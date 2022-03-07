早泄是指射精发生过早，常常在阴茎插入前、插入时或插入后很短的时间内就射精。

病因大多是焦虑、其它的心理因素或引经皮肤非常敏感。

行为治疗，包括延迟射精的策略，对大多数男性有效。

（也请参见男性性功能障碍概述。）

早泄通常会对夫妻造成困扰。

很多专家认为，早泄几乎总是由焦虑或其它的一些心理因素引起。另一些人认为阴茎皮肤异常敏感也可能是引起早泄的原因。有意禁欲减少性交可能让情况更糟，因为敏感度可能更高。虽然前列腺炎或神经系统的疾病可以引起过早射精，但一般它很少由疾病引起。