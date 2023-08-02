睾丸扭转是指睾丸与它的精索发生缠绕，导致睾丸供血受阻。

睾丸扭转导致突发、剧烈的疼痛，随后出现受累侧睾丸肿大。

睾丸扭转诊断需要医生检查，有时还需要超声检查。

治疗是复位扭转的精索。

什么是睾丸扭转？

睾丸扭转多发生在 12 岁到 18 岁之间，但任何年龄的男性都可能发生睾丸扭转。精索发育异常或鞘膜覆盖睾丸，以后都可能发生睾丸扭转。如果不治疗，在供血阻断6～12小时后睾丸可能坏死。

睾丸扭转的症状 突发睾丸剧烈疼痛。紧接着睾丸肿大。有时疼痛好像来自腹部，伴有恶心、呕吐。有时会出现发烧。患者可能需要频繁排尿。偶尔，疼痛会间歇性发生，自行消退，但通常会在以后复发。

睾丸扭转的诊断 医师的评估

超声检查 医生可根据症状描述和体格检查结果诊断疾病。或者，医生可使用影像学检查（通常是超声检查）进行诊断。