早泄是指射精发生过早，常常在阴茎插入前、插入时或插入后很短的时间内就射精。
病因大多是焦虑、其它的心理因素或引经皮肤非常敏感。
行为治疗，包括延迟射精的策略，对大多数男性有效。
（也请参见男性性功能障碍概述。）
早泄通常会对夫妻造成困扰。
很多专家认为，早泄几乎总是由焦虑或其它的一些心理因素引起。另一些人认为阴茎皮肤异常敏感也可能是引起早泄的原因。有意禁欲减少性交可能让情况更糟，因为敏感度可能更高。虽然前列腺炎或神经系统的疾病可以引起过早射精，但一般它很少由疾病引起。
早泄的治疗
行为矫正疗法
行为治疗可帮助大多数男性克服早泄问题。治疗师安抚患者，解释早泄发生的原因，并教导患者延迟射精的策略。
其它可帮助男性延迟射精的方法包括药物治疗（用选择性5-羟色胺再摄取抑制剂，如氟西汀、帕罗西汀、舍曲林等，或者使用三环类抗抑郁药，如氯丙咪嗪）。药物治疗（用选择性5-羟色胺再摄取抑制剂如氟西汀、帕罗西汀、舍曲林等）；在阴茎上涂麻醉剂或用避孕套，减少它的敏感性。有时行为治疗和药物治疗联合使用比单用一种方法延迟射精的时间更长。当早泄由严重的心理问题引起时，需要心理治疗。
学习延迟射精
有两种常用的方法来治疗早泄。这些方法也可帮助减少焦虑感，因为焦虑感往往会加剧问题。这两种方法都是用来训练患者在达到高度兴奋时保持不射精。具体方法是刺激阴茎直到感觉快要射精时停止刺激。当有性伴侣参与时，最初配偶用手刺激练习，以后在性交前或性交时进行这种练习。
用动-停法练习时患者示意配偶停止刺激。而在挤压法时，患者或伴侣挤压阴茎头（龟头）与体部汇合的部分10～20秒，以防止射精并降低勃起强度。在两种方法中，可在休息30秒后重复刺激。经过训练后95%以上的人可以延迟射精5～10分钟，有的甚至更长。