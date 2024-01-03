睾丸是位于阴茎下方囊腔中的一对椭圆形器官。睾丸生成精子。精子储存在附睾（每个睾丸顶部的盘管）中。附睾与精索连接。精索将精子从附睾运送到体内，并含有许多血管和神经。
什么是睾丸扭转？
睾丸扭转是指睾丸上方的精索发生旋转扭曲，切断进入睾丸的血流。
睾丸扭转可发生在任何年龄段，但最常发生在 12 至 18 岁的男孩或婴儿
如果失去血液供应，睾丸组织可在几个小时内坏死
如果你怀疑睾丸扭转，请立即就医。这是医疗急症。
男性生殖器官
什么是睾丸扭转？
什么原因导致睾丸扭转？
医生并不总是知道睾丸扭转的原因。有些男性患有精索异常增生的遗传疾病。它也可能发生在腹股沟受伤后、睡眠中或寒冷天气外出时。
睾丸扭转的症状是什么？
睾丸扭转引起：
一侧睾丸，有时腹部剧烈疼痛
睾丸突然肿大
感觉恶心，并呕吐
发热
尿频
医生如何判断我是否患有睾丸扭转？
医生依据你的症状和体格检查来怀疑睾丸扭转。为了确诊，他们将采取：
超声波检查探寻睾丸血流是否截止
医生如何治疗睾丸扭转？
医生可能会用手转动睾丸以使其解除扭转。如果这样做有效，医生会稍后做手术，以防睾丸再次扭转。如果这样做没有效，医生会立即进行手术以解除睾丸扭转。在手术期间，你的医生将缝合固定两个睾丸，以免它们再次扭曲。