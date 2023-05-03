什么是前列腺？
前列腺是位于男性膀胱和阴茎之间的一个腺体。将尿液从膀胱带出并从阴茎排出的导管（尿道）正好穿过前列腺的中部。
前列腺产生的液体有助于保持精子健康。男性在性交时射出的液体中，几乎所有液体都由前列腺产生。
年轻男性的前列腺只有胡桃大小，但会随着年龄的增长而变大。
什么是前列腺炎？
前列腺炎是前列腺的疼痛和肿胀。
什么导致前列腺炎？
有时，前列腺炎由感染引起。通常，感染会从泌尿系统的一部分（例如膀胱或肾脏）扩散到前列腺。其他时候，前列腺炎不是由感染引起，但确切原因尚不清楚。
前列腺炎的症状是什么？
前列腺炎的症状是：
腰背部、阴茎、睾丸或者阴囊与肛门之间的区域（会阴区）疼痛
需要更频繁地排尿（小便）和强烈的排尿冲动
排尿时感觉疼痛或者烧灼感
排大便（粪便）困难
勃起或性高潮期间疼痛或困难
男性生殖器官
如果细菌感染是前列腺炎的原因，症状通常更严重：
发烧、寒颤、排尿困难和尿血
前列腺或者性器官化脓
医生如何判断我是否患有前列腺炎？
医生会询问你的症状、检测尿样，并做直肠指检。在直肠指检时：
医生将戴手套的手指插入直肠（消化道的末端存放粪便[大便]的部位）
在指检时，医生能够感觉到前列腺情况
如果你患有前列腺炎，当医生触摸你的前列腺时，会非常疼痛
直肠指检后，要再次留取尿样。在前列腺被按压后（前列腺按摩），医生会检测尿液中是否有更多的脓细胞。
医生如何治疗前列腺炎？
根据前列腺炎是否由细菌引起，医生采取不同的方式治疗。
如果细菌感染是病因
医生将给你用抗生素，至少要服用至少30天
如果你病得很重，需要住院通过静脉输注抗生素治疗
如果感染在治疗后仍然复发：
医生可能给你用抗生素，需要服用6周
你可能需要手术排出前列腺中的脓液
如果细菌感染不是病因
前列腺炎通常难以治愈，但你可以通过以下方式缓解症状：
前列腺按摩，医生通过将手指放入直肠来完成
热水坐浴
身心运动帮助你的肌肉放松（生物反馈疗法）
帮助通便、减轻疼痛和肿胀，或者松弛前列腺肌肉的药物
如果症状非常严重且其它治疗无效，则可能需要手术切除部分前列腺。