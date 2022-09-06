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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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前列腺炎

（前列腺痛）

作者：Gerald L. Andriole, MD, Johns Hopkins Medicine
已审核/已修订 9月 2022
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小知识

前列腺炎是前列腺的疼痛和肿胀、发炎或两者兼有。

  • 病因有时是细菌感染。

  • 疼痛可出现在肛门与阴囊间的区域，或者在腰背部、阴茎和睾丸。

  • 患者可能有尿频、尿急、尿痛，在勃起、射精和排便时疼痛。

  • 需要行尿液和前列腺液的检查。

  • 细菌感染时需要用抗生素治疗。

  • 无论何种原因引起的前列腺炎，都可予以温水坐浴、放松情绪和药物来改善不适症状。

前列腺是男性的一个腺体，位于膀胱下方并包绕着尿道。该腺体连同附近的精囊，产生大量的液体构成男性射精时射出的液体（精液）。年轻人的前列腺为胡桃大小，但会随着年龄的增长而增大。 

男性生殖器官

前列腺炎的病因常常不清楚。前列腺炎可以由尿路或血液中的细菌感染扩散到前列腺引起。细菌感染可以缓慢发展，但容易复发（慢性细菌性前列腺炎）；也可以很快发病（急性细菌性前列腺炎）。一些患者会出现并非由细菌感染引发的慢性前列腺炎。此类型可能涉及炎症。少数情况下有些并非由细菌感染引发的前列腺炎症也可能不出现症状。

前列腺炎的症状

在所有类型可导致症状的前列腺炎中，许多症状是由膀胱及骨盆肌肉痉挛引起的，尤其在阴囊和肛门之间的部位（会阴）。会阴、下背及常见的阴茎和睾丸出现疼痛。患者可能会出现尿频尿急症状，排尿时可能会引起疼痛或燃烧感。疼痛可能会使勃起或射精困难，或者甚至疼痛。出现便秘，导致排便时疼痛。

对于急性细菌性前列腺炎，症状往往更加严重。一些症状往往会经常发生，如发烧和发冷、排尿困难和尿血。细菌性前列腺炎可导致前列腺中脓液积聚（脓肿）或附睾炎（附睾炎症）。

前列腺炎的诊断

  • 体格检查

  • 尿液分析和尿培养

前列腺炎的诊断通常基于症状、体检发现和尿液分析（尿分析）和尿培养的结果。直肠指检可扪及前列腺肿大和触痛，尤其是急性细菌性前列腺炎患者。要作尿培养，有时需在检查时按摩前列腺将排出的液体进行培养。

尿液分析可能显示白细胞，即表示发炎，或者细菌，即表示感染。尿培养显示尿路某个部分出现细菌感染。相反，如果在前列腺液体培养中发现感染，则前列腺明显是感染原因。当前列腺炎并非由细菌感染引起时，尿培养也显示没有尿路细菌感染。

前列腺炎的治疗

  • 细菌感染用抗生素治疗

  • 当没有感染时，治疗目的是缓解症状，比如前列腺按摩、坐浴、生物反馈、药物和医疗程序

无感染证据的前列腺炎

当培养显示前列腺炎不是由细菌感染引起时，常常更难治愈。这类前列腺炎的治疗大多只能缓解症状，不能治愈。这些对症治疗对慢性细菌性前列腺炎也有帮助，但目前不清楚这些治疗是如何起效的。但目前不清楚这些治疗是如何起效的。

前列腺按摩（医生用手指放入直肠对前列腺进行按摩）和温水坐浴。也可使用松弛疗法（生物反馈）用于缓解骨盆肌肉痉挛和疼痛。

药物治疗可用粪便软化剂减少因便秘引起的排便疼痛。药物治疗可用粪便软化剂减少因便秘引起的排便疼痛；可用止痛药和抗炎药缓解各种原因引起的疼痛和肿胀。α肾上腺素能阻滞剂（如多沙唑嗪、特拉唑嗪、坦索罗辛）可以用来缓解因肌肉痉挛引起的症状。对原因不明的前列腺炎有时用抗生素治疗症状也可以缓解。

如果经过各种治疗症状仍然严重，不能缓解，手术切除部分前列腺可能是不得已的办法。微波和激光治疗也是可以选择的治疗方法。

感染

为了治疗急性细菌性前列腺炎，应服用可以穿透前列腺组织的抗生素（例如环丙沙星或甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲恶唑）至少 30 天。口服抗生素时间太短，容易导致慢性感染。大多数男性患者可在家进行治疗并口服抗生素，但有时需要住院治疗并静脉输注抗生素。

慢性细菌性前列腺炎难以治愈。使用可渗入前列腺组织的抗生素进行至少6周的治疗。

如果出现前列腺脓肿，通常需要手术引流。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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