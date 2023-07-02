通过练习，几乎所有男性都可以学会将射精延迟 5 至 10 分钟或更长时间。这些技巧教你如何在没有射精的情况下被性唤起：

动-停法 ：当你感觉有射精冲动时停止性行为，在静止等待大约 30秒后重新开始性行为

挤压法：当你感觉有射精冲动时停止性行为，挤压阴茎前端 10至20秒，并在约30秒后重新开始

你可以在手淫时先尝试这些技巧。之后可以和你的伴侣一起练习。