  • 家人中有肾结石患者

  • 吃某些食物

  • 中年或老年人

  • 男性

肾结石的症状是什么？

微小结石不会有任何症状。

膀胱结石可引起下腹（腹部区域）疼痛。

肾脏或输尿管中的结石可能会导致背部疼痛，通常在肋骨和髋部之间的区域。疼痛也可以穿过您的腹部，并在您的双腿之间向下游走。疼痛非常严重，并且反复发作。

其他症状包括：

  • 感觉胃部不适和呕吐（呕吐）

  • 尿色深或血尿

  • 感觉您需要更频繁地尿尿

  • 排尿时有烧灼感或疼痛感

如果结石导致感染，您的尿液可能会浑浊或有臭味，您可能会发烧。

医生怎么知道我是否患有肾结石？

  • 您的医生会根据您的症状怀疑您患有结石

  • 您将进行尿液检查以寻找其中的血液

  • 您的医生也可能会要求您接受一项名为 CT（计算机断层扫描）的成像检查

  • CT 扫描可明确结石的位置及其阻塞尿路的程度

医生如何治疗肾结石？

不引起梗阻或感染的小结石通常无需治疗。结石通常会自行排出体外。您可能需要药物治疗疼痛。

较大的结石通常不会自行排出体外。您需要药物来治疗疼痛。如果结石无法排出体外，医生通常需要将其取出。如需取出结石，医生可：

  • 使用强大的声波将石头碎成碎片（一种称为碎石术的手术）

  • 使用内镜去除石头

当使用内镜去除石头时，医生可能会：

  • 把内镜放入您的尿道

  • 通过背部小切口（切口）将内镜放入肾脏

一旦内镜进入，医生可以用内镜将石头拉出。或者他们可能需要用激光或其他方法将其分解，如冲击波碎石术。当您撒尿时，已经碎成小块的石头会排出体外。

医生通常需要看看碎成碎片后的石头的组成成分。他们会让您通过过滤器排尿来收集石块。您要把这些石块交给您的医生进行检测。

我怎样才能更有效地预防肾结石？

这取决于您的结石是由什么材料形成的（钙或其他物质）。有些行为可能有助于防止结石形成：

  • 避免某些食物

  • 多喝水

  • 服用某些药物

避免食用什么食物取决于您有什么样的结石。您的医生会和您谈谈这件事。

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