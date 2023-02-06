什么是尿路？
您的尿路包括：
肾脏，制造尿液的两个豆形器官
输尿管，将尿液从每侧肾脏排出到膀胱的管道
膀胱，一个中空的器官，容纳尿液直到您排尿（小便）
尿道，连接到膀胱的管道，可将尿液排出体外
泌尿道
什么是肾结石？
肾结石是在您的肾脏里形成的较硬的小石头。结石可能太小以致于无法看到或大小超过一英寸。有时结石停留在肾脏内，不会引起任何问题。有时结石离开肾脏并沿尿路下行。如果结石离开肾脏，它会卡在您的尿路的某个部位或者随小便排出。
当结石在尿路中穿行时，会导致疼痛和出血。如果它们被卡住，也可能导致感染或阻止尿液流动。如果尿液长时间堵塞，肾脏就会膨胀到足以造成损伤。
当结石穿过您的尿路时，可能会根据它们所在的位置被称为不同的名字：
输尿管的结石可被称为输尿管结石
膀胱中的结石可被称为膀胱结石
肾结石的病因是什么？
许多不同的病因导致形成了许多不同种类的结石。如果有以下情况，您更有可能患有结石：
尿液中含有过多的钙（矿物质）或其他物质
有某些医疗问题，包括某些癌症
家人中有肾结石患者
吃某些食物
中年或老年人
男性
肾结石的症状是什么？
微小结石不会有任何症状。
膀胱结石可引起下腹（腹部区域）疼痛。
肾脏或输尿管中的结石可能会导致背部疼痛，通常在肋骨和髋部之间的区域。疼痛也可以穿过您的腹部，并在您的双腿之间向下游走。疼痛非常严重，并且反复发作。
其他症状包括：
感觉胃部不适和呕吐（呕吐）
尿色深或血尿
感觉您需要更频繁地尿尿
排尿时有烧灼感或疼痛感
如果结石导致感染，您的尿液可能会浑浊或有臭味，您可能会发烧。
医生怎么知道我是否患有肾结石？
您的医生会根据您的症状怀疑您患有结石
您将进行尿液检查以寻找其中的血液
您的医生也可能会要求您接受一项名为 CT（计算机断层扫描）的成像检查
CT 扫描可明确结石的位置及其阻塞尿路的程度
医生如何治疗肾结石？
不引起梗阻或感染的小结石通常无需治疗。结石通常会自行排出体外。您可能需要药物治疗疼痛。
较大的结石通常不会自行排出体外。您需要药物来治疗疼痛。如果结石无法排出体外，医生通常需要将其取出。如需取出结石，医生可：
使用强大的声波将石头碎成碎片（一种称为碎石术的手术）
使用内镜去除石头
当使用内镜去除石头时，医生可能会：
把内镜放入您的尿道
通过背部小切口（切口）将内镜放入肾脏
一旦内镜进入，医生可以用内镜将石头拉出。或者他们可能需要用激光或其他方法将其分解，如冲击波碎石术。当您撒尿时，已经碎成小块的石头会排出体外。
医生通常需要看看碎成碎片后的石头的组成成分。他们会让您通过过滤器排尿来收集石块。您要把这些石块交给您的医生进行检测。
我怎样才能更有效地预防肾结石？
这取决于您的结石是由什么材料形成的（钙或其他物质）。有些行为可能有助于防止结石形成：
避免某些食物
多喝水
服用某些药物
避免食用什么食物取决于您有什么样的结石。您的医生会和您谈谈这件事。