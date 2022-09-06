前列腺炎是前列腺的疼痛和肿胀、发炎或两者兼有。
病因有时是细菌感染。
疼痛可出现在肛门与阴囊间的区域，或者在腰背部、阴茎和睾丸。
患者可能有尿频、尿急、尿痛，在勃起、射精和排便时疼痛。
需要行尿液和前列腺液的检查。
细菌感染时需要用抗生素治疗。
无论何种原因引起的前列腺炎，都可予以温水坐浴、放松情绪和药物来改善不适症状。
前列腺是男性的一个腺体，位于膀胱下方并包绕着尿道。该腺体连同附近的精囊，产生大量的液体构成男性射精时射出的液体（精液）。年轻人的前列腺为胡桃大小，但会随着年龄的增长而增大。
男性生殖器官
前列腺炎的病因常常不清楚。前列腺炎可以由尿路或血液中的细菌感染扩散到前列腺引起。细菌感染可以缓慢发展，但容易复发（慢性细菌性前列腺炎）；也可以很快发病（急性细菌性前列腺炎）。一些患者会出现并非由细菌感染引发的慢性前列腺炎。此类型可能涉及炎症。少数情况下有些并非由细菌感染引发的前列腺炎症也可能不出现症状。
前列腺炎的症状
前列腺炎的诊断
前列腺炎的治疗
细菌感染用抗生素治疗
当没有感染时，治疗目的是缓解症状，比如前列腺按摩、坐浴、生物反馈、药物和医疗程序
无感染证据的前列腺炎
当培养显示前列腺炎不是由细菌感染引起时，常常更难治愈。这类前列腺炎的治疗大多只能缓解症状，不能治愈。这些对症治疗对慢性细菌性前列腺炎也有帮助，但目前不清楚这些治疗是如何起效的。但目前不清楚这些治疗是如何起效的。
前列腺按摩（医生用手指放入直肠对前列腺进行按摩）和温水坐浴。也可使用松弛疗法（生物反馈）用于缓解骨盆肌肉痉挛和疼痛。
药物治疗可用粪便软化剂减少因便秘引起的排便疼痛。药物治疗可用粪便软化剂减少因便秘引起的排便疼痛；可用止痛药和抗炎药缓解各种原因引起的疼痛和肿胀。α肾上腺素能阻滞剂（如多沙唑嗪、特拉唑嗪、坦索罗辛）可以用来缓解因肌肉痉挛引起的症状。对原因不明的前列腺炎有时用抗生素治疗症状也可以缓解。
如果经过各种治疗症状仍然严重，不能缓解，手术切除部分前列腺可能是不得已的办法。微波和激光治疗也是可以选择的治疗方法。
感染
为了治疗急性细菌性前列腺炎，应服用可以穿透前列腺组织的抗生素（例如环丙沙星或甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲恶唑）至少 30 天。口服抗生素时间太短，容易导致慢性感染。大多数男性患者可在家进行治疗并口服抗生素，但有时需要住院治疗并静脉输注抗生素。
慢性细菌性前列腺炎难以治愈。使用可渗入前列腺组织的抗生素进行至少6周的治疗。
如果出现前列腺脓肿，通常需要手术引流。