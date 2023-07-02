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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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早泄

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
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获得完整的细节

什么是早泄？

射精是指精液从阴茎中释放出来（当你高潮时）。早泄是指过早射精，通常是在性交之前或刚开始性交之后。

  • 早泄通常是由于焦虑、其它情绪问题或者缺乏性经验所造成

  • 早泄经常给夫妻带来压力

  • 治疗可以帮助大多数男人延缓射精

是什么原因导致早泄？

早泄几乎总是由以下原因引起：

  • 焦虑

  • 其它情绪问题

  • 性经验不足

如果你有一段时间没有性交，则更有可能出现早泄。

早泄的症状是什么？

早泄是指性高潮过早出现，常常在阴茎插入前或插入后很短的时间内就射精。没有其它症状。

医生如何治疗早泄？

行为矫正疗法可以：

  • 帮助减轻你的焦虑

  • 教你如何延缓射精

医生可能还会让你采取一些措施来降低阴茎敏感度，例如：

  • 在性交时戴避孕套

  • 性交前在阴茎上涂抹麻醉药

如果你看起来非常焦虑或不安，医生可能会开一些抗抑郁药。

延迟射精

通过练习，几乎所有男性都可以学会将射精延迟 5 至 10 分钟或更长时间。这些技巧教你如何在没有射精的情况下被性唤起：

  • 动-停法：当你感觉有射精冲动时停止性行为，在静止等待大约 30秒后重新开始性行为

  • 挤压法：当你感觉有射精冲动时停止性行为，挤压阴茎前端 10至20秒，并在约30秒后重新开始

你可以在手淫时先尝试这些技巧。之后可以和你的伴侣一起练习。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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