肾结石是在您的肾脏里形成的较硬的小石头。结石可能太小以致于无法看到或大小超过一英寸。有时结石停留在肾脏内，不会引起任何问题。有时结石离开肾脏并沿尿路下行。如果结石离开肾脏，它会卡在您的尿路的某个部位或者随小便排出。

当结石在尿路中穿行时，会导致疼痛和出血。如果它们被卡住，也可能导致感染或阻止尿液流动。如果尿液长时间堵塞，肾脏就会膨胀到足以造成损伤。

肾结石 图片

当结石穿过您的尿路时，可能会根据它们所在的位置被称为不同的名字：