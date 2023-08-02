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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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睾丸扭转

作者：Patrick J. Shenot, MD, Thomas Jefferson University Hospital
已审核/已修订 8月 2023
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小知识

睾丸扭转是指睾丸与它的精索发生缠绕，导致睾丸供血受阻。

  • 睾丸扭转导致突发、剧烈的疼痛，随后出现受累侧睾丸肿大。

  • 睾丸扭转诊断需要医生检查，有时还需要超声检查。

  • 治疗是复位扭转的精索。

什么是睾丸扭转？

睾丸扭转多发生在 12 岁到 18 岁之间，但任何年龄的男性都可能发生睾丸扭转。精索发育异常或鞘膜覆盖睾丸，以后都可能发生睾丸扭转。如果不治疗，在供血阻断6～12小时后睾丸可能坏死。

睾丸扭转的症状

突发睾丸剧烈疼痛。紧接着睾丸肿大。有时疼痛好像来自腹部，伴有恶心、呕吐。有时会出现发烧。患者可能需要频繁排尿。偶尔，疼痛会间歇性发生，自行消退，但通常会在以后复发。

睾丸扭转的诊断

  • 医师的评估

  • 超声检查

医生可根据症状描述和体格检查结果诊断疾病。或者，医生可使用影像学检查（通常是超声检查）进行诊断。

睾丸扭转的治疗

  • 通常通过手术来解开扭转的精索

  • 手术防止今后再次扭转

睾丸扭转是急症，因为如果未快速解除扭转，睾丸会坏死。医生也许会不做手术直接隔着阴囊皮肤行睾丸扭转复位。偶尔可成功复位，随后再行手术治疗。但是手法复位通常难以成功，而需要立即行急诊手术解除扭转。无论是立即手术还是随后手术，手术时医生都要固定双侧睾丸，预防再次扭转。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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