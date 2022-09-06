当培养显示前列腺炎不是由细菌感染引起时，常常更难治愈。这类前列腺炎的治疗大多只能缓解症状，不能治愈。这些对症治疗对慢性细菌性前列腺炎也有帮助，但目前不清楚这些治疗是如何起效的。但目前不清楚这些治疗是如何起效的。

前列腺按摩（医生用手指放入直肠对前列腺进行按摩）和温水坐浴。也可使用松弛疗法（生物反馈）用于缓解骨盆肌肉痉挛和疼痛。

药物治疗可用粪便软化剂减少因便秘引起的排便疼痛。药物治疗可用粪便软化剂减少因便秘引起的排便疼痛；可用止痛药和抗炎药缓解各种原因引起的疼痛和肿胀。α肾上腺素能阻滞剂（如多沙唑嗪、特拉唑嗪、坦索罗辛）可以用来缓解因肌肉痉挛引起的症状。对原因不明的前列腺炎有时用抗生素治疗症状也可以缓解。

如果经过各种治疗症状仍然严重，不能缓解，手术切除部分前列腺可能是不得已的办法。微波和激光治疗也是可以选择的治疗方法。