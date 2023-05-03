前列腺是位于男性膀胱和阴茎之间的一个腺体。将尿液从膀胱带出并从阴茎排出的导管（尿道）正好穿过前列腺的中部。

前列腺产生的液体有助于保持精子健康。男性在性交时射出的液体中，几乎所有液体都由前列腺产生。

年轻男性的前列腺只有胡桃大小，但会随着年龄的增长而变大。