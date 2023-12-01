CT 扫描使您暴露的辐射比 X 线平片要多。例如，腹部 CT 所用的辐射量约为胸部单次 X 线检查所用辐射量的 300 到 400 倍。医生试图限制您一生中接触到的辐射总量。太多的辐射会增加您患癌症的机会。

对于孕妇和儿童，医生尝试使用其它测试，除非CT是找到危险健康问题的最佳途径。