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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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CT

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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获得完整的细节

什么是计算机断层成像（CT扫描）？

CT扫描使用形状像大甜甜圈的大型机器从多个角度拍摄 X光。然后，计算机会拍摄X光，并为您的身体内部创建许多详细照片。每张照片看起来像是从身体的一部分拍摄的切片。计算机还可以创建身体内部的3D影像。

  • CT扫描的优点是可显示脑部、头部、颈部、胸部和腹部器官和其它组织的细节

  • CT扫描带给您比X光平片更多的辐射

为什么我需要CT扫描？

医生对多种问题使用CT扫描，包括：

  • 您的脑部和脊髓的问题，如出血、肿瘤或出生缺陷

  • 腹部内部存在问题，如肠道阻塞和肿瘤、肾脏、肝脏或肺部感染

  • 女性生殖器官的问题，如子宫或卵巢肿瘤

  • 心脏或主动脉（与您心脏相连的大动脉）血管异常

  • 骨折，特别是您的臀部、背部（脊柱）和骨盆

  • 肌肉和韧带撕裂

CT扫描期间会发生什么？

扫描前

通常，您无需在CT扫描之前做任何事情。有时，医生会通过静脉给您注射一种液体（称为造影剂），也可吞服，或有时会通过肛门注入。造影剂可使您身体的某些部位更清晰地显示在照片上。

扫描期间

  • 当检查台移动通过一个像甜甜圈一样的大型扫描仪时，您静躺在那里

  • 您可能需要暂时屏住呼吸，以免影像模糊

  • 当扫描仪移动以从多个角度拍摄X光时，您可能会听到嗡嗡的声音

  • CT扫描通常会持续几秒钟到几分钟

扫描后

您可以恢复平常的活动。

进行CT扫描有什么风险？

辐射

CT 扫描使您暴露的辐射比 X 线平片要多。例如，腹部 CT 所用的辐射量约为胸部单次 X 线检查所用辐射量的 300 到 400 倍。医生试图限制您一生中接触到的辐射总量。太多的辐射会增加您患癌症的机会。

对于孕妇和儿童，医生尝试使用其它测试，除非CT是找到危险健康问题的最佳途径。

其他问题

  • 有些人在注入造影剂时感到不舒服

  • 有些人对造影剂有过敏反应（如打喷嚏、出疹或呼吸困难）

  • 如果您有肾脏问题，造影剂可能会让您的肾脏问题变得更糟

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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